Ponedeljek, 5. 1. 2026, 18.19
1 ura
Manca Šepetavc sporočila veselo novico
Nekdanja profesionalna atletinja in osebna trenerka Manca Šepetavc je sporočila, da s partnerjem pričakujeta prvega otroka.
"Komaj čakam, da bom postala tvoja mama," je na družbenem omrežju Instagram zapisala Manca Šepetavc in s tem sledilcem sporočila, da s partnerjem Dorianom Hauptmanom pričakujeta prvega otroka. Ob tem je objavila serijo fotografij, na katerih s partnerjem pozirata s sliko ultrazvoka v roki.
30-letnica je razkrila tudi, da se jima bo dojenček pridružil v maju.
Šepetavc je nekdanja profesionalna atletinja in večkratna državna prvakinja na 100 metrov z ovirami. Leta 2017 je sodelovala na tekmovanju za mis športa in tudi zmagala. Leta 2022 je tekmovala v Exatlonu in ga na koncu prostovoljno zapustila, danes pa se ukvarja z osebnim trenerstvom.
Na družbenem omrežju Instagram pogosto deli trenutke iz svojega zasebnega življenja.