Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Robbie Fowler je javno objavil diagnozo kožnega raka. Med posegom so mu odstranili majhno liso nad levim očesom, je na družbenih omrežjih sporočil nekdanji zvezdniški napadalec Liverpoola. Zdaj Fowler poziva k večji ozaveščenosti o kožnih spremembah.

Petdesetletni Robbie Fowler je na družbenih omrežjih delil fotografijo, posneto pred operacijo, in drugo, posneto po njej.

Zdajšnji televizijski komentator je svojo objavo združil s pozivom, naj se več ljudi pusti pregledati zaradi sumljivih kožnih lezij.

"Prej in potem ... v zadnjem času nekaj ljudi govori iste stvari, kakršne koli nenavadne madeže/pike, si takoj preglejte. Bazalnocelični karcinom, odkrili so ga zgodaj, tako da se na srečo vse zdi v redu," je sporočil zdaj nogometni trener Fowler in v šali dodal: "Zdaj moram le še poiskati klub."