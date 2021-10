Derbi brez golov: Jug reševal Maribor, Olimpiji pomagala vratnica

Maribor : Olimpija 0:0 Stadion Ljudski vrt, gledalcev 6600, sodniki: Šmajc, Žunič, Vukan.

Strelci: /.



Maribor: Jug, Mutavčić, Mitrović, Voloder, Sikošek, Vrhovec (od 73. Kronaveter), Makoumbou, Alvir, Požeg Vancaš (od 81. Sirk), Žugelj, Mudrinski (od 81. Koderman).

Olimpija: Vidmar, Boakye, Korun, Crnomarković (od 62. Ratnik), Kompan Breznik, Tomić, Elšnik, Sešlar (od 77. Kapun), Aldair Djalo, Tall, Špehar (od 90. Andrejašič).



Rumeni kartoni: Vrhovec, Sikošek, Mudrinski.

Rdeči karton: /.

Nogometna kulisa, kot je zaradi epidemije pri nas že dolgo ni bilo. V Ljudskem vrtu kar 6.600 obiskovalcev in glasno navijanje od prve do zadnje minute. Prvi večni derbi za začasnega trenerja Maribora Radovana Karanovića in drugi za trenerja Olimpije Sava Miloševića. Ta zaradi kartonov ni mogel računati na Almedina Ziljkića in svojega prvega strelca Mustafo Nukića (šest golov). Tako je tretjič v prvi postavi začel Lamine Tall.

Fotogalerija s tekme, foto Grega Valančić/Sportida:

In prav Lamine je imel najlepšo, pravzaprav edino pravo priložnost zeleno-belih v prvem polčasu. A šele v zaključku le tega, ko je Olimpija le vzpostavila ravnotežje na zelenici. Njegov strel z glavo je v 43. minuti s skrajnimi močmi v kot odbil vratar Ažbe Jug. Ubranil je sicer še dva zaporedna strela Dina Špeharja, a je bil ta takrat tako ali tako v prepovedanem položaju.

Oba polčasa bolje začel Maribor

Tekmo so z visokim ritmom proti golu Nejca Vidmarja odprli domači. Tega jim nista vzeli niti dve sodniški prekinitvi, ko sta na tleh obležala Đorđe Crnomarković (rumeni karton Blažu Vrhovcu) in Uroš Korun. Najlepšo akcijo polčasa je s super podajo do Gregorja Sikoška začel Rudi Požeg Vancaš. Sikošek je s predložkom našel Ognjena Mudrinskega, a je ta zatresel okvir vrat. V 36. minuti je Sikošek Mudrinskemu pripravil še eno priložnost, a je ta slabo streljal in ostalo je pri izidu polčasa 0:0.

Tudi drugi polčas so boljše začeli vijoličasti. V 49. minuti prebrisan strel Nina Žuglja, žoga je zavila, a je bil Vidmar vendarle na pravem mestu. Nato se je dvakrat izkazal še vratar Jug. Najprej po podaji Aldairja iz kota, nato je njegove roke ogrel še Špehar, ki je s kakšnih 25 metrov streljal v slogu tokrat malo vidnega Tima Maxa Elšnika.

Zapravljene priložnosti v zadnjih minutah

Foto: Grega Valančič/Sportida Dvajset minut pred koncem je vstopil izkušeni Rok Kronaveter, ki to sezono tekme še ni začel. Pet minut zatem je bil v središču pozornosti še en veteran - Tomislav Tomić. Odlična dvojna podaja z Laminejem, a Tomić, ki je pred leti na derbiju že zabil, ni najbolje udaril žoge. Nalet Olimpije so nato z bakljado prekinile viole. Deset minut od konca pa še prekinitev zaradi bakljade Green Dragonsov.

Srca navijačev so za hip obstala v 85. minuti, ko je predložek z desne strani poslal Mirko Mutavčič, a v kazenskem prostoru žoge ni najbolje zadel rezervist Vid Koderman. Zapravljena priložnost za zmago domačih. Nato pa še gostov. V sodnikovem dodatku je namreč Jug še dvakrat rešil svojo ekipo - ubranil je strela Aldairja in Lamineja. Vse bolj nervozna tekma se je tako končala z delitvijo točk in z najbolj nepriljubljenim izidom 0:0.