Sandro Tonali podaljšal pogodbo z Newcastlom

Italijanski nogometni reprezentant Sandro Tonali je podaljšal pogodbo z angleškim prvoligašem Newcastlom do leta 2029 z možnostjo podaljšanja še za eno leto, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Tonali se je črno-belim pridružil julija leta 2023 iz Milana za približno 63 milijonov evrov in takrat podpisal petletno pogodbo. Italijanski vezist je takoj pokazal svojo kakovost, a so mu oktobra 2023 za deset mesecev prepovedali igranje nogometa zaradi kršenja stavniških pravil v Italiji. Petindvajsetletniku je nato še angleška nogometna zveza naložila dvomesečno pogojno kazen za 50 kršitev angleških stavniških pravil.

Tonali se je vrnil na začetku sezone 2024/25 in pomagal klubu do ligaškega pokala, prve Newcastlove domače lovorike po 70 letih, in do igranja v ligi prvakov.

Za klub je med navijači priljubljeni Italijan doslej odigral 67 tekem in dosegel sedem golov.