Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
17. 10. 2025,
7.39

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Andreasa Rettiga Can Uzun zgodba nogomet

Petek, 17. 10. 2025, 7.39

56 minut

Odškodnine tudi za reprezentančne nogometne prestope?

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Can Uzun | Can Uzun velja za enega največjih talentov v nemškem nogometu. | Foto Reuters

Can Uzun velja za enega največjih talentov v nemškem nogometu.

Foto: Reuters

Na nemški nogometni zvezi se je pojavila zamisel, da bi bile do odškodnine za nogometaše upravičene tudi nacionalne nogometne zveze, kjer se razvijajo mladi talenti, kasneje pa zaigrajo za reprezentance drugih držav. Običajno za tiste, iz katerih prihajajo njihovi starši ali stari starši.

Nemška tiskovna agencija dpa je odškodnino označila kot nadomestilo za vzgojo nogometaša.

"Močno me moti, da nogometaši brez plačila lahko zamenjajo svojo krovno zvezo. Izobraževanje in vzgoja morata biti nagrajena. In te smeri se boo lotili," pri dpa povzemajo poslovodjo nemške nogometne zveze Andreasa Rettiga.

"Imamo nogometaše, ki so igrali za Nemčijo v selekcijah do 15 ali 21 let, nato pa so se pridružili drugim reprezentancam. Vzgoja nogometaša je bila seveda v veliki meri delo kluba, a tudi v okviru zveze so nekateri igralci vadili vse do 75 dni na leto," je še dejal 62-letni funkcionar.

Nazadnje je za vznemirjenje v Nemčiji poskrbel 19-letni napadalec Can Uzun, ki velja za enega največjih talentov v nemškem nogometu. Doslej je branil barve Nemčije, po novem se je odločil za Turčijo.

"V deželi z 80 milijoni ljudi imamo velik potencial za vzgojo igralcev, Če pa ima posameznikova družina močne povezave z državo, iz katere izhaja, je jasno, da se to prenaša tudi na nogometaše," je še dejal Rettig, ki razume nogometaša, a meni, da prestop brez odškodnine ni pravičen.

Preberite še:

Cristiano Ronaldo
Sportal Ronaldo spet na vrhu lestvice najbogatejših
Miha Zajc
Sportal Zajc ne ve, kako bi lahko pomagal Sloveniji pod vodstvom Keka
Matjaž Kek
Sportal Kriza, kakršne Slovenija ni videla že 16 let
Andreasa Rettiga Can Uzun zgodba nogomet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.