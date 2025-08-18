Krstni nastop Benjamina Šeška za Manchester United ni požel ogromno zanimanja le v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu. Mladi Posavec je debitiral na Old Traffordu proti Arsenalu (0:1). V igro je vstopil v 65. minuti, za tisto, kar je pokazal na zelenici, pa ni prejel najvišjih ocen. Trener Ruben Amorim je bil resda zadovoljen s predstavo moštva. Pohvalil je varovance in izpostavil napredek glede na prejšnjo sezono, Šeško pa je po debiju ponosno sporočil, da je to šele začetek. Nekateri vraževerni navijači Uniteda so razvili teorijo, da bi bila lahko to prav posebna sezona za rdeče vrage. Če bi se uresničila njihova napoved, bi Man Utd postal prvak, Šeško pa celo najboljši strelec angleškega prvenstva!

Bilo je nepozabno. Trenutek, na katerega je nestrpno čakala Slovenija, saj predstavlja enega izmed vrhuncev nogometnih mejnikov v klubskem svetu, se je zgodil v 65. minuti nedeljskega srečanja med Manchester Unitedom in Arsenalom. Benjamin Šeško je vstopil v igro namesto Masona Mounta in na razprodanem Old Traffordu prejel stoječe ovacije. Postal je prvi Slovenec v dresu rdečih vragov in prvič v karieri občutil, kako je odigrati derbi angleškega prvenstva, za številne najmočnejšega in najtežjega klubskega prvenstva na svetu.

Trenutek, ko je Benjamin Šeško ob ovacijah navijačev Uniteda v 65. minuti prvič stekel na igrišče. Foto: Guliverimage

Ko je vstopil v igro, so topničarji v rokah držali vodstvo z 1:0. Rezultat se do konca srečanja ni več spreminjal. Čeprav je bil United boljši in nevarnejši, proti vratom londonskega velikana, ki je trikrat zapored osvajal drugo mesto na angleškem prvenstvu, pa sprožil kar 22 strelov, kar mu je uspelo prvič po 14 letih in nepozabni zmagi z 8:2, je doživel poraz. Izgubil je z 0:1, Šeško pa za nastop, na katerem je prišlo do izraza, kako se je ekipi pridružil šele pred tednom dni in še ni dodobra uigran, ni prejel najvišjih ocen.

Po prvem nastopu na angleškem prvenstvu je strnil občutke in na družbenem omrežju Instagram objavil: ''Ponosen sem na svoj debi na Old Traffordu, gledališču sanj. To ni bil naš dan, bila je težka tekma, na kateri nismo imeli sreče, a se bomo še naprej trudili in dali vse od sebe. To je šele začetek. Gremo naprej, Manchester United,'' je njegova objava že v prvi uri prejela 200 tisoč všečkov.

Tudi to je ena izmed sprememb, na katere se bo moral navaditi Šeško. United spada med najbolj priljubljene klube na svetu in ima na milijone podpornikov, Šeško pa verjame, da mu bo pomagal pri smelem načrtu, kako se vrniti na pota stare slave. Upa, da bo kmalu bolje in da v igri Uniteda ne bo trpel tako kot njegov predhodnik Danec Rasmus Hojlund, ki se je spopadal s premajhnim številom kakovostnih podaj, nato pa ga je na cedilu pustila še učinkovitost. Tudi Šeško na ognjenem krstu ni prejel veliko uporabnih podaj, vseeno pa se mu je ponudila (pol)priložnost za zadetek, a ni bil natančen.

Poraz, ki vendarle prebuja optimizem

Benjamin Šeško bo z Unitedom prve točke v tej sezoni iskal konec tedna na gostovanju v Londonu pri Fulhamu. Foto: Guliverimage United je tako sezono 2025/26, v kateri sploh ne bo nastopil v Evropi, odprl s porazom. Se pa porazi v nogometu vendarle med seboj razlikujejo. Nekateri razkrivajo dodatno nemoč, ko te tekmec ne le premaga, ampak tudi nadigra na zelenici, spet drugi pa izžarevajo mešane občutke, saj so v taboru poražencev zaradi dobre predstave razočarani, ker niso bili za tisto, kar so pokazali, nagrajeni tudi s pozitivnim rezultatom. Takšne misli so se podile po glavah rdečih vragov. Zato navijači Manchester Uniteda na Old Traffordu, kjer so v zadnjem desetletju doživeli nič koliko razočaranj in bolečih neuspehov, niso pretirano objokovali poraza.

Bolj jim je grelo srce spoznanje, da je United na igrišču pokazal bistveno več od Arsenala, ene najboljših ekip v Evropi. Veselilo jih je, da so rdeči vragi za razliko od prejšnje sezone pokazali bistveno več, končno igrali dominantnejši nogomet, pri katerem niso pokazali pretirano veliko strahu. Zato navijači, podobno namiguje tudi nekdanji zvezdnik Uniteda Rio Ferdinand, verjamejo, da bo United v prihodnosti, ko bo naravnal še strelske topove, začel nizati želene rezultate, dostojne tistih, ki jih od enega največjih klubov na svetu tudi pričakujejo. Pričakuje pa se tudi veliko več od Šeška, ki pa je z novimi soigralci skupaj šele teden dni, kar je na njegovem debiju vendarle prišlo do izraza, saj tistih stvari, ki najbolj krasijo nogometno igro, ni mogel izkoristiti na optimalen način.

Amorim težko sprejel poraz: Bili smo boljši

Riccardo Calafiori je v 13. minuti zatresel mrežo Uniteda z neposredne bližine, pred tem pa si je napako privoščil turški vratar Altay Bayindir. Foto: Reuters Njegov trener Ruben Amorim kljub rezultatsko neuspešnem uvodu v sezono sije optimizem. Težko se je soočil s tem, da je zmagovalca odločil zgodnji zadetek Arsenala, ki je na Otoku sprožil kar nekaj kontroverznih vprašanj, saj so se domači privrženci spraševali, ali je branilec topničarjev William Saliba po predložku s kota, podal je Declan Rice, resnično v skladu s pravili oviral vratarja Uniteda Altaya Bayindirja, ki si je nato privoščil grobo napako, po kateri Riccardu Calafioriju ni bilo težko zatresti mreže.

"Težko je, če izgubiš tekmo po takšnem zadetku. A morali se bomo navaditi na pravila in biti močnejši v takšnih trenutkih. Težko je bilo sprejeti poraz, saj smo bili boljša ekipa," je poudaril portugalski strateg, ki je bil pri Sportingu vajen pogostega doseganja zmag, na angleškem prvenstvu pa je z Unitedom na 28 tekmah doživel kar 15 porazov, kar je učinek izpod vsake kritike, ko je govora o klubu s takšnim bogastvom in ugledom.

Benjamin Šeško je naletel na eno najbolj uigranih in discipliniranih obrambnih vrst na svetu. Foto: Guliverimage

Amorim vendarle podobno kot navijači Uniteda verjame, da bo kmalu bolje. "Ponosen sem na fante. Pokazali so ogromno poguma. Čestitam jim lahko za njihovo predstavo, žal pa jim ne morem čestitati tudi za rezultat, saj smo doživeli domač poraz. Zaslužili bi si boljši rezultat, a se moramo zdaj posvetiti novim ciljem," noče preveč objokovati uvodnega poraza z Arsenalom. Dodaten razlog za optimizem mu ponuja občuten dvig kakovostne ravni predstave, ki jo je ponudil United.

Najpomembnejše? United ni bil dolgočasen.

Mbeumo, Šeško in Cunha so največje poletne okrepitve Manchester Uniteda. Foto: Guliverimage "Pokazali smo bistveno več agresivnosti kot v prejšnji sezoni. Več smo tekli in sprintali. Bili smo pogumnejši in visoko pritisnili tekmeca. Izgubili smo tudi manj žog kot v prejšnji sezoni. Najpomembnejše pa je, da v igri nismo bili dolgočasni. Vem, moramo začeti zmagovati, a to je bila povsem drugačna igra od tistih v prejšnji sezoni," je dejal Amorim in dodal, da sta novinca Brazilec Matheus Cunha in Kamerunec Bryan Mbeumo – za razliko do Benjamina Šeška sta začela od prve minute, a je tudi res, da sta se klubu pridružila bistveno prej od Posavca – s svojimi uspešnimi potezami občinstvo na stadionu zmožna v trenutku dvigniti na noge.

Krilna napadalca Cunha in Mbeumo sta proti vratom Arsenala sprožila devet strelov, Šeško, ki je v igro vstopil v 65. minuti, pa proti eni najboljših in najbolj organiziranih obramb na svetu dva.

Topničarje reševal vratar Raya

Benjamin Šeško je za nastop prejel višje ocene od največje poletne okrepitve v vrstah Arsenala, Viktorja Gyökeresa. Foto: Guliverimage Goste je reševal David Raya. Španski vratar Arsenala je zbral kar sedem obramb in bil najboljši igralec derbija, trener Uniteda pa je za Sky Sports samozavestno poudaril, da ima na voljo igralce, s katerimi lahko premaga prav vsakega na angleškem prvenstvu. Njegovi varovanci so pokazali več, si pripravili bistveno več priložnosti, nenazadnje (Patrick Dorgu) zadeli tudi vratnico, a jih je slabša reakcija turškega vratarja, ki je dobil prednost pred še ne povsem pripravljenim Andrejem Onano, v 13. minuti stala vsega. V Manchestru se je sicer razširila govorica, da bi lahko United na Old Trafford vrnil španskega čuvaja mreže Davida de Geo, ki je v prejšnji sezoni blestel pri Fiorentini in se je v Manchestru izkazal tudi prejšnji teden na prijateljskem srečanju, na katerem so Šeška prvič pozdravili navijači rdečih vragov.

Če sta novinca pri Unitedu Matheus Cunha in Bryan Mbeumo za svoji predstavi prejela visoki oceni, pa sta jo slabše odnesla nekdanja ''tekmeca'' za mesto v napadu Arsenala. Je pa Benjamin Šeško, čeprav na zelenici ni prebil veliko časa, prejel višjo oceno od ''nevidnega'' Šveda Viktorja Gyökeresa pri topničarjih.

Nora teorija, polna naključij

Manchester United je izgubil uvodno tekmo angleškega prvenstva z rezultatom 0:1 prvič po letu 2012. Foto: Reuters Za dodaten optimizem v vrstah Arsenala je poskrbela opazka bolj vraževernih navijačev Uniteda, ki so na družbenih omrežjih razvili teorijo in podali zanimivo primerjavo. Ko so namreč rdeči vragi nazadnje izgubili uvodno tekmo angleškega prvenstva z rezultatom 0:1, so nato postali prvaki. To se je zgodilo v sezoni 2012/13, ki jo je United odprl s porazom na gostovanju pri Evertonu (0:1), nato pa postal prvak.

Izpostavljen pa je bil še en podatek, v katerem so se iskale vzporednice med Benjaminom Šeškom in nekdanjim nizozemskim asom Robinom van Persiejem. Kaj pa imata skupnega?

Nizozemec je 17. avgusta 2012 sklenil pogodbo z Unitedom. Pred tem je vrsto let nosil dres Arsenala, pri Manchestru pa si je izbral dres s številko 20. Tako se je odločil s posebnim razlogom, saj ga je pomočnik trenerja Rene Meulensteen prepričal, da bo rdečim vragom pomagal do jubilejnega 20. državnega naslova. In res. Le tri dni pozneje je znameniti RVP debitiral proti Evertonu (0:1). V igro je vstopil v 68. minuti. Ko je Šeško v nedeljo prvič zaigral v dresu Uniteda, mu je trener namenil priložnost v 65. minuti. Tako Nizozemec kot Slovenec sta ob debiju za rdeče vrage doživela enako usodo. United je obe tekmi izgubil z 0:1.

Robin van Persie je prišel leta 2012 k Manchester Unitedu iz Arsenala, kjer je bil tudi kapetan, in navduševal občinstvo na Old Traffordu. Na prvi tekmi ni mogel biti zadovoljen, saj je debitiral ob porazu na Goodison Parku (0:1). Foto: Guliverimage

Van Persie je imel tako opravka s sanjsko sezono. Blestel je do te mere, da so ga navijači Uniteda izbrali za igralca sezone. Prejel je prestižno priznanje, poimenovano po legendarnem Mattu Busbyju, Uefa pa ga je izbrala med deset najboljših igralcev v Evropi v sezoni 2012/13.

Slovenec po stopinjah znamenitega Nizozemca?

Robin van Persie je v sezoni 2012/13 v dresu rdečih vragov v prvenstvu dosegel kar 26 zadetkov. Foto: Reuters Še kako pa izstopa nadaljevanje zgodbe. Van Persie se je že na naslednji tekmi vpisal med strelce. Rdeči vragi so s 3:2 premagali Fulham, Nizozemec pa je zadel v polno. In kaj je pri tem še bolj zanimivo? Naslednji tekmec Šeškovega Uniteda bo prihodnji konec tedna ravno Fulham! Je s tem morda zapisano ''v zvezdah'', da bi se lahko tako med strelce za United na gostovanju v Londonu prvič vpisal tudi Šeško?

Van Persie je po uvodnem zadetku za rdeče vrage ujel imeniten strelski ritem. Le dva tedna po strelskem prvencu se je že veselil prvemu hat-tricku. Man Utd je nadaljeval sezono odlično in si zagotovil državni naslov že štiri kroge pred koncem, van Persie pa je bil s 26 zadetki najboljši strelec angleškega prvenstva. Prehitel je vse tekmece, še najbolj sta se mu približala Luis Suarez (Liverpool – 21) in Gareth Bale (Tottenham – 19).

V nogometu se znajo dogajati nevsakdanja naključja, večkrat se ponavlja tudi zgodovina. Če pa bi bilo tako tudi v tem primeru, bi bila to ogromna senzacija na Otoku.

Po šampionski sezoni 2012/13 je vroči stolček v gledališču sanj zapustil škotski trenerski velikan Alex Ferguson, United pa se ni več nikoli povzpel na prestol. Foto: Guliverimage

United, čeprav se je poleti močno okrepil, ne spada v ožji krog favoritov za angleški naslov. Na njem je bistveno več drugih klubskih velikanov, med njimi tudi Arsenal, ki na naslov čaka že 20 let. United čaka nekoliko manj, "le" 12 let, zadnji naslov pa je osvojil ravno takrat, ko je v prvem krogu izgubil z 0:1. Če bi se zgodovina ponovila, bi bila to neverjetna sezona Benjamina Šeška, novega strelskega kralja!