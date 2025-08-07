Dogovor dosežen: Benjamin Šeško ima nov klub!

Kot poroča dobro obveščeni Fabrizio Romano, je dogovor med RB Leipzigom in Manchester Unitedom dokončno dosežen, Benjamin Šeško pa bo tako uradno postal novi član rdečih vragov. Angleški klub je za usluge Slovenca Leipzigu odštel 76,5 milijona evrov in 8,5 milijona evra dodatkov, skupno torej 85 milijonov evrov. Šeško bo zvestobo angleškemu velikanu obljubil do junija 2030.

Prestopna saga, ki se je odvijala zadnjih nekaj dni oziroma kar tednov je tik pred epilogom. Kot poročajo več medijev in virov na Otoku ter tudi Fabrizio Romano, sta Leipzig in Manchester United danes dosegla dokončni dogovor o prestopu Benjamina Šeška. Predstavniki Manchester Uniteda so bili danes v Nemčiji, kjer so se dogovarjali o "zadnjih podrobnostih", tam pa je bil tudi Šeškov agent Elvis Basanović. Slovenski nogometaš je že pred tem z rdečimi vragi dosegel dogovor za pogoje in pogodbo do junija 2030, zdaj pa sta skupni jezik našla še oba kluba.

Manchester United bo plačal 76,5 milijona evrov in še 8,5 milijona evrov v dodatkih, s čimer bo skupno prestop ocenjen na okoli 85 milijonov evrov. "Šeško bo že danes z agentom odpotoval v Manchester," še poroča Romano. Tam bo prestal tudi zdravniški pregled, nato pa po napovedih v petek tudi uradno podpisal dolgoletno sodelovanje s klubom, ki ga vodi Ruben Amorim. 22-letni Šeško bo dopolnil novo podobo napada Uniteda po prihodu Bryana Mbeuma in Matheusa Cunhe.

To je sicer z naskokom najvišji prestop v zgodovini slovenskega nogometa, prejšnji, ki si ga je prav tako lastil Šeško, znaša 24 milijonov evrov. Za njim je na lestvici Kevin Kampl, ki ga je Leipzig leta 2017 pripeljal iz Leverkusna za okroglih 20 milijonov evrov, Kamplu pa sledi Jaka Bijol, ki ga je za 18 milijonov evrov iz Udineseja kupil povratnik v elitno druščino Leeds United.

Šeško je tako po dolgih mesecih govoric in ugibanj vendarle dočakal selitev na Otok. Dolgo časa je bil namreč v igri za Šeška kot glavni kandidat Arsenal, a je nato zamenjavo našel v Victorju Gyökersu. Zatem se je ob prestopnih govoricah glede Alexandra Isaka hitro znašel na radarju Newcastla. Potem pa se je v vse skupaj vpletel še Manchester United, ki je na koncu tudi postal nova ekipa slovenskega zvezdnika, čeprav je Newcastle ponudil 82,5 milijona evrov in 2,5 milijona dodatkov ter je Leipzig ponudbo tudi sprejel, a je Šeško črno-bele zavrnil.

Šeško je v prejšnji sezoni dosegel 21 golov za Leipzig v vseh tekmovanjih, skupaj pa je od leta 2023 za nemško ekipo zbral 39 golov in osem podaj na 87 tekmah.

