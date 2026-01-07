Uroš Korun iz Sežane v Kidričevo

Uroš Korun je prva okrepitev Nogometnega kluba Aluminij Kidričevo v zimskem prestopnem roku. Osemintridesetletni osrednji branilec prihaja v Kidričevo, iz sežanskega Tabora, Štajercem pa je obljubil zvestobo za naslednje leto in pol, so sporočili iz kluba.

Izkušeni osrednji branilec je nogometno pot začel na domačem Vranskem in je v Prvi Ligi Telemach vknjižil kar 324 nastopov. Med drugim je nosil dres Celja, konjiške Dravinje, velenjskega Rudarja, Domžal, poljskega Piasta Gliwice, ljubljanske Olimpije, Radomelj in nazadnje sežanskega Tabora.

Na Poljskem je s Piast Gliweice osvojil tamkajšnje prvenstvo, ter vknjižil 143 nastopov. V Sloveniji se je z Olimpijo veselil pokalne lovorike.

Korun je ob prihodu v tabor rdeče-belih poudaril, da verjame, da bo lahko s svojimi izkušnjami pomagal svojim novim soigralcem na poti k zastavljenim ciljem: "Ko dobiš klic iz Prve Lige, ne odlašaš, odločitev je bil kljub temu, da sem se v Sežani zares dobro počutil, lahka. Spremljam prvo ligo, tudi Aluminija, ki je kljub mladosti igral odlično. Fantje so mladi, vendar je na igrišču bolj pomembno, da imaš pravi karakter, da na terenu daš vse od sebe."

Korun računa tudi s tem, da bo z izkušnjami ob Matjažu Rozmanu in kapetanu Tomislavu Jagiću dodaten glas mladim igralcem v klubu, ki je na lestvici prezimil na šestem mestu. "Želja je pomagati ekipi na vse možne načine."

