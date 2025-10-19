Maguire poskrbel za popoln Šeškov debi na Anfieldu

Osmi krog premier lige je prinesel največji derbi, kar jih premore angleški nogomet. Na Anfieldu sta se udarila Liverpool in Manchester United, rdeči vragi pa so slavili z 2:1. Prvi veliki derbi je Benjamin Šeško začel na klopi, vstopil pa v 61. minuti. Liverpool je tako doživel še četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih. Na prvi sobotni tekmi je Chelsea s 3:0 premagal Nottingham, zatem je bil Manchester City z 2:0 boljši od Evertona, vodilni Arsenal pa je z 1:0 odpravil Fulham. Jaka Bijol znova ni dobil priložnosti za igro, njegov Leeds je proti Burnleyju izgubil z 0:2.

Za uvod v nedeljski spored je Tottenham lovil vsaj začasen preboj na drugo mesto, a doma priznal premoč Aston Villi z 1:2. Kljub zgodnjemu vodstvu po golu Rodriga Bentancurja v peti minuti, so se na koncu veselili gostje, za katere sta zabila Morgan Rodgers (37. minuta) in Emiliano Buendia, ki je v 77. minuti postavil rezultat srečanja.

Šeško začel na klopi, Mbeumo hitro utišal Anfield

Bryan Mbeumo je zabil že v drugi minuti. Foto: Reuters Benjamin Šeško je osrednje srečanje kroga, veliki angleški derbi, začel na klopi. Dvoboj na Anfieldu se je začel z velikim šokom za domače. Bryan Mbeumo je sicer izgubil zračni dvoboj z Virgilom Van Dijkom, ki je v glavo udaril še soigralca Alexisa MacAllisterja, a nato lepo vtekel v kazenski prostor in po natančni podaji Amada Dialloja že v drugi minuti ugnal Giorgija Marmadašvilija in poskrbel za zgodnje vodstvo gostov. Domači so se po uvodnem šoku pobrali, v 21. minuti pa je bil Cody Gakpo še preveč natančen in stresel okvir vrat.

Enako je le nekaj minut kasneje uspelo še Brunu Fernandesu na drugi strani, kmalu zatem pa je zapretil še strelec gola Mbeumo in ogrel dlani Marmadašvilija. V 35. minuti je lepo vtekel pregrešno dragi Alexander Isak, a mladi Belgijec v vratih Uniteda Senne Lammens je dvoboj z njim dobil. Do konca polčasa nato ekipi nasprotnih vrat nista več resneje ogrozili.

Liverpoolov pritisk obrodil sadove, a nato je udaril Maguire

Uvod v drugi polčas je pripadel domačim, a rdeči vragi so zdržali vse napade. Gakpo je med drugim v 50. minuti še drugič stresel okvir vrat. Po uri igre sta prvič proti klopi začela pogledovati oba trenerja in v 61. minuti je priložnost dočakal tudi Benjamin Šeško, ki je na terenu zamenjal Masona Mounta. V 65. minuti pa je do izjemne priložnosti prišel Mohamed Salah, a po tem, ko je žogo lepo zaustavil na kakih sedmih metrih, nato sprožil mimo vrat. Kmalu za tem je bil nevaren tudi rezervist Hugo Ekitike, a prav tako zgrešil cilj.

Dvojec Chiesa - Gakpo je poskrbel za izenačenje. Foto: Reuters

V 75. minuti je zapretil Curtis Jones, a Lammens je zanesljivo ukrotil žogo. V 77. minuti pa je pritisk domačih obrodil sadove. Po zmedi v gneči v kazenskem prostoru je žoga prišla na levo stran do Federica Chiese, ta pa je žogo poslal pred vrata kjer jo je Gakpo le potisnil v mrežo. V 84. minuti pa nov šok na tribunah Anfielda. United je imel kot, po katerem je najprej sprožil Mbeumo, nato pa je Fernandes žogo vrnil v kazenski prostor neposredno na glavo Harryja Maguireja, ta pa je neubranljivo zabil. V 87. minuti je podobno neoviran na drugi strani ostal Gakpo, a predložka ni uspel pretopiti v gol, pač pa sprožil mimo vrat. Do konca so domači še nekajkrat poizkušali, a vrat rdečih vragov niso več ogrozili.

Harry Maguire je postal junak Manchester Uniteda. Foto: Reuters

Bijol spet obsedel, Leeds izgubil

Sobota se je v premier ligi začela z obračunom Nottinghama in Chelseaja (0:3). Poraz domače ekipe je s klopi odnesel trenerja Angea Postecoglouja. Ta na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih ni zabeležil zmage in se je moral posloviti po vsega mesecu in devetih dnevih. Pod njegovim vodstvom je ekipa z desetega zdrsnila na 17. mesto v angleški ligi.

Erling Haaland Foto: Reuters Manchester City je nato z 2:0 premagal Everton, oba zadetka je v drugem polčasu dosegel prvi strelec lige Erling Haaland. Najprej je v 58. izkoristil milimetrsko natančno podajo z leve strani mladega Nica O'Rilleyja in z glavo premagal angleškega reprezentančnega vratarja Jordana Pickforda, pet minut pozneje pa je bil po podaji Savinha z nekaj sreče uspešen še z nogo. To je bil že njegov 11. gol v letošnjem prvenstvu, imel pa je še nekaj zelo lepih priložnosti, tako da igrišče ni zapuščal najbolj zadovoljen.

Enak rezultat je bil na dvoboju Burnleyja in Leedsa. Za poraženo ekipo Jaka Bijol znova ni dobil priložnosti za debi v premier ligi. Za zdaj ima nepogrešljivi član obrambe slovenske reprezentance en sam nastop za Leeds, v ligaškem pokalu. Na zadnjih petih tekmah je Leeds trikrat izgubil, enkrat remiziral in samo enkrat zmagal ter tako zdrsnil v spodnjo polovico razpredelnice.

Leandro Trossard Foto: Reuters Zaradi poškodb zdesetkani Arsenal je z 1:0 premagal Fulham in ostal na prvem mestu. Topničarji niso blesteli, so pa do treh točk prišli na svoj dobro poznani način; po prekinitvi. Po kotu se je v 58. minuti v gneči pred golom dobro znašel Leandro Trossard, ki je iz neposredne bližine potisnil žogo v mrežo. Trener londonske ekipe Mikel Arteta ima res veliko skrbi zaradi poškodb. Kapetan Martin Odegaard je nedavno utrpel novo (notranja kolenska vez) in naj bi bil z zelenic odsoten še vsaj mesec dni. Na bolniški so tudi Noni Madueke, Kai Havertz in Gabriel Jesus.

Angleško prvenstvo, 8. krog:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica: