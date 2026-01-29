Mirna Reynolds priznala, da je lagala o tem, kdo je oče njenega sina

Kot poročajo Slovenske novice, je slovenska pevka Mirna Reynolds, nekdanja članica najstniške skupine Foxy Teens, po več letih priznala, da javnosti ni povedala resnice o tem, kdo je oče njenega sina Luke. Ko se je rodil, je dejala, da je oče njen takratni partner Alexander, zdaj pa je razkrila, da je biološki oče Nemec, ki ga je spoznala med potovanjem po Tajski, a ga po eni noči, ki jo je preživela z njim, kljub iskanju ni nikoli več videla.

O tem obdobju svojega življenja in potovanju po Aziji, na katerem je v mladih letih nepričakovano zanosila, je 41-letna pevka spregovorila v podkastu Iztoka Gartnerja. Povedala mu je, da je med potovanjem obiskala tajski otok Ko Pha Ngan, kjer se je udeležila zabave, ki ji je spremenila življenje. Tam je spoznala moškega, s katerim je preživela noč, nato pa z njim izgubila vse stike. "S kom? Bil je Nemec, drugega ne vem. To je bilo vse, kar sem vedela," je povedala in dodala, da je po tej noči zanosila. Moškega je pozneje večkrat poskušala najti, a neuspešno.

Zgodba o očetu njenega otroka ni bila resnična

Pevka je pred leti dejala, da je oče njenega otroka Nemec Alexander, s katerim naj bi se spoznala na Tajskem in nato z njim živela v Nemčiji. Po 13 letih je zdaj za Slovenske novice priznala, da zgodba o očetu njenega otroka ni bila resnična.

"Imela sem fanta Alexandra in priznam, da sem takrat rekla, da je on oče mojega otroka. Bilo me je sram, nisem hotela, da se o tem govori, bala sem se obsojanja, zato sem rekla, da je on oče," je pojasnila. Ob tem je poudarila, da si Alexandra ni izmislila, saj sta bila nekaj časa res skupaj. "Takrat me je to zaščitilo, ni pa škodilo nikomur drugemu. Oče je v resnici neznan," je priznala. Povedala je tudi, da ga je poskušala najti, a ji ni uspelo, saj je "Nemčija res ogromna". Dodala je, da so njeni domači ves čas vedeli resnico.

Pojasnila je še, da se je v 13 letih močno spremenila, zato je danes ni sram priznati resnice, saj je na ta način zvesta sama sebi. Del nosečnosti je res preživela v Nemčiji, kjer je tudi rodila, po rojstvu sina se je vrnila v Slovenijo, nato pa nekaj časa živela v Aziji. "Živela sem v Kambodži s sinčkom in mamo, ko je bila še živa, takrat je bil mali star kakšna štiri leta," je še priznala in povedala, da je, odkar je postala mama, "srečno samska".

