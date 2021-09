Milošević in Elšnik redkobesedna o odhodu Mandarića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto se obeta praznik slovenskega klubskega nogometa. Pomerila se bosta Maribor in Olimpija, pred večnim derbijem pa v Ljubljani odmeva napovedano slovo dolgoletnega predsednika Milana Mandarića, ki predaja žezlo ljubljanskega kluba Nemcu Adamu Deliusu. Kapetan zmajev Timi Max Elšnik pravi, da dogajanje okrog prevzema kluba ni zmotilo priprav na obračun z največjim rivalom, Savo Milošević, ki bi po poročanju časnika Delo lahko kmalu ostal celo brez službe, pa sporoča, da bi se bilo veliko primerneje o teh stvareh pogovarjati po derbiju.

V ljubljanskem klubu se bodo v kratkem zgodile velike spremembe. Na čelo kluba prihaja nemški poslovnež Adam Delius, po dobrih šestih letih pa se od zmajev poslavlja Milan Mandarić. 83-letni ameriški poslovnež srbskih korenin je v pogovoru za slovenski časnik Delo napovedal svoj odhod in se odpravil na družinski obisk v ZDA, po vrnitvi, ko naj bi zmaji dobili novega prvega moža, pa naj bi v Stožicah sledile številne spremembe. Delo danes tako namiguje, da bi se lahko kot prvi poslovil trener članske zasedbe Savo Milošević.

To je slišal že petkrat, odkar je v Ljubljani

Novopečeni reprezentant Timi Max Elšnik je na zadnjem derbiju v Stožicah podelil dve asistenci. Foto: Grega Valančič/Sportida Srbski strateg na novinarski konferenci pred večnim derbijem, ki je v četrtkovih dopoldanskih urah potekala na stadionu v Stožicah, o tem ni hotel veliko govoriti. "To, da odhaja Milan Mandarić, sem slišal že petkrat, odkar sem prišel v Ljubljano. Boljše bi bilo, da o tem govorimo po derbiju. Verjetno bo takrat to še vedno zelo aktualna tekma. Zdaj pa je bolje, da se povsem osredotočimo na tekmo, ki je za nas zelo pomembna," je povedal Milošević in se čudil, zakaj mora na takšna vprašanja odgovarjati v obdobju priprav na večni derbi.

Kapetan Timi Max Elšnik je dal vedeti, da napoved predsednika Milana Mandarića o odhodu ni zmotila poteka priprav. "Trenirali smo kot vedno, tako da to ne bo preveč vplivalo na ekipo. Niti sama ekipa ni toliko v stiku z upravo, predsednikom, da bi bilo drugače," je novopečeni članski reprezentant Slovenije poudaril, da priprave na sobotni spektakel v Ljudskem vrtu potekajo po ustaljenem ritmu.

Milan Mandarić se bo vrnil v Slovenijo čez dva tedna. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pričakujem trdo, težko tekmo. Tako kot na vsakem derbiju. Upam, da bo dobro vzdušje na samem stadionu, da se bo zbralo tudi veliko naših navijačev. Gremo na zmago," želi v soboto v Ljudskem vrtu prekrižati načrte največjemu rivalu, ki podobno kot Olimpija na lestvici zaostaja tako za Koprom kot tudi Bravom.

Milošević: Tudi poraz ne bi bil tragičen

Savo Milošević v soboto zaradi kazni ne bo mogel računati na najboljša strelca Olimpije Mustafo Nukića in Almedina Ziljkića. Foto: Grega Valančič/Sportida "Derbi je tekma zase, po porazu z Radomljami pa prihaja ob pravem trenutku, da se lahko dvignemo nazaj gor, pozitivno končamo ciklus in gremo v reprezentančni premor," želi Elšnik obdobje tekem pred oktobrsko reprezentančno akcijo, v kateri bo prvič novopečeni članski reprezentant, končati z odmevno zmago.

"Bilo bi dobro, če bi po tem, kar smo doživeli na zadnji tekmi (domači poraz z 2:3 proti Radomljam), ustvarili pozitiven rezultat v Mariboru. A tudi poraz ne bi bil tragičen. Smo pri vrhu razpredelnice, na ugodnem položaju, na katerem lahko v prihodnosti upamo na dobre dosežke. V tako težkih trenutkih se je pomembno hitro vrniti. Imamo možnost, da to storimo v soboto proti največjemu rivalu," dodaja njegov trener Milošević. Slovenski večni derbi bo prvič izkusil v vlogi gosta, po derbiju pa bi lahko spregovoril tudi o temi, ki je še kako aktualna. O napovedanem odhodu Milana Mandarića in prihodu novega prvega moža Olimpije.