Alvir: Zmoremo več! Korun: Je nekaj grenkega priokusa.

Maribor je tri točke bolj potreboval. Da bi na lestvici prehitel Olimpijo. Zdaj še naprej za večnim tekmecem zaostaja dve točki. In da bi vendarle prekinil že štiri leta trajajoč niz brez ligaške zmage nad Olimpijo v Ljudskem vrtu. A na koncu je bil začasni trener Radovan Karanović vendarle zadovoljen z delitvijo točk. "Oba polčasa smo dobro začeli in imeli svoje priložnosti. Na koncu pa je imela Olimpija stoodstotno priložnost, a na našo srečo niso zadeli. Zato moramo biti zadovoljni z delitvijo točk." V sodnikovem dodatku sta imela namreč gol na nogi Aldair in Lamine Tall.

Fotogalerija s tekme, foto Grega Valančić/Sportida:

Karanović: Mogoče je v glavah pritisk

Foto: Grega Valančič/Sportida Maribor je imel pobudo na začetku obeh polčasov, a je ni izkoristil. Podobno kot v minulem krogu, ko so vodili proti Domžalam, a zapravili zmago. "Mogoče je v glavah pritisk. To se je videlo, ko smo po nekaj zapravljenih priložnostih prepustili igro Olimpiji. Pride do določenih nenavadnih napak. To se ponavlja. To trenutno vidim kot glavno težavo. Mogoče je temu tako, ker je veliko mladih igralcev. Ti so željni igre, a pride do nepremišljenih podaj," se je o razlogih na druženju z novinarji po tekmi spraševal Karanović. Tudi menjave niso pomagale.

Karanović je Maribor vodil na treh tekmah. Enkrat so zmagali in dvakrat igrali neodločeno. "Danes sem iskreno povedano pričakoval zmago. Da bi ta niz treh tekem končali zmagovito. Na žalost ni prišlo do tega. Mislim, da nismo bili videti slabo. Z igro na teh treh tekmah sem zadovoljen, z osvojenimi točkami pa ne."

Milošević: Ljudje so imeli kaj videti

Trener ljubljanske ekipe Savo Milošević je razplet derbija označil za realnega. Pohvalil je varovance. Na terenu je imel več najstnikov, pogrešal je najboljša posameznika sezone Mustafo Nukića in Almedina Ziljkića. "Če bi zmagali, bi sicer bilo zasluženo. Ampak bodimo realni, tudi Maribor je imel priložnosti za zmago. Tudi mi smo imeli nekaj sreče. Čestitke mojim igralcem in igralcem Maribora. Za derbi bi bilo sicer bolje, če bi bilo 1:1 ali 2:2. Ljudje so imeli kaj videti." V prvem polčasu je vratarja Nejca Vidmarja ob strelu Ognjena Mudrinskega rešila vratnica.

Negotova prihodnost obeh trenerjev

Karanović je trenutno vršitelj dolžnosti glavnega trenerja. Ali na klopi ostaja tudi po reprezentančni akciji, še ni znano. "Lahko samo rečem, da bom treninge vodil še naprej. Do kdaj in kako, pa v tem trenutku ne vem." Bi si nogometaši želeli, da ostane? Alvir je podal diplomatski dogovor: "Jaz ne odločam. Vzdušje v ekipi je dobro. Dobro treniramo." Miloševićeva prihodnost na klopi Olimpije pa je negotova zaradi najverjetnejše menjave vodstva kluba. "Nisem imel časa, da bi se ukvarjal s tem. In se tudi ne bom imel v naslednjih dneh. Moje delo je na terenu."

Korun: Naj serija traja čim dlje

Foto: Grega Valančič/Sportida "Zaslužen remi z obeh strani, a je nekaj grenkega priokusa, saj smo imeli mi tisto zadnjo priložnost," je razplet komentiral branilec Olimpije Uroš Korun. Z remijem so zeleno-beli sicer niz brez poraza v Mariboru podaljšali na osem tekem,. "Vedno je tu dobra kulisa. Tako naši navijači kot njihovi ustvarjajo dobro vzdušje. Pred takim občinstvom užitek igrati. Mogoče zato damo še nekaj več. Upam, da bo ta serija trajala čim dlje." V Ljudskem vrtu se je zbralo 6.600 navijačev. Toliko in takšnega vzdušja po začetku epidemije na slovenskih zelenicah še ni bilo.

Alvir: Od sebe in ekipe pričakujem več

Iz vrst Maribora je pred novinarje stopil Marko Alvir. Zadovoljen je bil s prikazanim v obrambi, čeprav priznava, da si je Olimpija svoje strele na gol pripravila iz njihovih napak. "Z rezultatom nisem zadovoljen, saj mislim, da ta ekipa zmore veliko več. Igrali smo doma. Imeli smo priložnosti. Od sebe in od celotne ekipe pričakujem veliko več."