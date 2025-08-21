Občasni slovenski nogometni reprezentant Blaž Kramer bo kariero nadaljeval v državnem prvenstvu Savdske Arabije. Devetindvajsetletni Celjan bo kot posojeni igralec igral za klub Al Ohdud iz Nadžrana, so dogovor potrdili pri njegovem turškem klubu Konyaspor. Arabci naj bi za enoletno posojo turškemu prvoligašu plačali približno 700.000 evrov.

Za Kramerjem je pestra klubska kariera. Kariero je začel v vrstah celjskega Šampiona, nato je nosil dres Aluminija, v tujini pa je bil član druge ekipe nemškega Wolfsburga, igral je tudi za Zürich in varšavsko Legio.

Savdski kolektiv iz Nadžrana je minulo sezono sklenil na 15. mestu v savdski prvi ligi in se je le za eno točko izognil izpadu v drugo ligo.