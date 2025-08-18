Debi Šeška z napako, Arsenal odnesel tri točke, Leeds brez Bijola slavil

V novi sezoni angleškega prvenstva (2025/26) prvič v zgodovini premier lige igrata dva slovenska nogometaša. Benjamin Šeško je za Manchester United na zadnji nedeljski tekmi debitiral ob domačem porazu proti Arsenalu z 0:1, v igro je vstopil v 65. minuti. Jaka Bijol (Leeds United) zaradi kazni rdečega kartona, ki ga je prejel na zadnji tekmi za Udinese, ni igral proti Evertonu, ki so ga premagali z 1:0. Dogajanje se je začelo v petek s tekmo med branilcem naslova Liverpoolom in Bournemouthom (4:2). Sobotno dogajanje se je začelo v Birminghamu, kjer sta se Aston Villa in Newcastle, neuspešen Šeškov snubec, razšla brez zadetkov. Pri srakah v ekipi ni bilo nezadovoljnega Šveda Alexandra Isaka. Ta do nadaljnjega bojkotira klub, saj mu ne dovoli prestopa k Liverpoolu, s katerim bi lahko zaslužil več kot 120 milijonov evrov. Manchester City je sezono odprl z zmago s 4:0 na gostovanju pri Wolverhamptonu, dva gola je dosegel Erling Haaland.

Benjamin Šeško je tekmo z Arsenalom začel na klopi, ob prihodu pa je že podelil nekaj avtogramov privržencem Uniteda, ki so moštvo pričakali pred stadionom. Niti na klopi pa ni bilo Rasmusa Hojlunda, kar je še en znak, da je Danec na izhodnih vratih rdečih vragov. Kot njegova nova destinacija se najpogosteje omenja AC Milan.

Miren uvod, nato napaka vratarja Uniteda

Po mirnem uvodu na Old Traffordu in poizkusu novinca pri Manchester Unitedu Bryana Mbeuma, ki ga je brez težav zaustavil David Raya, so po prvem kotu v 13. minuti povedli gostje. Kot za Arsenal je izvajal Declan Rice in žogo usmeril neposredno proti vratom. Tam je nespretno posredoval domači vratar Altay Bayindir, ki mu žoge ni uspelo izbiti, Ricardo Calafiori pa jo je z nekaj centimetrov z glavo zgolj še potisnil prek golove črte. Mbeumo je bil kasneje še enkrat nevaren, v 30. minuti pa je veselje domačim po strelu Patricka Dorguja z razdalje preprečila vratnica. Dve minuti kasneje se je v samostojen prodor podal Matheus Cunha, a za pravi zaključek z roba kazenskega prostora mu je zmanjkalo moči in Raya ni imel težjega dela.

V 35. minuti je po strelu Martina Odegaarda po dolgem času zapretil tudi Arsenal, a Bayindir tokrat ni storil napake. Na drugi strani je nedolgo za tem ponovno zapretil Cunha. Iz na videz izgubljenega položaja v kazenskem prostoru je sprožil, Raya pa se je moral močno potruditi, da je mrežo ohranil nedotaknjeno. Do konca polčasa večjih priložnosti nismo več videli.

Šeško priložnost dočakal v 65. minuti

Tudi v drugem polčasu so kot prvi prek Masona Mounta zapretili domači, a Arsenalova obramba je njegov strel blokirala. V 65. minuti pa je sledil trenutek za zgodovino. Kot prvi slovenski nogometaš je na travnato površino kultnega Old Trafforda v dresu Manchester Uniteda stopil Benjamin Šeško, ki je zamenjal prav Mounta.

Pet minut kasneje je po nevarnem napadu Uniteda spet zapretil Mbeumo, a zgrešil cilj. Isti igralec je v 73. minuti odlično sprožil z glavo in se ponovno izkazal. Domači so žogo še enkrat vrnili v kazenski prostor gostov, ob prvem stiku z žogo pa je z glavo takrat sprožil tudi Šeško, a bil nenatančen.

Benjamin Šeško je zamenjal Masona Mounta. Foto: Reuters

Arsenal ob koncu dokaj suvereno zadržal minimalno prednost

Arsenal, ki je po hitrem zadetku prihajal le redko, je iz prostega strela prek Declana Ricea zapretil v 82. minuti, ko je angleški reprezentant sprožil zvit strel, po bloku živega zidu pa je žoga končala v zunanjem delu mreže vrat rdečih vragov. V 88. je bilo znova pestro pred vrati gostov, padel je Cunha, a William Saliba je ob tem odbil žogo in govora o enajstmetrovki ni bilo.

Četrti sodnik je malce kasneje pokazal, da se bo igralo še šest dodatnih minut. V 91. minuti so po akciji Odegaarda in Bukaya Sake zapretili tudi gostje, a Mathijs de Ligt je žogo v zadnjem trenutku odbil v kot. United si do konca ni več pripravil prave priložnosti in kljub temu da je bil nevarnejši, na uvodu v sezono ostal praznih rok.

Šeško si ob debiju ni pripravil nobene večje priložnosti. Foto: Reuters

Prvič v zgodovini dva Slovenca v isti sezoni

Šeško, ki je pred kratkim iz ekipe RB Leipzig prestopil v Manchester United za 85 milijonov evrov odškodnine, in Jaka Bijol, ki je pred dvema mesecema postal član kluba Leeds United, sta šele sedmi in osmi Slovenec v angleški premier ligi. Sploh prvič pa dva slovenska nogometaša v isti sezoni nastopata v tem prvenstvu. Njun prvi dvoboj bo 3. januarja 2026, ko bo Leeds gostil Manchester. Največ nastopov v premier ligi ima Robert Koren, ki je v dveh sezonah odigral 57 tekem in dosegel štiri zadetke. Zadnji Slovenec v premier ligi pa je bil Jon Gorenc Stanković, ki je za Huddersfield Town pred šestimi leti nastopil na 11 tekmah.

Slovenci v angleški premier ligi:



57 tekem – Robert Koren (Hull City 2013/2014, West Bromwich Albion 2008/2009)

17 – Milenko Ačimović (Tottenham 2002/2003)

12 – Aleš Križan (Barnsley 1997/1998)

11 – Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town 2018/2019)

5 – Haris Vučkić (Newcastle United 2011/2012, 2014/2015)

4 – Aleksandar Rodić (Portsmouth 2004/2005)

1 – Benjamin Šeško (Manchester United, 2025–)

0 – Jaka Bijol (Leeds United, 2025–)

Prvak Liverpool sezono odprl z zmago 4:2

Liverpool si je prigaral zmago. Foto: Reuters

Branilci naslova iz Liverpoola so v prvem dejanju sicer s kar nekaj težavami slavili s 4:2 proti Bournemouthu. Liverpool je povedel v 37. minuti, ko je v kazenski prostor tudi po malce srečnem odbitku prišel Ekitike, ki je rutinirano končal delo za prvi zadetek nove sezone. Rdeči so dobro začeli tudi drugi polčas, tako da je Cody Gakpo z roba kazenskega prostora podvojil prednost v 49. minuti. V 64. minuti je vse boljši Bournemouth, ki je razkril nekaj nedoslednosti v rdeči obrambi, zmanjšal zaostanek po protinapadu, zadel je Antoine Semenyo. Isti igralec je po novem protinapadu udaril še v 77. minuti in izid izenačil.

V 88. minuti pa je Liverpoolčane rešil povsem nepričakovani junak. Federico Chiesa, ki je do zdaj okusil le drobtinice na Anfieldu in ga mnogi sploh ne vidijo več v klubu, je malce pred tem vstopil v igro, potem pa z volejem z desetih metrov zadel za 3:2. Končni izid je v 94. minuti postavil Mohamed Salah.

Poleg remija v Birminghamu med Aston Villo in Newcastlom (0:0) ter visoke zmage Manchester Cityja sta si v soboto po točko razdelila še Brighton in Fulham (1:1), zmagi s 3:0 pa sta doma dosegla Sunderland, ki je ugnal West Ham, in Tottenham, ki je hitro prebolel poraz v evropskem superpokalu, ko je po pravi drami in loteriji klonil pred PSG. Spurs so na krilih dvakratnega strelca Richarlisona ugnali Burnley.

Sobotna tekma v Birminghamu se je, tako kot vse v uvodnem krogu, začela z minuto molka v spomin na pokojna portugalska nogometaša Dioga Joto in Andreja Silvo. Foto: Reuters

Nedeljski spored sta odprla londonska rivala Chelsea in Crystal Palace. Svetovni klubski prvaki pred domačimi navijači niso našli načina, kako bi prebili obrambo nedavnih zmagovalcev angleškega superpokala in končalo se je brez zadetkov. Na drugi tekmi, ki se je začela ob 15. uri, je Nottingham Forest s 3:1 odpravil Brentford.

