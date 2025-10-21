Nova sezona lige NBA (2025/26) se bo začela v domu prvakov, dvorani Paycom Center v Oklahoma Cityju, kjer bodo Thunder gostili Houston. Rakete so zelo močne, mnoge oči bodo uprte v zvenečo okrepitev, izkušenega zvezdnika Kevina Duranta, nato pa se bo dogajanje preselilo v mesto angelov kjer bodo Los Angeles Lakers pričakali Golden State Warriors. V središču dogajanja bo zvezdniški spopad med Luko Dončićem in Stephom Curryjem. Prvič v bogati karieri bo moral uvodno tekmo sezone preskočiti poškodovani LeBron James, pri Lakersih ne bo tudi Nemca Maxija Kleberja, ki bo odsoten vsaj še dva tedna.

Liga NBA, 21. oktober:

Vrhunec dogajanja v uvodnem večeru lige NBA, zaradi katerega se bo v noči na sredo po slovenskih domovih oglašalo veliko budilk, prinaša kalifornijsko poslastico med Lakersi in Warriorsi. Minila bo brez legendarnega LeBrona Jamesa, ki vstopa v svojo rekordno 23. sezono v ligi NBA, kar ni pred njim uspelo še nikomur.

LeBron James bi se lahko na parket najverjetneje vrnil šele sredi novembra. Foto: Guliverimage

Vseeno pa se Kralj James začetka sezone, med katero bo dopolnil že 41 let, spominjal po tem, da prvič, odkar nastopa in navdušuje na severnoameriških parketih, ni mogel odigrati uvodnega srečanja. Zaradi bolečin v hrbtu in mišičnih krčev bo manjkal vsaj še nekaj tednov. Večina ameriških medijev ocenjuje, da bi se lahko vrnil sredi novembra. James je v prejšnji sezoni v povprečju dosegel 24,4 točke, 7,8 skoka in 8,2 asistence na tekmo.

Kalvarija Kleberja se nadaljuje

Verjeli ali ne, Maxi Kleber je po prihodu iz Dallasa odigral za Jezernike le eno uradno tekmo. Foto: Reuters Vseeno pa pri navijačih Lakersov, ene najbolj priljubljenih košarkarskih franšiz na svetu, optimizma ne manjka. Dviguje ga Luka Dončić. 26-letni slovenski košarkarski virtuoz je motiviran in vrhunsko pripravljen, da vsem pokaže, kaj zmore. Poleti je blestel na EuroBasketu, zdaj želi strelsko formo prenesti še v ligo NBA, kjer je bil v karieri že najboljši strelec sezone.

Začetno peterko Jezernikov bodo najverjetneje, če gre soditi po zadnji pripravljalni tekmi s Sacramentom, poleg Dončića sestavljali še Gabe Vincent, Austin Reaves, Rui Hachimura in Deandre Ayton. Nared bo tudi rezervni center Jaxson Hayes, ki želi nastopati za Slovenijo, konkurenco pod košem pa za to tekmo ne bo zaostril Maxi Kleber. Nemec bo zaradi poškodbe trebušne mišice odsoten vsaj dva tedna, tako da bo preskočil tudi nekaj naslednjih tekem Jezernikov. Tako se nadaljuje kalvarija Nemca z zdravjem, saj je po selitvi iz Dallasa za Lakerse odigral le eno uradno tekmo. Debitiral je šele 30. aprila, ko so Lakersi v končnici izpadli proti Minnesoti.

Luka Dončić se je izkazal na zadnjem pripravljalnem srečanju proti Sacramentu. Foto: Guliverimage

Navijači Jezernikov bodo v dvorani Crypto.com Arenaz zanimanjem spremljali, kako bo Marcus Smart, ki je bil na zadnji tekmi proti Sacramentu dober tudi v napadu, okrepil raven obrambne igre, Gabe Vincent bo skušal zadržati visok odstotek meta za tri točke, ki ga je krasil v pripravljalnem obdobju, velike ambicije ima tudi Jake LaRavia.

Kdo bo ustavil Curryja?

Stephen Curry ima z Golden Statom visoke cilje v sezoni 2025/26. Foto: Reuters Najbolj vročega strelca v vrstah gostov, 37-letnega Stepha Curryja, bodo skušali v obrambi ustaviti Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt in Marcus Smart, pri Golden Statu veliko pričakujejo tudi od Jimmyja Butlerja.

Lakersi bodo po Golden Statu v domači dvorani gostili še Minnesoto, nato pa odhajajo v goste k Sacramentu, kjer bi lahko za nadaljevanje evropskega rivalstva poskrbela Dončič in pa jezikavi Nemec Dennis Schröder.

Na uradni strani NBA so pred začetkom nove sezone pripravili barometer moči vseh 30 udeležencev tekmovanja. Na prvo mesto so postavili branilce naslove Oklahoma City Thunder, ki bodo še nekaj časa pogrešali poškodovanega drugega najboljšega strelca Jalena Williamsa (operacija desnega zapestja). V začetni peterki ga je na zadnjih tekmah nadomeščal Alex Caruso.

Naslov najboljšega v ligi NBA brani Oklahoma City Thunder. Foto: Reuters

Na drugo mesto so postavili Jokićev Denver, na tretje pa Cleveland. Jezerniki, pri katerih nastopa Dončić, edini nastopajoči Slovenec v ligi NBA v tej sezoni, zasedajo deseto mesto.