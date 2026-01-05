Danes ob polnoči se bo zaključilo glasovanje bralcev sodelujočih medijev v izboru za Slovenski avto leta 2026. Finalisti so (po abecednem vrstnem redu) audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5. Danes imate še zadnjo priložnost za glasovanje za finalista, ti glasovi pa bodo avtomobilom prinesli prve točke za finale. Koga bi torej izbrali?

Foto: Uroš Modlic

Audi A5

Palec gor: Audi je lani prepričal tudi z novimi električnimi modeli na 800-voltni platformi, v finale izbora pa se je uvrstil klasično gnani A5. To je premijska klasika iz Ingolstadta in naslednik modela A4, pri Audiju pa so pripravili novo platformo za vozila s klasičnimi pogoni. Limuzinski in karavanski A5 sta vozniško odlična, motorji pa so dobili 48-voltni blagohibridni dodatek.

Palec dol: notranjost je močno digitalizirana, kar lahko nekatere moti, cena avtomobila je seveda premijska in tudi seznam potrebne dodatne opreme je dolg.

Dacia bigster

Palec gor: čeprav bigster za Dacio ni revolucionarna novost, saj je oblikovno in tehnično predvsem nadgradnja dusterja, je ta SUV uporabniško vseeno velika nadgradnja. Pelje se zelo spodobno, ima dober hibridni pogon, nad prostornostjo ni pripomb. Pri blago hibridnem pogonu je cena pod 30 tisočaki, kar je dobro za 4,57 metra dolg avtomobil.

Palec dol: motor je lahko občasno glasnejši, sicer všečen hibridni pogon ceno potisne prek 30 tisočakov in tudi ni na voljo s štirikolesnim pogonom. Bigster je prav tako dobil le tri zvezdice na varnostnem testu EuroNCAP, kar je tudi glede na stroškovno optimizacijo znamke podpovprečni rezultat.

Hyundai inster

Palec gor: inster daje vtis zelo majhnega in ozkega avtomobila, ki pa v notranjosti preseneti s prostornostjo in lahkotno vsakodnevno uporabnostjo. Vozne lastnosti so odlične, prav tako ergonomija s celim kupom gumbov in premišljeno postavitvijo najpomembnejših stikal. Ugodna je tudi poraba energije.

Palec dol: inster ni najnovejši avtomobil, saj je to predelani korejski hyundai casper, pa tudi specifičen videz lahko marsikoga odvrne od testne vožnje. Čeprav je to avtomobil najmanjšega segmenta, lahko dodatna oprema potisne ceno precej odločno do okrog 27, ali pa celo do 30 tisočakov.

Kia EV3

Palec gor: EV3 je oblikovno svež in zanimiv avtomobil, ki pri dolžini 4,3 metre prinaša tudi zadovoljivo prostornost za družinsko rabo. Že manjša baterija bo večini dovolj, pri tej pa lahko cena ostane pod mejo 35 tisoč evrov in s tem je avtomobil upravičen do najvišje subvencije 7.200 evrov. Kia z EV3 nudi enega izmed prvih cenovno dostopnih družinskih SUV (z upoštevanjem subvencije).

Palec dol: prodajno je bil EV3 lani v Sloveniji kar v izraziti senci konkurenčnega škoda elroqa, pa tudi pri lovu za najvišjo razpoložljivo subvencijo se bo treba odpovedati nekaterim sistemom - na primer prikaz mrtvega kota ob vklopu smernika ali sistemu V2L, ki ni serijski.

Renault 5