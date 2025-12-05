Prezrti v gneči številnih dobrih? Pet zanimivih, ki so ostali brez finala. #foto

Za vstop v finale izbora Slovenski avto leta 2026 se je potegovalo 26 kandidatov. Kot smo poročali v sredo, so se po glasovanju članov žirije izbora v finale uvrstili (po abecednem vrstnem redu) audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5. Bralci ste vabljeni, da prek spodnje glasovnice oddate glas za svojega favorita v finalnem delu izbora, ki bo potekal januarja.

Med 26 kandidati je vsaj en glas od sodelujočih medijev prejelo kar 18 posamičnih avtomobilov, kar kaže na raznovrstnost in tudi kakovost nabora letošnjih kandidatov.

Če ne glede na rezultate glasovanja z vidika redakcije Siol.net gledamo na avtomobile, ki se v finale niso uvrstili, lahko izpostavimo vsaj še peterico zanimivih avtomobilov. Za nekatere med temi smo v prvem krogu glasovali tudi sami. Teh pet avtomobilov je zanimivih iz različnih vidikov, ki jih spodaj pojasnjujemo. Vse te bi lahko uvrstili v nekakšen širši krog hipotetičnih finalistov.

Foto: Uroš Modlic

Škoda je z elroqom dobila cenovno dostopnejši električni kompaktni športni terenec. To je manjši brat enyaqa, ki oblikovno in tehnično ne prinaša večjih novosti. Celoten paket električnega pogona je prepričljiv – to velja tako za solidno porabo energije in s tem doseg, pa tudi za sistem predgretja baterije. Vse to omogoča, da sobivanje z elroqom ni nič slabše kot z bencinsko gnanimi sorodnimi modeli. Z osnovno različico sodi celo pod mejo 35 tisoč evrov, tudi s srednjo opremo in baterijo pa je blizu te meje (s subvencijo okrog 30 tisočakov). Glede na prostornost in praktičnost smo med testom razmišljali, zakaj bi povprečni uporabnik dejansko sploh potreboval razred večjega enyaqa. Elroq je na trg prišel šele spomladi, a je do konca oktobra že zbral 240 registracij.

Foto: Uroš Modlic

Štiri metre dolg kitajski avtomobil je letos v prvi peterici najbolje prodajanih električnih avtomobilov v Sloveniji. Njegovi kupci so večinoma fizične osebe, kar z vidika kombinacije praktičnosti, opreme in cene kaže na ustreznost avtomobila za trg. Do konca oktobra je box zbral 248 registracij. Med kandidati za finale jih je imel v tem obdobju več le še volkswagen tayron (293).

Box pri ceni slabih 25 tisočakov prinaša veliko opreme in predvsem prostornosti, ki je skoraj na ravni razreda večjih avtomobilov. Pohvalni so tudi oprema in materiali v notranjosti, enako tudi učinkovitost pogona – testni box je imel po 1.600 kilometrih porabo komaj 12 kilovatnih ur na sto kilometrov. Njegova hiba so še najbolj vozne lastnosti, ki zahtevnejših voznikov ne bodo prepričale, pa tudi komaj tri varnostne zvezdice s testa EuroNCAP.

Foto: Uroš Modlic

Električni križanci, ki brez upoštevanja subvencije stanejo dobrih 30 tisoč evrov? Leapmotorja C10 še nismo preizkušali, v ta cenovni segment pa sodi tudi novi MG S5 EV. Ta je tehnično podoben MG 4, le da je prostornejši, oblikovno bližje križancem in temu primerna je tudi praktičnost. Poraba sicer ni rekordno nizka (pozimi čez 20 kilovatnih ur na sto kilometrov), se pa S5 izkaže z učinkovitim hitrim polnjenjem, za ta razred kakovostnimi materiali in vsestransko uporabnostjo. Razmerje med uporabnostjo in ceno električnega vozila ima med najboljšimi na trgu.

Foto: Uroš Modlic

Nova fiat grande panda prav gotovo sodi med najbolj simpatične novosti letošnjega leta. Avtomobila sicer še nismo testirali, prav gotovo pa ga lahko ocenimo kot oblikovno zelo prepričljiv Fiatov izdelek in pravo poživitev nekoč veliko uspešnejše italijanske avtomobilske znamke. Slabe štiri metre dolga grande panda ima blago hibridni 1,2-litrski turbomotor (81 kilovatnih ur), brez popustov pa se cene vrtijo okrog 20 tisočakov. Električna različica je z upoštevanjem subvencije cenovno primerljiva.

Foto: Uroš Modlic

Tayron je pri Volkswagnu večji brat tiguana in tisti, ki je z možnostjo sedmih sedežev nasledil nekdanji model tiguan allspace. Kot že rečeno, je med letošnjimi kandidati v izboru prav tayron zbral največ novih registracij. To je morda presenetljivo, saj gre vendarle za športni terenec višjega dimenzijskega in tudi cenovnega razreda. Za bolje opremljene različice bo treba odšteti več kot 50 tisoč evrov. Tayron ne prinaša ničesar bistveno novega, ohranja pa uveljavljeno Volkswagnovo ponudbo in za njihove kupce je to najpomembneje.

