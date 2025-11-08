Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Sobota,
8. 11. 2025,
20.28

Osveženo pred

13 minut

Špansko prvenstvo, 12. krog

Oblakovi slavili na krilih razigranega rezervista Griezmanna

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Jan Oblak Atleticoo Madrid | Jan Oblak je z Atleticom s 3:1 premagal Levante. | Foto Reuters

Jan Oblak je z Atleticom s 3:1 premagal Levante.

Foto: Reuters

V 12. krogu španske la lige je Atletico Madrid Jana Oblaka s 3:1 premagal Levante, dva gola je v zadnji tretjini tekme dosegel rezervist Antoine Griezmann. Atleti za vodilnim Realom zaostajajo pet točk, z Barcelono so izenačeni, a ima ta tekmo manj. Tako Katalonci kot beli balet bodo na delu v nedeljo. Za uvod v sobotni spored je Girona z 1:0 premagala Alaves, Sevilla pa z istim rezultatom Osasuno.

Oblakovi so povedli po avtogolu Dele v 12. minuti, a so gostje v 21. minuti izenačili. Škofjeločana je po strelu z glavo premagal Manu Sanchez. V 61. minuti je za novo vodstvo madridske ekipe po lepi akciji poskrbel Antoine Griezmann, ki je v igro vstopil le nekaj trenutkov pred tem.

Antoine Griezmann je v igro vstopil v 61. minuti in takoj zadel, v 80. minuti je postavil končnih 3:1. | Foto: Reuters Antoine Griezmann je v igro vstopil v 61. minuti in takoj zadel, v 80. minuti je postavil končnih 3:1. Foto: Reuters Francoz je v 80. minuti zadel še drugič in potrdil zmago Atletica. Oblakova mreža se je tik pred sodnikovim dodatkom še enkrat zatresla, a gola Carlosa Alvareza po ogledu videoposnetka niso priznali. Za zasedbo Diega Simeoneja je bila to četrta zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih.

Vodilni Real Madrid bo v nedeljo gostoval pri ekipi Rayo Vallecano, za konec kroga pa bo Barcelona gostovala pri Celti Vigo. Blaugrana bo skušala popraviti vtis po spodrsljaju v ligi prvakov, kjer so le remizirali z ekipo Club Brugge, s porazom pa se v krog podaja tudi Real Madrid, ki je klonil na gostovanju na Anfieldu pri Liverpoolu.

Jan Oblak
Sportal Oblak med kandidati za prestižno priznanje
Jan Oblak
Sportal Španija se klanja Janu Oblaku, fantastičen dosežek Slovenca!

Špansko prvenstvo, 12. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica:

Najboljši strelci :

13 – Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico)
– Eyong (Levante)
– Muriqi (Mallorca), Oyarzabal (Real Sociedad), Torres (Barcelona), Vinicius Jr. (Real) 
– Antony (Betis), Buchanan (Villareal), Budimir (Osasuna), Cucho Hernandez (Betis), De Frutos (Rayo Vallecano), Griezmann (Atletico Madrid), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Mayoral (Getafe), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Romero (Levante), Silva (Elche)
Liverpool Alexis Mac Allister
Sportal Bayern in Arsenal ostajata nepremagana, Liverpool le zabil izjemnemu Courtoisu
Manchester City, Erling Haaland
Sportal Sprehod Man Cityja, spodrsljaja Barcelone in Chelseaja, Inter ostaja stoodstoten
