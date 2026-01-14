Zmagovalec letošnjega izbora Slovenski avto leta je renault 5, kar je prva zmaga električnega avtomobila v izboru.

Foto: Gregor Pavšič Razglasitev finala izbora Slovenski avto leta je letos potekala v še neodprtem predoru Konovo pri Velenju, ki je eden ključnih infrastrukturnih objektov v nastajanju nove prometne povezave v severni Sloveniji. Lokacija ni izbrana naključno – predor Konovo je del širšega projekta tretje razvojne osi, katere osnovni namen je izboljšati dostopnost, prometno varnost in mobilnost prebivalcev Šaleške in Koroške regije.

Zmaga je letos pripadla renaultu 5, kar je prva zmaga za električni avtomobil. Petka je zbrala 48 točk in od petih medjev dobila največ točk. Drugo mesto je osvojil audi A5 (37 točk), tretji je dacia bigster (31 točk), sledila pa sta še kia EV3 (23 točk) in hyundai inster (21 točk).

V uredništvu Siol.net smo na prvo mesto postavili dacio bigster, v nadaljevanju pa kio EV3, hyundai inster, renault 5 in audi A5.

Po glasovih bralcev razred zase renault 5 in audi A5

Prve točke so finalistom prinesli glasovi bralcev sodelujočih medijev. Največ glasov in s tem prvih šest točk je dobil renault 5, sledili so audi A5, dacia bister, kia EV3 in hyundai inster.

Povsem enak vrstni red je bil glede na prejete glasove tudi med bralci Siol.net. Vsem bralcem se zahvaljujemo za oddane glasove.

Med devetimi mediji je s strani bralcev sedemkrat največ glasov dobil renault 5, dvakrat pa audi A5.

Največ zmag za Volkswagen, a od zadnje je minilo že osem let

Izbor Slovenski avto leta poteka vse od leta 1993. Do letos je uspelo zmagati 12 različnim avtomobilskim znamkam. Devetkrat je bil do letos na vrhu Volkswagen, po štirikrat pa sta zmagala Škoda in Renault.

Med letoma 1993 in 2025 je le pet avtomobilskih modelov osvojilo naslov več kot enkrat. Najuspešnejši ostaja volkswagen golf, večina preostalih zmagovalcev pa je slavila le enkrat, kar kaže na vse večjo raznolikost izbora.

Statistični poudarki iz zgodovine izbora 1993–2025