Zmeda je popolna. Kam gre Benjamin Šeško?

Benjamin Šeško še naprej kraljuje na naslovnicah otoških medijev, ki v obdobju poletnega prestopnega nogometnega roka tekmujejo med seboj, kdo bo postregel z bolj ekskluzivnimi in odmevnimi informaciji glede prestopov najbolj zaželenih igralcev. Za mladega napadalca Leipziga se najbolj resno zanimata dva bogata angleškega snubca, Newcastle in Manchester United. Ker naj bi Leipzig zavrnil prvotno ponudbo srak, ta skupaj z bonusi znaša 80 milijonov evrov, velja pričakovati še pestro nadaljevanje najbolj vroče prestopne sage v zgodovini slovenskega nogometa.

Kakšna bo usoda Benjamina Šeška? Bo 22-letni napadalec ostal zvest Leipzigu, s katerim ga sicer veže pogodba do leta 2029, ali bo nemški klub, ki v sezoni 2025/26 ne bo nastopil v Evropi, vendarle uresničil napovedi in si s prodajo še kako cenjenega mladega asa napolnil blagajno? Po spodletelem poizkusu Arsenala, da bi v London privabil slovenskega reprezentanta, se v zadnjih dneh kot najbolj resna snubca zdajšnjega rdečega bika omenjata Newcastle in Manchester United.

Šeško v Manchester, Hojlund v Leipzig?

Če bo Benjamin Šeško v tem prestopnem roku zapustil Leipzig, bo poskrbel za nov slovenski rekord, saj bo to z naskokom najdražji prestop slovenskega nogometaša vseh časov. Ko se je iz Salzburga preselil v Nemčijo, je Leipzig zanj plačal 24 milijonov evrov. Foto: Guliverimage Čeprav se srake ponekod že omenjajo kot novi delodajalec mladega Posavca, pa po poročanju otoških medijev, ki pozorno spremljajo vročo prestopno sago, polno zasukov in zapletov, tako da še kako spominja na dinamiko nepredvidljivih mehiških telenovel, bitka za naklonjenost Slovenca še ni dobljena. Poleg Newcastla, enega izmed šestih angleških predstavnikov v letošnji ligi prvakov, tako da bodo na St. James Parku potekale atraktivne evropske tekme, se še vedno kot resen kandidat omenja tudi Manchester United.

Rdeči vragi še vedno predstavljajo enega najbolj priljubljenih klubov na svetu, ki pa že dolgo, neuspehi se vlečejo že dolgo, vse od odhoda slovitega trenerja Alexa Fergusona, išče stik z angleškim in evropskim vrhom. V sezoni 2025/26 sploh ne bo zaigral v Evropi, vseeno pa na Old Traffordu ambiciozno gradijo okrepljeno zasedbo, s katero želijo United vrniti med najboljše. Prišla sta že Brazilec Matheus Cunha in Kamerunec Bryan Mbeumo, prihod Šeška pa bi predstavljal češnjo na torti, obenem pa tudi signal, da bi lahko Danec Rasmus Hojlund zapustil gledališče sanj.

Mladi Danec Rasmus Hojlund pri Unitedu ni upravičil pričakovanj. Foto: Reuters

Mladi Skandinavec, za katerega je United leta 2023 plačal Atalanti skoraj 80 milijonov evrov, ni upravičil pričakovanj. Ker se zanj posredno zanima RB Leipzig, na Otoku v zadnjih dneh omenjajo možnost, v kateri bi rdeči biki sklenili dogovor z rdečimi vragi. Šeško bi se preselil v Manchester, Hojlund pa bi šel v obratno smer, s tem pa bi se tudi zmanjšal znesek, ki bi ga moral United plačati Nemcem za nakup Slovenca.

Leipzig ni zadovoljila ponudba Newcastla

Alexander Isak, ki bo podobno kot Viktor Gyökeres s Švedsko jeseni skušal Sloveniji preprečiti nastop na SP 2026, želi nadaljevati kariero v Liverpoolu. Foto: Reuters Zgodba o selitvi Šeška iz Leipziga v Manchester je ponovno oživela zlasti po novici, češ da naj bi nemški klub v soboto zavrnil prvotno ponudbo Newcastla. Srake so za slovenskega napadalca ponudile Leipzigu 80 milijonov evrov.

S Šeškom želijo zapolniti vrzel v konici napada ob morebitni rekordni prodaji Šveda Alexandra Isaka, za katerega se zelo resno zanima Liverpool in je zanj pripravljen seči zelo globoko v žep, omenjalo se celo zneski, višji od 130 milijonov evrov. Ker Šved ne skriva želje, da bi kariero nadaljeval na Anfieldu, bi lahko nogometni svet kaj kmalu pozdravil zelo odmevno selitev, ob kateri bi se napolnila že tako polna klubska blagajna Newcastla, podprta s savdijskim kapitalom.

Bi lahko Benjamin Šeško nadaljeval kariero na St. James Parku, kjer bo v sezoni 2025/26 odmevala tudi himna lige prvakov? Foto: Guliverimage

Srake pa še niso prepričale Leipziga. Otoški mediji so v soboto poročali o tem, kako je Leipzig zavrnil prvotno ponudbo Newcastla. Črno-beli naj bi za Šeška po poročanju The Athletic ponudili 75 milijonov evrov, dodatnih pet pa bi lahko nekdanji delodajalec Harisa Vučkića, če bi se uresničili pogoji, plačal Leipzigu prek bonusov. Nemcem takšna ponudba ni bila všeč. Zadovoljila bi jih drugačna, v kateri pa bi bilo potrebno prilagoditi strukturo plačila, tako da za zdaj niso našli skupnega jezika z Newcastlom.

United še ni rekel zadnje

Novi Old Trafford, ki bi sprejel 100 tisoč gledalcev, bi lahko zaživel leta 2030. Foto: Reuters Po poročanju nemškega Sky Sports se Šeškovi posredniki ta konec tedna nahajajo v Leipzigu, v igro pa naj bi vstopil tudi Manchester United in izenačil finančno ponudbo Newcastla. Nemškemu klubu ustreza takšen razplet, saj bi lahko angleška snubca v želji, da bi prepričala tako rdeče bike kot tudi Šeškovo ekipo, postopno zviševala znesek. Tako pa bi lahko končne številke presegle 80 milijonov evrov, s čimer bi se Šeško vpisal med najdražje prestope vseh časov, kar se tiče tako mladih napadalcev, z naskokom pa bi popravil tudi slovenski rekord.

Sodeč po poročanju otoških medijev prestopne sage o Šešku tako še zdaleč ni konec. Ker se bo poletni prestopni rok končal šele v začetku septembra, bi se lahko zgodba o tem, kje bo kariero nadaljeval mladi Slovenec, še kako pomemben adut Kekove čete v boju za nastop na SP 2026, dokončno razpletla šele v prihodnjih tednih. Tako Newcastlu kot Unitedu pa se vendarle mudi, saj se bo angleško prvenstvo začelo že čez slaba dva tedna. Oba Šeškova snubca bosta imela že v prvem krogu zelo zahtevna tekmeca. Newcastle odhaja na Villa Park k Aston Villi, United pa bo na Old Traffordu gostil Arsenal.

Če bo Benjamin Šeško ostal rdeči bik, bo v uvodnem krogu nemške bundeslige gostoval pri prvaku Bayernu na Allianz Areni. Foto: Guliverimage

Za Šeška pa bi se lahko začela prvenstvena sezona več kot atraktivno tudi v primeru, če bi ostal v Leipzigu. Rdeče bike namreč v uvodnem dejanju nemške bundeslige čaka 22. avgusta gostovanje pri prvaku Bayernu. Tako je v obdobju zmede, ko se nogometni svet sprašuje, kje bo nadaljeval kariero mladi slovenski napadalec, znano vsaj to, da ga pri vsakem izmed treh kandidatov (Leipzig, Newcastle in Man Utd) čaka velika tekma že na začetku sezone. Za kaj več pa bo potrebno še malce počakati.