Pri 44 letih nenačrtovano zanosila, ob novici je planila v jok

Igralka Claire Danes je priznala, da novica o nosečnosti pri 44 letih zanjo sprva ni bila radostna.

Ameriška igralka Claire Danes je gostovala v podkastu komičarke Amy Poehler in odkrito spregovorila o svoji tretji nosečnosti, ko je pri 44 letih nenačrtovano spet zanosila.

Kot je povedala, je ob novici planila v jok in ob krčevitem hlipanju klicala ginekologa. "Mešalo se mi je," je priznala zdaj 46-letna igralka, "to ni bilo načrtovano. Nisem si niti mislila, da je mogoče, imela sem 44 let."

Priznala je, da jo je tretja nosečnost prestrašila, obenem pa jo je bilo sram: "Kot da sem bila poredna, ujeta pri nečistovanju v času, ko tega ne bi smela več početi. Bilo je čudno."

Leta 2023 je rodila zdravo deklico, pred tem pa je z možem Hughom Dancyjem dobila dva sinova, Cyrusa, ki ima 13 let, in Rowana, ki jih ima sedem.