Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
10.12

Osveženo pred

41 minut

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 10.12

41 minut

Po porazu Reala v Madridu proti Celti

Alarm v Madridu, trener Reala tega ni pričakoval

Avtor:
R. P.

Xabi Alonso | Xabi Alonso je na zadnjih petih tekmah v la ligi z Realom zmagal le enkrat. | Foto Reuters

Xabi Alonso je na zadnjih petih tekmah v la ligi z Realom zmagal le enkrat.

Foto: Reuters

V taboru madridskega Reala je vselej prisotna želja, da so beli baletniki na vrhu. To velja tako za Španijo kot tudi Evropo. Če ni tega, je pri vodstvu in navijačih prisotna slaba volja. Po nepričakovanem nedeljskem domačem porazu Reala proti Celti (0:2) se je tako pod velikim pritiskom znašel trener Xabi Alonso.

Nekdanji zvezdnik španskega nogometa je svojo trenersko pot pri Realu začel dobro, v zadnjem obdobju pa zvezdniki v belem ne dosegajo želenih rezultatov. Največji padec je zaslediti v španskem prvenstvu, kjer so na zadnjih petih tekmah zmagali le enkrat, po bolečem nedeljskem porazu proti Celti (0:2) pa jim vodilna Barcelona beži že štiri točke. To je več kot zadosten razlog, da se je v Madridu prižgal alarm. Nogometaši Reala namreč s predstavo proti prvoligašu iz Viga niso navdušili.

Xabi je že bil na zagovoru pri predsedniku

Tokrat ni blestel tudi prvi strelec la lige Kylian Mbappe, ki se je skupaj s soigralci po porazu naposlušal žvižgov. Za dodatno slabo voljo sta poskrbela rdeča kartona Frana Garcie in Alvara Carrerasa, ki ne bosta mogla pomagati soigralcem na naslednji tekmi, trenerju Xabiju Alonsu pa je načrte dodobra pokvarila zgodnja poškodba Ederja Militaa. Brazilec je moral z igrišča že po 24 minutah, njegovi soigralci pa so v nadaljevanju srečanja doživljali razočaranje na razočaranjem. Gostom iz Galicije je veliko zmago, sploh prvo na Santiago Bernabeuu po letu 2006, z dvema zadetkoma zagotovil Šved Willot Swedberg.

Gonzalo Garcia ni skrival razočaranja po porazu s Celto. | Foto: Reuters Gonzalo Garcia ni skrival razočaranja po porazu s Celto. Foto: Reuters

Real je tako padel v rezultatsko krizo. Na zadnjih sedmih tekmah je v vseh tekmovanjih zmagal le dvakrat, kar je bistveno premalo za klub takšnega kova kot je evropski rekorder iz Madrida. Trener Xabi se je znašel pod dodatnim pritiskom. Že prejšnji teden je bil na zagovoru pri predsedniku Florentinu Perezu, ki se je po nizu remijev v domačem prvenstvu čudil, zakaj je Real padel v formi. Real bo skušal popraviti vtis v sredo, a čaka peklensko zahtevna naloga, saj se bo v ligi prvakov pomeril z Manchester Cityjem, ki je v vse boljši formi, tako da se je na vrhu angleškega prvenstva približal Arsenalu na zgolj dve točki zaostanka.

"Vsi skupaj smo jezni. Želeli smo si drugačne tekme in rezultata. Ni mi bilo všeč sojenje. V sredo želimo sprati iz naših ust ta grenak priokus po porazu," je Xabi enega izmed razlogov za poraz iskal tudi pri delivcih pravice.

Celta je zmagala prvič na stadionu Santiago Bernabeu po letu 2006. Real je na zadnjih 22 tekmah vselej ostal neporažen. | Foto: Reuters Celta je zmagala prvič na stadionu Santiago Bernabeu po letu 2006. Real je na zadnjih 22 tekmah vselej ostal neporažen. Foto: Reuters

Španski strateg v tej sezoni ne računa veliko na Brazilca Rodryga. Ta bo najverjetneje v zimskem prestopnem roku zapustil Madrid, kraljevi klub pa si od njega obeta lep zaslužek, saj bi lahko snubce stal vsaj 70 milijonov evrov. Tako se v Madridu obetajo spremembe.

