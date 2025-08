Objava, ki je zatresla Otok. Benjamin Šeško se je že dogovoril!

Vroča prestopna saga, kot je slovenski nogomet ne pomni, bi lahko v kratkem ponudila težko pričakovani končni dogovor. Benjamin Šeško, ki pri 22 letih spada med najbolj cenjene napadalce na svetu, temu primerno je tudi povpraševanje snubcev, ki so zanj pripravljati plačati ogromne vsote denarja, ima v zadnjih dneh "sladke težave", saj se zanj zanimata Manchester United in Newcastle.

Oba kluba sta zelo bogata, zato jima znesek, kateri bi lahko zadovoljil Leipzig, ne bi smel predstavljati večjih težav. To sta dokazala že z uradnimi ponudbami. Newcastle je za Šeška pripravljen ponuditi kar 90 milijonov evrov, če se prištejejo še bonusi, Manchester United pa je za zdaj izpostavil nekoliko manjšo, a še vedno izjemno visoko številko. Za mladega Slovenca, s katerim želi okrepiti napad in vrniti Manchester United med najboljše tako v Angliji kot tudi Evropi, nudi najmanj 85 milijonov evrov. Na Otoku tako v teh dneh z zanimanjem spremljajo, kateri ponudbi bi se bolj priklonil Šeško.

🚨💣 Benjamin Šeško has reached total agreement with Manchester United on personal terms. Contract until June 2030.



Šeško wants to join United, clear feeling revealed yesterday here. Never gave similar indication to other clubs.



🔛 Club to club talks with RB Leipzig continue. pic.twitter.com/Sy2WjzV6Hl