Slovenska zobna pasta, ki zmanjšuje občutljivost zob in pomirja dlesni

Ustna votlina je del telesa, ki ga pogosto zanemarjamo, čeprav vsak dan pogoltnemo liter in pol sline – skupaj z bakterijami in materiali iz zobnih popravil. Prav zato dr. Sebastjan Perko iz klinike MAHA opozarja, da je zdravje ust tesno povezano z zdravjem celotnega telesa. V skrbi za svoje paciente je z znanstveniki na Institutu Jožef Stefan razvil zobno pasto MAHA Mineral Care, ki temelji na bioaktivnem steklu RSense in vključuje CBD, ki ima dokazano protivnetne lastnosti. Gre za zobno pasto, ki združuje znanstveno inovacijo, slovenski razvoj in klinično znanje.

Zobna pasta MAHA Mineral Care ni nastala kot klasičen komercialni izdelek, temveč kot odgovor na konkretne potrebe pacientov. Dr. Sebastjan Perko je z raziskovalci na Institutu Jožef Stefan iskal način, kako okrepiti sklenino in omiliti občutljivost zob na naraven, neagresiven način. Rezultat sodelovanja je zobna pasta, ki temelji na bioaktivnem steklu RSense in združuje znanje integrativne medicine z domačo znanstveno inovacijo.

Foto: arhiv naročnika

Zobna pasta kot del celostnega zdravja

Ustna votlina je prvi del prebavnega trakta, vanj pa vsak dan vstopijo bakterije in materiali iz različnih zobnih popravil. Dr. Sebastjan Perko opozarja: skozi usta dnevno pogoltnemo približno liter in pol sline, skupaj z mikroorganizmi, ki lahko vplivajo na splošno zdravje. Zato ustno higieno razume kot del celostnega pristopa – dobra tehnika čiščenja, medzobna nega in premišljena izbira materialov lahko dolgoročno močno vplivajo na počutje in zdravje telesa. Zobna pasta MAHA Mineral Care je v to zgodbo umeščena kot izdelek, ki podpira takšen pristop.

Zobna pasta MAHA Mineral Care temelji na raziskavah bioaktivnega stekla RSense – materiala, ki zapira tubule na zobovini in krepi sklenino. Material pri njih v čisti obliki uporabljajo ustne higieničarke po vsakem čiščenju zobnega kamna in tako nimajo težav s skelečimi zobmi po odstranjevanju. Foto: arhiv naročnika

Kako je nastala MAHA Mineral Care

Material, danes imenovan RSense, je rezultat obsežnega raziskovalnega dela, ki se je odvijalo v okviru doktorskega študija kolegice na sosednjem odseku na Institutu Jožef Stefan. Dr. Perko je nemudoma prepoznal veliko vrednost tega materiala v zobozdravstvu in že takrat so skupaj izvedli postopek, s katerim so dokazali njegovo izjemno učinkovitost. Kogar zanima, si lahko rezultate ogleda v njihovi čakalnici na Slovenski cesti , znanstveni poster še danes krasi enega izmed betonskih stebrov. Zobna pasta MAHA Mineral Care temelji prav na raziskavah bioaktivnega stekla RSense – materiala, ki zapira tubule na zobovini in krepi sklenino. Material pri njih v čisti obliki uporabljajo ustne higieničarke po vsakem čiščenju zobnega kamna in tako nimajo težav s skelečimi zobmi po odstranjevanju. Kar nekaj let je trajalo, da je razvoj prešel iz laboratorija v prakso. V podjetju Pharmahemp so z znanstveniki in strokovnjaki za okuse po fazi testiranj pripravili izdelek, primeren za široko uporabo. Na trgu je manj kot leto dni, vendar je hitro pritegnila pozornost domačih uporabnikov in tujih zobozdravnikov, zanimanje zanjo pa prihaja tudi z mednarodnih predavanj, kamor vabijo dr. Perka.

Dr. Sebastjan Perko je z raziskovalci na Institutu Jožef Stefan iskal način, kako okrepiti sklenino in omiliti občutljivost zob na naraven, neagresiven način. Rezultat sodelovanja je zobna pasta, ki temelji na bioaktivnem steklu RSense in združuje znanje integrativne medicine z domačo znanstveno inovacijo. Foto: Barbara Reya

Kaj dela MAHA Mineral Care drugačno

Bioaktivno steklo RSense je osrednja učinkovina zobne paste MAHA Mineral Care. Gre za material, razvit na Institutu Jožef Stefan, ki se med umivanjem veže na površino zoba in ustvari tanek zaščitni film. Ta zapira mikropoškodbe sklenine in razgaljene zobne vratove ter občutno zmanjšuje ali v celoti odstrani občutljivost zob. Učinek je zaznaven že po nekaj uporabah – površina zob postane opazno bolj gladka, kar potrjujejo tudi uporabniki. RSense tako predstavlja sodoben pristop k utrjevanju sklenine, saj deluje tam, kjer so zobje pri vsakodnevni obrabi najbolj ranljivi zaradi stiskanja, škripanja in nenehnega drgnjenja, ki jih dodatno obremenjujejo.

Bioaktivno steklo RSense je osrednja učinkovina zobne paste MAHA Mineral Care. Gre za material, razvit na Institutu Jožef Stefan, ki se med umivanjem veže na površino zoba in ustvari tanek zaščitni film. Foto: arhiv naročnika

Nežna formula brez fluoridov in agresivnih dodatkov

Poleg bioaktivnega stekla RSense zobna pasta MAHA Mineral Care vsebuje tudi CBD, ki deluje protivnetno in pomirjujoče na dlesni. Takšna kombinacija je posebej primerna za ljudi z občutljivimi zobmi ali ponavljajočimi se vnetji, saj podpira naravno ravnovesje v ustni votlini brez agresivnih dodatkov. Pasta ne vsebuje fluoridov, titanovega dioksida, abrazivnih delcev in tako dalje. Dr. Sebastjan Perko pojasnjuje, da je bila uporaba fluoridov v zadnjih letih pogosto nejasna: stare smernice so otrokom priporočale približno 500 ppm (ppm pomeni mersko enoto, ki pove, koliko določenih delcev, v tem primeru fluorida, je v milijon delcev zobne paste), novejše pa celo tisoč ppm, v trgovinah pa se še vedno prodajajo paste z od 300 do 500 ppm. Po njegovih besedah je prav ta zmeda odprla prostor za razvoj alternativ, pri katerih se sklenina krepi z bioaktivnimi materiali, kot je RSense, kar omogoča nežnejši in bolj ciljan pristop k zaščiti zob.

Foto: arhiv naročnika

Zakaj je MAHA Mineral Care prepričala uporabnike

MAHA Mineral Care ni klasična zobna pasta, temveč rezultat sodelovanja med raziskovalci Instituta Jožef Stefan, podjetjem Pharmahemp in vrhunskimi zobozdravniki klinike MAHA . Ker so uporabniki hitro zaznali razliko – predvsem gladkejšo površino zob in manjšo občutljivost – se je povpraševanje razširilo tudi zunaj klinike. Po besedah dr. Perka je najboljši dokaz kakovosti prav to, da se ljudje vračajo po novo tubo. Manjše serije omogočajo svežo proizvodnjo, izdelek pa se uveljavlja kot alternativa masovnim pastam z agresivnimi dodatki.

Foto: Barbara Reya Kdo je dr. Sebastjan Perko

Dr. Sebastjan Perko je zobozdravnik in raziskovalec, ki je del svojega znanstvenega dela opravil na Institutu Jožef Stefan, kjer se je ukvarjal z razvojem biokeramičnih materialov. Po desetih letih dela v splošnem zobozdravstvu se je usmeril v oralno kirurgijo in integrativno medicino, pri čemer se osredotoča na povezavo med ustno votlino in splošnim zdravjem. Vodi kliniko MAHA v Ljubljani, kjer združujejo sodobno zobozdravstvo, diagnostiko in celostni pristop k zdravju. Dr. Perko poudarja, da je pacient vedno obravnavan kot celota – z usti kot pomembnim delom telesnih procesov, ki vplivajo na počutje in dolgoročno zdravje.