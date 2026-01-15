Renault se je z novo zmago v statistiki izbora Slovenski avto leta že močno približal Volkswagnu, ki je zadnjič zmagal leta 2018.

Nova zmaga Renaulta v izboru Slovenski avto leta je še nekoliko spremenila statistiko izbora, ki ga sicer organiziramo od leta 1993.

Volkswagen na deveto zmago čaka že od leta 2018

Volkswagen po zmagah v izboru ostaja najuspešnejša znamka. Njihovi avtomobili so zmagali osemkrat, a v zadnjih devetih letih niso zmagali. Zadnji njihov avtomobil, ki je osvojil naslov, je bil leta 2018 volkswagen polo.

Na drugi strani je Renault v zadnjih sedmih letih zmagal kar trikrat. Najprej leta 2020 s cliom, nato leta 2024 z australom in letos še s petko.

Štiri zmage imata Škoda in Ford. Ti so trikrat slavili s focusom, ki ga zdaj niti ne proizvajajo več, zmage znamke Škoda pa so dobro razporejene (2014, 2015, 2021, 2025).

Do zdaj 25 zmagovalcev, renault 5 prvič na vrhu

Do zdaj je naslov Slovenski avto leta osvojilo 25 različnih avtomobilov, pri čemer je največkrat zmagal volkswagen golf (štirikrat). Sledijo volkswagen polo in ford focus (trikrat) ter volkswagen passat in škoda octavia (dvakrat). Ustanovitev izbora je časovno sovpadala s koncem prejšnjega obdobja modela renault 5, zato je letošnja zmaga zanj prva.