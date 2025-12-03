Vrečko: Kultura doda, česar v hitrem tempu življenja in potrošniškem svetu nimamo

Ob današnjem Ta veselem dnevu kulture je ministrica za kulturo Asta Vrečko v poslanici zapisala, da za kulturo ali umetniško vsebino ne potrebujemo nujno veliko časa, a vrne nam veliko. "Kultura ima moč, da nas spreminja, razveseljuje, v nas prebuja radovednost in empatijo," je na rojstni dan pesnika Franceta Prešerna zapisala ministrica.

"Za obisk kulturnega dogodka ali stik z neko umetniško vsebino ne potrebujemo nujno veliko časa. V muzej ali galerijo lahko mimogrede obiščemo tudi ob nedeljah, v knjižnico skočimo po pouku ali službi. V arhitekturi lahko uživamo na sprehodu ali ko gremo po opravkih. Glasbi lahko prisluhnemo kjerkoli, film si lahko ogledamo ob večerih za vikend skupaj z družino. Za branje pa si lahko vzamemo čas prav vsak dan vsaj deset minut pred spanjem, skupaj in na glas z bližnjimi ali sami," je v poslanici razmišljala Vrečko.

Vrečko meni, da si s kulturnimi prireditvami in kulturnim udejstvovanjem kot občinstvo ali kot ljubiteljski ustvarjalci napolnimo energijo, krepimo duševno zdravje, širimo obzorja, spoznavamo sebe, naše okolje in zgodovino. V nas prebuja zavedanje, da smo prav vsi del družbe in jo prav vsak od nas lahko tudi soustvarja. "Če kulturi namenimo delček časa v dnevu, ji dovolimo, da nam obarva vsakdan in vanj doda nekaj, česar v hitrem tempu življenja in potrošniškem svetu nimamo. Refleksijo. Sprostitev. Skok v druge svetove. Razumevanje. Užitek."

Prisluhnite kulturi

Ministrica se je na Ta dan veseli dan kulture spomnila tudi na vse ustvarjalce in ustvarjalke, strokovne in tehnične delavce, ki vsak dan soustvarjajo kulturno krajino. "Zato odprite vrata svojih src kulturi in umetnosti, spoštujte njihovo delo in obiščite enega od 290 brezplačnih kulturnih dogodkov v 130 kulturnih ustanovah v 70 krajih po državi in prisluhnite kulturi," je sklenila Vrečko.

Klakočar Zupančič: Z odprto glavo in srcem se naužijmo sadov dela slovenskih kulturnih ustvarjalcev

Oglasila se je tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je v poslanici ob Ta veselem dnevu kulture, ki ga praznujemo na rojstni dan Franceta Prešerna, povabila k obisku kulturnih ustanov in da se "z odprto glavo in srcem naužijmo sadov dela slovenskih kulturnih ustvarjalcev". Foto: Bojan Puhek

Spomnila je, da se je na današnji dan pred 225 leti v Vrbi rodil Prešeren, največji slovenski pesnik. "Za časa njegovega življenja večina sodobnikov ni znala prepoznati njegove veličine in moči njegovega ustvarjanja. Tudi zato, ker je ustvarjal v slovenskem jeziku. Bil pa je prvi slovenski ustvarjalec, ki se je po kakovosti del uvrščal med najeminentnejše evropske predstavnike takratnega obdobja romantike," je zapisala.

Njegova življenjska zgodba po njenih besedah v mnogočem na simbolni ravni slika življenjske poti številnih slovenskih vrhunskih umetnikov vse do današnjega dne. "Pogosto neprepoznani ali nerazumljeni za časa njihovih življenj, obsojani zaradi njihove morebitne kritične misli, ki jih odsevajo njihova dela, ali pa zaznamovani, ker v času, ko večina uspeh posameznika meri skozi materialno, niso bili dovolj komercialni," je zapisala in dodala, da je kljub temu prav kultura temelj slovenske nacije in da so kulturniki in umetniki v novejši zgodovini prispevali ključne mejnike za nastanek samostojne Slovenije.

Ogled kulturnih ustanov danes brezplačen

Obletnico Prešernovega rojstva od leta 2000 obeležujemo tako, da slovenske kulturne ustanove na široko odprejo svoja vrata in ponudijo brezplačen vstop. Vrstijo se dogodki od razstav, vodenih ogledov, delavnic, gledaliških predstav do filmskih projekcij in pogovorov. "Izkoristimo torej Ta veseli dan kulture 2025 in se z odprto glavo in srcem naužijmo sadov dela slovenskih kulturnih ustvarjalcev," je poslanico sklenila predsednica DZ.