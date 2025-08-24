United priredil navijačem novo razočaranje, Šeško ni prepričal

Nogometaši Manchester Uniteda niso upravičili vloge favorita na gostovanju pri Fulhamu. Čeprav so povedli v 58. minuti, le pet minut pred tem je v igro vstopil Benjamin Šeško, so Londončani v 73. minuti izenačili na 1:1 in osvojili točko. Rdeči vragi so v prvem polčasu zapravili najstrožjo kazen, slovenski napadalec pa si po vstopu v igro ni priigral nobene priložnosti, tako da za svoj nastop ni prejel visokih ocen. Arsenal je v soboto navdušil proti Leedsu (5:0). Dvakrat je v polno zadel Šved Viktor Gyökeres, Jaka Bijol pa je pri gostih grel klop in ni dočakal priložnost za krstni nastop na Otoku. Tottenham je v gosteh premagal Manchester City (2:0), v ponedeljek pa se bosta v derbiju spopadla Newcastle in branilec naslova Liverpool.

Nedelja, 24. avgust:

Manchester United ostaja brez zmage v sezoni 2025/26 tudi po drugem nastopu. Na gostovanju v Londonu pri Fulhamu, ki je za uvod v sezono remiziral proti Brightonu, je osvojil točko (1:1). Portugalski strateg je poln pohval na račun Benjamina Šeška, a ga tudi na Craven Cottagu ni poslal v ogenj od prve minute. Radečan je tako na priložnost čakal s klopi. V udarni postavi Uniteda je prišlo le do ene spremembe, namesto Diega Dalota je za razliko od srečanja proti Arsenalu (0:1) začel dvoboj Amad Diallo.

Matheus Cunha si je v uvodnih 14 minutah pripravil kar tri izjemne priložnosti za zadetek. Foto: Reuters

United je odlično odprl srečanje. Brazilec Matheus Cunha je kaj kmalu dvakrat zapretil, v 3. minuti pa ga je od zadetka delilo le nekaj centimetrov, saj je po izvrstnem diagonalnem strelu zatresel vratnico. Rdeči vragi so prevladovali na zelenici, Cunha pa je v 14. minuti zapravil še eno izjemno priložnost. Po fantastičnem sprejemu žoge, ki jo je ukrotil po dolgem predložku vratarja Altaya Bayindirja, se je znašel pred Berndom Lenom. Nemški čuvaj mreže pri Fulhamu se je izkazal in preprečil vodstvo Uniteda, Brazilec pa se je lahko znova prijel za glavo.

V nadaljevanu srečanja je nekajkrat zapretil tudi Fulham, dvakrat se je izkazal turški vratar Bayindir, nato pa se je v 38. minuti po strogo dosojeni 11-metrovki ponudila idealna priložnost gostom.

Bruno Fernandes je v 38. minuti zapravil najstrožjo kazen za United. Foto: Reuters

Sodnik je po posredovanju VAR po prekršku Calvina Basseyja nad Masonom Mountom, ko ga je pred vrati gostiteljev zgrabil in vrgel po tleh, pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel kapetan Bruno Fernandes, a razočaral navijače, saj je zgrešil cilj in žogo poslal visoko nad prečko. Prvi polčas se je tako na Craven Cottagu končal brez zadetkov.

Šeško vstopil, United kmalu povedel

Portugalski strateg Ruben Amorim se je v 53. minuti odločil za dvojno menjavo. V igro je poslal tudi Benjamina Šeška, ki je tako zaigral na prvem gostovanju, odkar se je iz Leipziga preselil na Otok. Radečan je vstopil v igro namesto slovitega Brazilca Casemira, le pet minut pozneje pa so navijači Uniteda v Londonu le dočakali prvi zadetek rdečih vragov v tej sezoni.

Leny Yoro je v 58. minuti s pomočjo domačega napadalca Rodriga Muniza popeljal United v vodstvo. Foto: Reuters

V kazenskem prostoru Fulhama je bil najvišji v skoku 19-letni francoski branilec Leny Yoro in z veliko pomočjo, saj se je žoga odbila od domačega napadalca Rodriga Muniza in spremenila smer, zatresel domačo mrežo. Rdeči vragi so si lahko za trenutek oddahnili, mlademu Francozu je v objem pritekel tudi Šeško. Brazilec Muniz se je tako podpisal pod avtogol, United pa se je veselil prvemu zadetku v tej sezoni.

Smith-Rowe zlati adut Fulhama

United je po vodstvu popustil v igri, Londončani so vse bolj pritiskali na vrata gostov, v 73. minuti pa so domači privrženci noreli od sreče, saj je rezervist Emile Smith-Rowe izenačil na 1:1. V igro je vstopil le dve minuti pred tem, nato pa izigral obrambo Uniteda in z bližine premagal vratarja Bayindirja. To je bil velik udarec za rdeče vrage.

Fulham je po vstopu rezervistov pokazal več od Uniteda in prišel do točke (1:1). Foto: Reuters

Do konca srečanja se rezultat ni več spreminjal, še najbližje zadetku je bil United po strelu Harryja Maguireja v 88. minuti, a je streljal mimo vrat. Šeško ni dočakal uporabnih podaj, po katerih bi si lahko priigral večjo priložnost. Na tekmi je imel 15 stikov z žogo, za tisto, kar je pokazal na igrišču, pa si ni prislužil višjih ocen. Ostalo je pri 1:1, United pa je tako doživel še drugo razočaranje v sezoni. Pričakoval je bistveno več, a na uvodnih dveh tekmah osvojil le točko, tako da ostaja v spodnjem delu razpredelnice.

V nedeljo sta bili odigrani še dve tekmi. Crystal Palace in Nottingham Forest sta se razšla brez zmagovalca (1:1), Everton pa je z 2:0 ugnal Brighton. Obe asistenci je prispeval novopečeni član karamel Jack Grealish.

Tottenham utišal Etihad

Nogometaši Tottenhama so po dveh tekmah pri popolnem izkupičku šestih točk v angleškem prvenstvu. Tokrat so z 2:0 v gosteh premagali Manchester City.

Razmerja moči na igrišču ni spremenil niti vstop Rodrija. Foto: Reuters City je imel tokrat za razliko od prvega kroga in zanesljive zmage proti Wolverhamptonu (4:0) precej dela s tekmeci. Večino težav so si zakuhali sami. Drugi prejeti zadetek v sodnikovem dodatku prvega polčasa je bil posledica napake vratarja Jamesa Trafforda, ki je nespametno oddal žogo naravnost do nasprotnika, kar je po odbiti žogi kaznoval Joao Palhinha.

Še pred tem so gosti izkoristili visoko postavljeno domačo obrambno linijo in v nekaj potezah prišli do zadetka, pod katerega se je podpisal Brennan Johnson v 35. minuti. Sodniki so najprej označili prepovedan položaj, a temu ni bilo tako, zaradi česar je zadetek obveljal.

Tudi v drugem polčasu je imel več od igre Tottenham, izid pa se ni spremenil kljub nekaterim menjavam. Po poškodbi se je vrnil Rodri, a v igro meščanov ni vnesel prave ideje.

Arsenal se je znesel nad Leedsom

Viktor Gyökeres je dosegel svoja prva zadetka v dresu Arsenala na Otoku. Foto: Reuters Nogometaši Arsenala so v drugem krogu angleškega prvenstva s 5:0 premagali Leeds, pri katerem slovenski reprezentant Jaka Bijol ni dobil priložnosti za igro. Topničarji so po visoki zmagi skočili na vrh razpredelnice. Arsenal je deloval precej bolj učinkovito in povezano kot ob zmagi v prvem krogu proti Manchester Unitedu (1:0), pri katerem je takrat debitiral drugi Slovenec v premier ligi Benjamin Šeško.

Tudi tokrat so topničarji blesteli ob prekinitvah. Dva gola je tako po podaji iz kota v osrčje kazenskega prostora dosegel Jurrien Timber, in sicer za vodstvo z 1:0 ter 4:0.

Vmes sta bila natančna še Bukayo Saka prav po podaji Timberja ob koncu prvega polčasa ter novinec v dresu topničarjev Viktor Gyökeres po samostojni akciji v 48. minuti. Šved, ki bo čez slaba dva tedna z reprezentanco v kvalifikacijah za SP gostoval v Stožicah proti Sloveniji, je ob koncu dvoboja postavil še piko na i z zadetkom z bele pike. Leeds si ni priigral izrazitih priložnosti, a tudi po visokem porazu ostaja v sredini lestvici po slavju v prvem krogu proti Evertonu (1:0).

Bijol, ki je to poletje za 18 milijonov evrov prestopil iz Udineseja, je po dveh krogih še brez nastopa za Leeds. Dvoboj prvega kroga je izpustil zaradi kazni ob koncu minule sezone italijanskega prvenstva, danes pa je obsedel na klopi.

Drugi najmlajši vseh časov

Max Dowman je dočakal prvi nastop v članski zasedbi Arsenala. Foto: Reuters Je pa na tekmi v dresu Arsenala debitiral komaj 15-letni Max Dowman, ki velja za enega največjih talentov angleškega nogometa. S tem je postal drugi najmlajši debitant (15 let, 236 dni) v premier ligi za prav tako članom Arsenala Ethanom Nwanerijem (15 let, 181 dni). Na tekmi je Dowman, ki bo zadnji dan tega leta praznoval 16. rojstni dan, deloval zelo zrelo, priigral pa je tudi enajstmetrovko za zadnji zadetek na tekmi.

Ostale popoldanske sobotne tekme so pripadle domačinom. Bournemouth je bil z 1:0 boljši od Wolverhamptona, Brentford je z enakim izidom premagal Aston Villo, Burnley pa je z 2:0 opravil s Sunderlandom.

Chelsea do visoke zmage

Na edinem petkovem srečanju je Chelsea v gosteh s 5:1 odpravil West Ham, med strelce pa se je vpisalo pet različnih igralcev. Povedli so sicer že v šesti minuti domači, strelec je bil Lucas Paqueta. A Blues so že do odmora prek Joaa Pedra, Pedra Neta in Enza Fernandeza izid preobrnili. V drugem polčasu sta svoje dodala še Moises Caicedo in Trevoh Chalobah.

Chelsea je na hiter gol West Hama odgovoril s kar petimi. Foto: Reuters

Uvod v sobotno dogajanje prinaša derbi med Tottenhamom in Manchester Cityjem, ki sta v prvem krogu odpihnila svoja tekmeca.

Newcastle gosti Isakove snubce

Pestro bo zagotovo tudi na zadnjem, ponedeljkovem srečanju, ko se bosta na St. James Parku udarila Newcastle in Liverpool. Reds že dlje časa lovijo izjemnega napadalca srak Alexandra Isaka, ki tudi sam ne skriva želje po tem, da bi se pridružil branilcem naslova, a Newcastle muhastemu Švedu za zdaj še ni dal zelene luči za odhod. Isak zato bojkotira klub, ta pa ga je postavil na stranski tir, tako da trenira ločeno od prvega moštva.

Angleško prvenstvo, 2. krog:

Petek, 22. avgust:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci: 2 – Gyökeres (Arsenal), Haaland (Man City), Johnson (Tottenham), Richarlison (Tottenham), Semenyo (Bournemouth), Timber (Arsenal), Wood (Nottingham Forest)

