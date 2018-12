... leta 2018 je mednarodni olimpijski komite (Mok) na zasedanju v Lozani Rusiji prepovedal nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, ki so potekale februarja. Vzrok za takšen ukrep je bil sistematični in od države podprti doping.

Izvršni odbor Moka je ob tem namestniku ruskega predsednika vlade in nekdanjemu športnemu ministru Vitaliju Mutku dosmrtno prepovedal udeležbo na olimpijskih igrah.

Ruski športniki so na OI v Južni Koreji nastopili pod olimpijsko zastavo.

... leta 1975 se je v Mariboru rodil Aleksander Knavs, slovenski nogometaš, eden najboljših obrambnih igralcev v zgodovini slovenskega nogometa in na svojem igralnem mestu na višku forme prav gotovo v samem svetovnem vrhu.

Nogometno kariero je začel pri Slovanu in jo uspešno nadaljeval pri Olimpiji, s katero je v štirih sezonah osvojil naslova državnega in pokalnega prvaka. Pri enaindvajsetih letih je odšel s trebuhom za kruhom k avstrijskemu Tirolu iz Innsbrucka. V Avstriji je s tem klubom osvojil dve državni prvenstvi, nato pa se je preselil v še močnejšo nemško zvezno ligo, v kateri je tri leta igral za 1. FC Kaiserslautern, se pred sezono 2004/2005 preselil k Bochumu, od 1. 7. 2005 pa spet igra v Avstriji, to pot pri klubu Red Bull iz Salzburga.

Še večje uspehe je Knavs dosegel s slovensko reprezentanco, v kateri je debitiral februarja 1998 proti Islandiji. Kmalu je postal stalni član prve postave in kot nepogrešljivi steber obrambe pomembno prispeval k uvrstitvi Slovenije na Euro 2000 in svetovno prvenstvo 2002. V majici z državnim grbom je Sandi Knavs je odigral 65 tekem in dosegel tri gole, kot eden najbolj umirjenih in izkušenih mož slovenske A-reprezentance. Bil je tudi njen kapetan.

Leta 2005 je odpoved pri angleškem nižjeligašu Kettering Townu, pri katerem je bil trener le 39 dni, dobil legendarni angleški nekdanji nogometaš Paul Gascoigne.

Zgodilo se je še:

Leta 1931 je bila nogometna tekma med angleškima kluboma Newcastlom in Portsmouthom nekaj posebnega v tem, da igralci vseh 90 minut njenega trajanja niso izvajali nobenega kota.

Leta 1993 je Matjaž Florjančič zabil gol za Cremonese v serie A pri zmagi nad Piacenzo s 4:0 pred domačimi navijači.

Leta 2004 je v dresu Boca Juniors, takrat je bil star 18 let, debitiral Argentinec Fernando Gago in soigralcem pomagal do zmage z 1:0 nad Quilmesom.

Leta 2010 je v finalu Davisovega pokala Srbija premagala Francijo. Končni izid je bil 3:2.

Leta 2013 je kolesar Danilo di Luca po tretjem dopinškem prekršku dobil dosmrtno prepoved nastopanja.

Rodili so se:

1950 – nogometni trener Pavel Pinni

1956 – nekdanji nemški nogometaš Klaus Allofs

1964 – nekdanji ameriški plavalec Pablo Morales

1967 – nekdanji romunski vratar Bogdan Stelea

1971 – nekdanji nogometaš Kliton Bozgo

1972 – nekdanji nogometaš Marjan Čendak

1982 - Dejan Rusič, nogometaš Celja

1985 – ameriški košarkar Josh Smith