Petkov poraz Marseilla na uvodni tekmi francoskega prvenstva pri Rennesu se je nadaljeval s hudim sporom in neprimernim obnašanjem Adriena Rabiota in Jonathana Rowa v slačilnici. Obema je vodstvo kluba v torek pokazalo izhodna vrata, danes pa se je oglasil še predsednik kluba Pablo Longoria, ki je petkovo dogajanje označil kot "dogodek izjemne resnosti in nasilja, nekaj nezaslišanega, kar je prešlo vse meje".

Sezona se je komaj dobro začela, pa so se pri aktualnem francoskem nogometnem podprvaku Olympique de Marseille znašli v zelo neprijetnem položaju. Za to sta poskrbela Adrien Rabiot in Jonathan Rowe. Po petkovem porazu pri Rennesu je med njima zavrelo v slačilnici, soočenje se je stopnjevalo v "neskončen prepir", ta pa je pripeljal do slovesa od obeh nogometašev.

Oba igralca sta bila v ponedeljek najprej izključena s treninga, v torek pa je klub potrdil, da sta bila zaradi "nesprejemljivega vedenja v slačilnici" uvrščena na seznam igralcev za prestop. Z drugimi besedami: Francoz in Anglež sta se znašla na tržnici.

Longoria: Dogodek izjemne resnosti in nasilja, ki je presegel vse meje

Dan zatem se je oglasil predsednik francoskega kluba Pablo Longoria in za AFP pojasnil, da v 20 letih delovanja v profesionalnem nogometu še ni bil priča čemu podobnemu, zato je po njegovem mnenju klub moral ukrepati.

"Šlo je za dogodek izjemne resnosti in velikega nasilja, za nekaj nezaslišanega. Po dogajanju, ki je preseglo vse sprejemljive meje v našem nogometnem klubu, smo morali sprejeti odločitev, tako kot bi jo v katerikoli organizaciji," je dejal Longoria in dodal, da gre za "odločitev, ki ščiti institucijo, ki ščiti sezono".

Predsednik francoskega kluba Pablo Longoria je petkov incident označil kot "dogodek izjemne resnosti in velikega nasilja, nekaj nezaslišanega". Foto: Guliverimage "Sam nisem bil v slačilnici. Lahko pa rečem, da je, kot sem slišal od osebja, tako športnega dela kot preostalega, šlo za nekaj nezaslišanega, nasilnega, zelo agresivnega. Roberto De Zerbi (glavni trener, op. a.) je trener že 13 let, Medhi Benatia (športni direktor, op. a.) je v vrhunskem nogometu od svojega 22. leta, jaz pa sem se začel s profesionalnim nogometom ukvarjati pred 20 leti. Mislim, da imamo vsi trije dovolj izkušenj, da lahko rečemo, da česa takega v slačilnici še nismo videli," je odločitev, da se razidejo, z obema komentiral predsednik.

"Klub je žrtev položaja"

Če se je za Rowa pričakovalo, da bo tako ali tako odšel, pa je precej bolj presenetljiva odločitev, da se bo klub razšel tudi s pomembnim članom francoske reprezentance in enim ključnih članov Marseilla v zadnji sezoni Rabiotom.

"Mislite, da sem jaz kot predsednik kluba vesel, da sem se znašel v takšni situaciji z enim najuspešnejših igralcev prejšnje sezone, ki smo ga predstavili kot zgled? Iskreno, kot klub trpimo zaradi te situacije. Smo žrtev situacije, boja brez meja, kar je v svetu nogometa popolnoma nezaslišano," so pri Franceinfo še povzeli besede Longorie, ki podrobnejših dejstev o petkovem dogajanju ni omenjal.

Francoski reprezentant Rabiot je bil v lanski sezoni eden ključnih članov Marseilla. Njegov odvetnik meni, da je klub vse skupaj prenapihnil. Foto: Guliverimage

Odvetnik meni, da gre za prenapihnjeno zgodbo

Še preden je predsednik javno spregovoril o incidentu, pa se je v podkastu After foot oglasil Rabiotov odvetnik Romuald Palao in dejal, da ju je z nogometašem vse skupaj presenetilo.

"To je zelo presenetljivo, nerazumljivo, Adrien je že skoraj eno leto izjemno vpleten v projekt Marseilla. Ko smo v torek opoldne izvedeli, da je na prestopnem seznamu, smo bili osupli. Klub nakazuje, da se je igralčevo vedenje v zadnjem času spremenilo, a to ni resnično. Zdi se nam, da gre za zgodbo, ki je bila nekoliko izmišljena. Petkovo dogajanje izkoriščajo, da lahko odstranijo Adriena," je dodal Palao.

Pred prihodom v Marseille je igral za Juventus. Tudi zdaj naj bi se zanj zanimali v Italiji. Foto: Guliverimage

Vrnitev v Italijo?

Rabiot, ki se je v preteklosti zaradi neprimernega vedenja zunaj igrišč, težavnega značaja in pomanjkanja profesionalizma večkrat znašel pod plazom kritik, bi se lahko vrnil v serie A.

Zanj se po poročanju Foot Mercato zanima več tamkajšnjih velikanov – od Juventusa, za katerega je že igral pred selitvijo v Marseille, do Interja, Rome, omenjajo pa tudi Milan.