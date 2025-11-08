Oblakovi slavili na krilih razigranega rezervista Griezmanna

V 12. krogu španske la lige je Atletico Madrid Jana Oblaka s 3:1 premagal Levante, dva gola je v zadnji tretjini tekme dosegel rezervist Antoine Griezmann. Atleti za vodilnim Realom zaostajajo pet točk, z Barcelono so izenačeni, a ima ta tekmo manj. Tako Katalonci kot beli balet bodo na delu v nedeljo. Za uvod v sobotni spored je Girona z 1:0 premagala Alaves, Sevilla pa z istim rezultatom Osasuno.

Oblakovi so povedli po avtogolu Dele v 12. minuti, a so gostje v 21. minuti izenačili. Škofjeločana je po strelu z glavo premagal Manu Sanchez. V 61. minuti je za novo vodstvo madridske ekipe po lepi akciji poskrbel Antoine Griezmann, ki je v igro vstopil le nekaj trenutkov pred tem.

Antoine Griezmann je v igro vstopil v 61. minuti in takoj zadel, v 80. minuti je postavil končnih 3:1. Foto: Reuters Francoz je v 80. minuti zadel še drugič in potrdil zmago Atletica. Oblakova mreža se je tik pred sodnikovim dodatkom še enkrat zatresla, a gola Carlosa Alvareza po ogledu videoposnetka niso priznali. Za zasedbo Diega Simeoneja je bila to četrta zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih.

Vodilni Real Madrid bo v nedeljo gostoval pri ekipi Rayo Vallecano, za konec kroga pa bo Barcelona gostovala pri Celti Vigo. Blaugrana bo skušala popraviti vtis po spodrsljaju v ligi prvakov, kjer so le remizirali z ekipo Club Brugge, s porazom pa se v krog podaja tudi Real Madrid, ki je klonil na gostovanju na Anfieldu pri Liverpoolu.

