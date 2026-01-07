Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
7. 1. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 31 minut

Oblecite se kot ... Amanda Seyfried

Amanda Seyfried je pokazala, kako zasijati v mali črni obleki

Amanda Seyfried | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Igralka Amanda Seyfried trenutno navdušuje v filmu Hišna pomočnica, poleg igralskega talenta pa pozornost priteguje tudi s svojimi prefinjenimi stajlingi. Eden od njih nas je še posebej očaral in v nadaljevanju tega članka razkrivamo, kako lahko podoben stajling ustvarite tudi vi.

Kratka črna obleka

Mala črna obleka je eden tistih kosov, ki jih vedno znova radi vzamemo iz omare, Amanda pa jo je nosila na zelo prefinjen način. Izbrala je preprost in čist kroj brez odvečnih detajlov, ki je lepo poudaril silhueto in deloval izjemno urejeno. Dolžina nad koleni ali nekoliko krajša je poskrbela za lahkotnost, hkrati pa je obleka ostala dovolj elegantna za različne priložnosti. Gre za kos, ki brez težav deluje tako podnevi kot zvečer.

Fotogalerija
1
 / 7

Bela srajca

Bela srajca je stajlingu dodala tisto piko na i. V kombinaciji s črno obleko je ustvarila lep kontrast ter videzu dodala svežino in modno globino. Izbrala je klasično bombažno srajco z lepo oblikovanim ovratnikom, ki je celoten videz naredila nekoliko bolj sproščen, a še vedno zelo urejen in eleganten.

Fotogalerija
1
 / 5

Klasični črni salonarji

Stajling je zaokrožila s klasičnimi črnimi salonarji, ki vedno delujejo brezčasno. Srednje visoka peta je poskrbela za lepo držo in ženstven videz, hkrati pa je ostala dovolj udobna za cel dan. Takšni čevlji so pika na i preprostemu, a zelo premišljenemu videzu.

Fotogalerija
1
 / 5

Oblecite se kot ... Amanda Seyfried
