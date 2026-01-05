Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Manca Šepetavc sporočila veselo novico

R. K.

Manca Šepetavc | Manca Šepetavc je leta 2017 osvojila naziv mis športa. | Foto Mediaspeed

Manca Šepetavc je leta 2017 osvojila naziv mis športa.

Foto: Mediaspeed

Nekdanja profesionalna atletinja in osebna trenerka Manca Šepetavc je sporočila, da s partnerjem pričakujeta prvega otroka.

"Komaj čakam, da bom postala tvoja mama," je na družbenem omrežju Instagram zapisala Manca Šepetavc in s tem sledilcem sporočila, da s partnerjem Dorianom Hauptmanom pričakujeta prvega otroka. Ob tem je objavila serijo fotografij, na katerih s partnerjem pozirata s sliko ultrazvoka v roki. 

30-letnica je razkrila tudi, da se jima bo dojenček pridružil v maju. 

Šepetavc je nekdanja profesionalna atletinja in večkratna državna prvakinja na 100 metrov z ovirami. Leta 2017 je sodelovala na tekmovanju za mis športa in tudi zmagala. Leta 2022 je tekmovala v Exatlonu in ga na koncu prostovoljno zapustila, danes pa se ukvarja z osebnim trenerstvom. 

Na družbenem omrežju Instagram pogosto deli trenutke iz svojega zasebnega življenja. 

