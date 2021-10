Tavares: Maribor je še vedno največji klub v Sloveniji

V soboto zvečer v Ljudskem vrtu večni derbi med Mariborom in Olimpijo. Vijoličasti so ga doma nazadnje dobili novembra 2017. Takrat je za zmago zabil Marcos Tavares. Preverili smo, kaj se dogaja s 37-letno legendo NK Maribor.

Marcos Tavares v letošnji sezoni ni bil v kombinacijah Simona Rožmana, zdaj že nekdanjega trenerja Maribora. Zaigral ni niti na eni tekmi. Zato se je odločil, da gre na operacijsko mizo. Pred tremi tedni je bil na artroskopiji kolena. Počistili so mu hrustanec. "Še dva tedna potrebujem, da bo vse v redu, da bom spet lahko hodil. In da bom spet lahko počel, kar znam najbolje, igral nogomet." Tudi zaradi težav s kolenom se je že poleti odločil, da bo to njegova zadnja sezona. "Upam, da bom končal kariero z naslovom državnega prvaka."

Verjame, da na zelenici še ni rekel zadnje besede, da bo v vijoličastem dresu še zabijal. "Jaz mislim, da lahko še igram. Seveda težko igram vso tekmo oziroma težko igram kot pred petimi leti. Ampak občutek, željo za gol in motivacijo še imam. Težko mi je bilo, ko se je trener Simon odločil, da starejši ne bomo več toliko igrali. A sem spoštoval to odločitev. Zdaj pa mislim, da bom mogoče imel z novim trenerjem priložnost, da še igram in pokažem svoje znanje." Za Maribor je v 14 sezonah na 584 tekmah zabil 209 golov (od tega 157 golov v prvi ligi, s čimer je njen rekorder). Osvojil je 11 lovorik.

Zadnja tekma s sinom

Kariero želi skleniti s tekmo, na kateri bi zaigral skupaj s svojim sinom Marcosom mlajšim. "Star je 17 let. Močan je. Igra za mladince Maribora, za slovensko reprezentanco. Upam, da bom igral z njim." Ima pa tudi že načrt za kariero po karieri. Dogovorjen je, da bo pomočnik športnega direktorja Marka Šulerja.

Kaj svetuje mladim napadalcem Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Čeprav v teh dneh ne more trenirati, prihaja v Ljudski vrt spodbujat soigralce in delit svoje izkušnje. "Napadalcem svetujem, kako se morajo gibati. Kako vratarju najlažje zabiti gol. Na kakšen način morajo sprejeti žogo. Kam se morajo gibati, na prvo ali na drugo stativo. Da vedno tečejo proti golu, ne stran od njega. Da mora imeti napadalec mentaliteto, da na vsaki tekmi da gol. Če ga na eni ne daš, moraš na drugi tekmi zabiti dva."

"Čas je, da zmagamo derbi doma"

Foto: Grega Valančič/Sportida V Ljudskem vrtu se je v zadnjem letu in pol veliko dogajalo, le lovorik ni bilo. Je Maribor sploh še največji klub v državi? "Zame je! Ker je Maribor edini klub v Sloveniji, ki mu je uspelo trikrat igrati v ligi prvakov. Organizacija je zelo dobra. Imamo najboljše navijače v Sloveniji. Zaradi teh stvari je Maribor najboljši klub v Sloveniji," razlaga Tavares. In to bo dokazal že to soboto, je prepričan. "Zdaj je čas, da mi osvojimo derbi doma. To ni še ena tekma. Mi vemo, kaj pomeni derbi za Maribor, za Viole, za ljudi." Zadnji dve tekmi sta Mariboru (zmaga proti Celju, remi z Domžalami s tremi goli) dali novo energijo, zato je o zmagi še toliko bolj prepričan.