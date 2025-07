Verbič ostaja v Grčiji, Chelsea še naprej zapravlja

31-letni slovenski reprezentant v klubih v tujini nastopa zadnjih deset let. Leta 2015 je iz Celja prestopil v danski København, nato pa igral še za Dinamo Kijev, Legio iz Varšave in pred prihodom v sedanji klub za velikana iz Aten Panathinaikos. Pri Levadiakosu si bo slačilnico še naprej delil s še enim legionarjem Alenom Ožboltom.

Za slovensko izbrano vrsto je na dosedanjih 63 nastopih dosegel 7 zadetkov.

Jorrel Hato osma okrepitev Chelseaja

Londonski Chelsea, svetovni klubski prvak, se je z amsterdamskim Ajaxom dogovoril za prestop mladega nizozemskega reprezentančnega branilca Jorrela Hata. Za igralca, ki bo podpisal sedemletno pogodbo, bodo Nizozemcem plačali 37 milijonov funtov (44 milijonov evrov), poroča BBC.

Jorrel Hato je za Ajax debitiral februarja 2023, ko je bil star 16 let in 335 dni, s čimer je postal tretji najmlajši igralec, ki je zaigral v nizozemski ligi. Za nizozemsko člansko reprezentanco je do zdaj nastopil na šestih tekmah.

Jorrel Hato. Foto: Guliverimage

To je že osma okrepitev Chelseaja v poletnem prestopnem roku, skupno so zapravili že skoraj 300 milijonov evrov, kar je 120 milijonov več, kot so jih dobili od prodaje igralcev. Največ, 66 milijonov evrov, so plačali Brightonu za Portugalca Joaa Pedra, kupili pa so še Jamieja Gittensa (Borussia Dortmund), Liama Delapa (Ipswich), Mamadouja Sarra (Lyon), Daria Essuga (Sporting), Estevaa Williana (Palmeiras) in Kandryja Paeza (Independiente).

V ekipi Enza Maresce obstaja tudi skupina igralcev, ki bi se jih želeli znebiti in trenirajo ločeno od prve ekipe, v njej so Raheem Sterling, Ben Chilwell, Renato Veiga, Axel Disasije, Carney Chukwuemeka, Armando Broja in Lesley Ugochukwu, za dober denar pa bi lahko prodali tudi Christopherja Nkunkuja in Nicolasa Jacksona.

Viktor Gyökeres, ki je nedavno postal novi napadalec Arsenala, pa čeprav se je londonski klub resno zanimal tudi za Benjamina Šeška, je odkrito spregovoril, zakaj si je sam tako želel k topničarjem: "Želelo me je še več drugih klubov, a sem si sam želel v Arsenal. Zame je to najboljši klub. Dogovor pa ni bil lahek, saj so nekateri ves čas govorili z mediji."

Ndoye uradno pri Nottinghamu

Angleški nogometni prvoligaš Nottingham Forest je tudi uradno potrdil prihod švicarskega reprezentanta Dana Ndoyeja. Štiriindvajsetletnik je nazadnje igral za Bologno, ki bo zanj po poročanju Football Italie dobila 40 milijonov evrov odškodnine in pet milijonov bonusov, obenem pa še 10 odstotkov od naslednje prodaje.

Desnokrilni nogometaš Ndoye, ki je z Nottinghamom podpisal petletno pogodbo, je za Bologno odigral 75 tekem, v prejšnji sezoni ji je pomagal do pokalnega naslova, prve velike lovorike kluba v več kot 50 letih.

Forest je pred tem pripeljal še dva Brazilca iz Botafoga, in sicer napadalca Igorja Jesusa za 19 milijonov in branilca Jairja Cunho za 12 milijonov evrov. So pa v Nottinghamu poleti tudi prodajali, med drugim so za 61,4 milijona evrov Newcastlu prodali Anthonyja Elango.