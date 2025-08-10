Londonski stadion Wembley bo danes gostil tradicionalni uvod v novo sezono angleškega prvoligaškega nogometnega dogajanja. Ob 16. uri se bosta pa prvo lovoriko v sezoni, angleški superpokal, pomerila zadnji zmagovalec premier lige, Liverpool, in pokalni zmagovalec, Crystal Palace.

Crystal Palace bo prvič nastopil v Community Shieldu, saj je maja v finalu FA pokala premagal Manchester City in osvojil svoj prvi veliki pokal. Zgodovina je sicer odločno proti njim, saj nobenemu od zadnjih štirih debitantov v angleškem superpokalu ni uspelo osvojiti naslova, toda Palace je v minuli sezoni večkrat pokazal, da jih ne gre odpisati. V prestopnem roku jim je med drugim uspelo obdržati Eberechija Ezeja in kapetana Marca Guehija.

Liverpool, ki je lani prepričljivo osvojil angleško prvenstvo, bo na drugi strani igral svojo 25. tekmo Community Shielda in iskal 17. zmago. Klub so poleti med drugim zapustili Trent Alexander-Arnold, Darwin Nunez, Luis Diaz in Jarell Quansah, po prestopnem roku, ki so ga imeli, pa so veliki favoriti, saj so v svoje vrste pripeljali Floriana Wirtza, Jeremieja Frimponga, Huga Ekitikeja in Miloša Kerkeza. So pa poleti doživeli tragičen udarec, saj se je v začetku julija smrtno ponesrečil Diogo Jota, v znak spoštovanja do katerega so upokojili številko 20, preminulemu Portugalcu pa se bodo navijači zagotovo poklonili tudi na Wembleyju.

Nedavna zgodovina obeh tekmecev sicer priča v korist Liverpoola, ki je zmagal na 12 od zadnjih 16 medsebojnih obračunih.

Angleški superpokal 2025:

Nedelja, 10. avgust: