Nekdanja profesionalna atletinja in osebna trenerka Manca Šepetavc je sporočila, da s partnerjem pričakujeta prvega otroka.

"Komaj čakam, da bom postala tvoja mama," je na družbenem omrežju Instagram zapisala Manca Šepetavc in s tem sledilcem sporočila, da s partnerjem Dorianom Hauptmanom pričakujeta prvega otroka. Ob tem je objavila serijo fotografij, na katerih s partnerjem pozirata s sliko ultrazvoka v roki.

30-letnica je razkrila tudi, da se jima bo dojenček pridružil v maju.

Šepetavc je nekdanja profesionalna atletinja in večkratna državna prvakinja na 100 metrov z ovirami. Leta 2017 je sodelovala na tekmovanju za mis športa in tudi zmagala. Leta 2022 je tekmovala v Exatlonu in ga na koncu prostovoljno zapustila, danes pa se ukvarja z osebnim trenerstvom.

Na družbenem omrežju Instagram pogosto deli trenutke iz svojega zasebnega življenja.