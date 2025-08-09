Pred sobotno prijateljsko tekmo s Fiorentino je Manchester United na zelenici stadiona Old Trafford navijačem predstavil svojega novega napadalca, Benjamina Šeška, ki je nekaj ur prej podpisal petletno pogodbo. S kakšnim nasmehom je stopil na kultno zelenico! Že pred tem je dejal, da bo ob aplavzu zagotovo dobil kurjo polt.

Benjamin Šeško je pozdravil navijače Uniteda. Foto: Guliverimage "Neverjetno je videti vse to občinstvo, ki ti ploska. Sploh ko se zavedam, da jim bo jaz dajal najbolje, kar bom le lahko. Da dobiš ta občutek, bo preprosto … Če ne bom dobil kurje polti, potem pa res ne vem," je po podpisu pogodbe in pred uradno predstavitvijo na kultnem stadionu Old Trafford za slovenske medije in navijače v slovenščini povedal Benjamin Šeško, novi član Manchester Uniteda. "Navijačem bi rad javil, da nas čakajo velike stvari. Čedalje boljši smo. Dal bom svoj maksimum, bil vedno pripravljen in dal za navijače vse." Individualnih ciljev nima. "Grem sproščeno v sezono – in če bom sproščen, bo vse delovalo," je še dejal 22-letni Radečan, ki prestopne sage, ki se je vlekla mesec dni, ni spremljal. Odklopil je družbena omrežja, stres je prepustil agentu Elvisu Bašanoviću.

Benjamin Šeško po podpisu pogodbe (Vir: Global Game Media):

Trener v šali: Fanta moramo ustaviti, da neha delati

Benjamin Šeško in trener Ruben Amorim Foto: Manchester United "Ima tisto, kar potrebujemo. Po informacijah, ki jih imamo, moramo fanta ustaviti, da neha delati, in ne obratno. Tudi to je pomembno. Je zelo mlad. Dober je v zraku, dobro prodira, dober je z žogo. Ima veliko potenciala in se lahko še izboljša. Zagotovo se bo v našem klubu počutil domače. Je pravi karakter za to ekipo. Res smo veseli, da smo ga dobili," je v izjavi pred predstavitvijo Benjamina Šeška dejal njegov novi glavni trener Portugalec Ruben Amorim. Nekdanji trener Sportinga je United prevzel novembra lani, a ekipe mu še ni uspelo potegniti iz krize. Manchester je prejšnjo premier ligo končal na 15. mestu in ostal brez Evrope.

Slovenski reprezentant je v soboto dopoldne podpisal petletno pogodbo z Manchesterom. To je njegov tretji klub v članski karieri, potem ko je igral za RB Leipzig in Red Bull Salzburg, v katerega je kot 16-letnik prestopil iz NK Domžale.

Šeško, ki je za reprezentanco na 41 tekmah dosegel že 16 golov, je bil v zadnjih dveh sezonah igralec z največ doseženimi goli med nogometaši, starimi do 23 let, v petih najboljših evropskih ligah, v prejšnji sezoni pa je za Leipzig v vseh tekmovanjih dosegel 21 golov in šest podaj.