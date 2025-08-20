Slovenska košarkarska reprezentanca je v torek zabeležila svojo prvo zmago v pripravah na letošnje evropsko prvenstvo. Slovenci so v Stožicah s 93:81 praktično s pol moči ugnali Veliko Britanijo. Zmaga je pred začetkom prvenstva, ki se bo za zasedbo Aleksandra Sekulića začel čez dober teden, več kot dobrodošla tudi za samozavest. Po koncu pa sta se pred mikrofoni predstavnikov sedme sile po burnem dogajanju med pripravami zadržala izkušena Klemen Prepelič in Edo Murić.

Ob pogledu na tekmece Slovenije v pripravah na EuroBasket in tekmece na pripravljalnih srečanjih je bil torkov test proti Veliki Britaniji tako na papirju kot tudi v praksi daleč najmanj zahteven od vseh. Slovenci so po dveh porazih z Nemčijo, neuspehu z Litvo in Latvijo tako proti Britancem ves čas držali nadzor nad dogajanjem na parketu, čeprav so se v igri pojavljala nihanja, pa zmaga v Stožicah pred približno šest tisoč gledalci na zadnjem domačem testu pred turnirjem ni bila nikoli pod vprašajem. Za to je v prvi vrsti poskrbel Luka Dončić, ki je bil z 28 točkami znova prvi igralec na parketu.

Čeprav se vedno poudarja, da zmage in porazi v pripravah ne igrajo bistvenega pomena, pa so na koncu tudi zmage več kot dobrodošle za gradnjo samozavesti in ekipne klime, ki je bila ob dogajanju v preteklih tednih večkrat pod "potresom". V prvi vrsti je ob odpovedih, pa pritiskih javnosti močno odmevalo že večkrat omenjeno slovo Zorana Dragića. O tem in še marsičem sta odkrito po zmagi v Stožicah, ki je bila precej v drugem planu, spregovorila tudi dva izmed najbolj izkušenih členov izbrane vrste Klemen Prepelič in Edo Murić.

Proti Veliki Britaniji je dosegel 12 točk. Foto: Aleš Fevžer

Prepelič: Neumno bi bilo, če bi rekel, da to ne pride do nas

"Vse to dogajanje v zadnjih desetih dneh se nas je sigurno dotaknilo, dejstvo pa je, da vemo, kaj je naš primarni cilj. Pot na koncu ni pomembna. Igrali smo štiri zelo težke tekme proti favoritom za medalje, kjer želimo biti tudi sami. Tudi sam sem se prvih nekaj tednov še iskal, dejstvo pa je, da smo iz dneva v dan boljši. Igrali smo proti Veliki Britaniji, ki sigurno ne spada tja, kjer si želimo biti mi, je pa bila ta zmaga prepotrebna za našo samozavest in gremo naprej, v petek nas čaka verjetno najtežji test v teh pripravah v polni dvorani v Beogradu in to bo realni pokazatelj, kje smo v tem trenutku," je dejal Prepelič.

O dogajanju v zadnjih tednih pa je bil tako kot vselej neposreden in iskren. "V zadnjih letih je bilo kar nekaj potresov, sam se nisem nikoli skrival, vedno sem odkrito govoril o teh zadevah. Dejstvo pa je, da igralci nismo tu za to, da bi se odločali, mi smo tu za to, da dajemo svoj maksimum. Enako je počel tudi Zoran, ki je bil duša te ekipe, vedno je bil maksimalno pripravljen, na drugi strani pa imamo samo enega selektorja, ki mora opraviti rez. Jaz na tem njunem pogovoru nisem bil, videl sem neke druge zadeve, ki pa naj ostanejo znotraj ekipe," je dejal Prepelič.

V Stožicah se je zbralo približno šest tisoč ljudi. Foto: Aleš Fevžer

"Ekipa ne glede na vse napreduje, sigurno pa mi te stvari, ki se dogajajo niso všeč. Tudi sam sem že zelo dolgo v reprezentanci, tudi meni so se dogajale krivice in tudi komu drugemu, a Slovenija je le ena in le ena je reprezentanca in nihče od vseh, ki smo v izbrani vrsti ne dela v škodo reprezentance. Nihče ne zgreši zanalašč, tako tudi selektor ne dela rezov z razlogom škodovanja ali delanja krivice, ampak z namenom, da bi bila Slovenija najboljša," je bil jasen Prepelič.

"Neumno bi bilo, če bi rekel, da to ne pride do nas. Tudi mi imamo družine, tudi mi smo iz krvi in mesa, do nas novice pridejo. Ni mi všeč, da ljudje govorijo takšne in drugačne stvari, vedno imajo vse stvari dve plati in da zaključke delajo ljudje, ki niso več čas tu zraven, je v prvi vrsti nespoštljivo, kot drugo pa verjamem, da nihče ne dela v slabo reprezentance. Treba je na koncu spoštovati vsako odločitev, ki jo sprejmeta selektor pa tudi kapetan moštva," je še dodal.

Foto: Aleš Fevžer

Proti Veliki Britaniji je slovenski ostrostrelec prispeval 12 točk, kljub zmagi pa poudaril, da ekipa še nikakor ni tam, kjer si želi biti. "Luka je do zdaj odigral dve tekmi, on je nesporni vodja te ekipe, tudi nekateri drugi se še iščemo. Se je pa treba zavedati, da je tukaj ogromno nekih novih fantov, Alen je z nami po devetih letih, je drugačen tip centra, kot smo jih imeli v zadnjih osmih letih. Sigurno tudi on potrebuje določen čas in prilagoditve. Na treningu so vidne zelo dobre stvari in ves čas zahtevamo maksimalno osredotočenost. Nismo še v optimalni strelski formi, vemo, da je napad naše glavno orožje, na tem zadnjem obračunu so se že bolj videli obrisi tega,"

"Na začetku priprav smo ob vseh teh odpovedih videli, da nam bodo mladi dali tisto dodatno energijo in tudi mi starejši moramo temu slediti. Zadali smo si cilj, da bomo najbolje pripravljena ekipa na tem prvenstvu, definitivno so bile zato noge na prvih dveh, treh tekmah težke, proti Latviji je bilo z izjemo tistega mrka že veliko bolje, tudi Luka dokazuje, da počasi lovi ritem, tudi sam sem bil na zadnjih dveh tekmah boljši. Imamo fante, ki so v formi in tiste, ki se bodo še dvignili, imamo samozavest in vsi bomo dali svoj maksimum za Slovenijo," je poudaril Prepelič.

Murić: Toliko negative ni bilo še nikoli

O dogajanju minulih dni pa je bil odkrit tudi Murić. "Mislim, da napredujemo, z vsako tekmo je lažje, mogoče se to ne vidi, a počutimo se dobro. Po dolgem času so bile priprave res naporne, selektor od nas zahteva, da pridemo na prvenstvo kot fizično najbolj pripravljena ekipa in izgleda, da mu je to tudi uspelo, ker se vsi, z izjemo nekaj manjših težav, počutimo odlično. Nikomur nismo ničesar dolžni, edina stvar, ki jo moramo narediti je, da damo vse za ta dres. Nismo ZDA, Španija, Srbija … vemo, kakšne sestave ekip imajo oni in kakšno mi. Košarka se na koncu igra pet na pet in potrebno je razumeti, da potrebujemo pozitivno atmosfero," je dejal Murić.

Edo Murić Foto: Aleš Fevžer

V Stožicah je sicer reprezentanco tokrat pozdravilo okoli šest tisoč navijačev, k slabšemu obisku so poleg precej zasoljenih cen vstopnic botrovali porazi v zadnjem obdobju pa tudi viharno dogajanje, ki obkroža izbrano vrsto. "Toliko negative, kot je je zdaj okoli reprezentance, ni bilo še nikoli. Pustite nas, da delamo in treniramo, mrtve pa bomo šteli po koncu evropskega prvenstva. Pomembno je, da dajemo vse od sebe in da smo ekipa. Mogoče nas je to vse skupaj še bolj povezalo, da smo še bolj v nekem svojem balončku in da na račun tega še bolj zaupamo eden v drugega in da poskušamo mogoče ljudem dokazati, da se motijo, da verjamejo, da dajemo vse," je še dodal 32-letni košarkar.

Oseminštirideseta reprezentanca z lestvice Fiba, ki bo šestič igrala na eurobasketu in se skušala prvič v zgodovini prebiti v izločilne boje, nikakor ni bila kos zasedbi Slovenije. "Sam bi si bolj želel, da bi tudi to tekmo odigrali proti močnejšemu tekmecu, ker samozavest dobivamo na treningih in tudi če izgubljaš na pripravljalnih tekmah proti močnim tekmecem, to nima vpliva. Potrebujemo težke tekme, ker nam te največ dajo. Vemo, kaj je naš cilj, nihče nas tja ne uvršča, a mi kljub temu verjamemo, da lahko posežemo tja," je bil jasen Murić.

Srbi bodo zadnji test za Slovenijo pred evropskim prvenstvom. Foto: Guliverimage

Kljub štirim dozdajšnjim porazom so v reprezentanci ostali povsem mirni. "Dobro delamo in tudi če smo do zdaj izgubljali, v ekipi ne vlada nobena panika. Res imamo težke tekmece in edino prav, da je temu tako, ker nam tekme z, vsaj na papirju slabšimi tekmeci, in morebitne zmage ne bi prinesle nobene dodane vrednosti. Moramo se boriti in loviti najboljše, ker samo tako lahko napredujemo. Iz takšnih tekem se največ naučiš. Ta tekma, z vsem spoštovanjem do Velike Britanije, ni bila ena tistih iz katere bi se lahko veliko naučili. Veselim se tekme s Srbijo, ker čeprav so oni veliki favoriti, so to tekme, ki jih mi potrebujemo. Zaenkrat smo na pravi poti, čeprav morda ne deluje tako, a ostajamo pozitivni in se borimo za vsako žogo," je proti zadnjem pripravljalnem testu že pogledal Murić.

Slovenijo namreč v petek v Beogradu čaka spektakel proti Srbiji, ki je favorit številka ena na prihajajočem velikem tekmovanju, kar so Srbi pokazali tudi v pripravljalnem obdobju. "Čaka nas zelo zelo težka tekma, to je ekipa, ki je morda na papirju celo najboljša v zadnjih dvajsetih letih, ki je igrala na evropskem prvenstvu. Ob tem bodo svojo vlogo sigurno odigrali tudi srbski navijači, vsi vemo, da jih še boli tisti poraz iz leta 2017, tako kot nas boli poraz proti Franciji iz polfinala olimpijskih iger. To bo dober test," pa je pred zadnjim dejanjem pred potjo na evropsko prvenstvo še dodal Prepelič.

