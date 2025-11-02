Slovenija spada med manjše države v Evropi, zato je lahko še toliko bolj ponosna na imenitne uspehe športnikov, ki ne izstopajo le v domačem, ampak tudi svetovnem okvirju. Izjeme ne predstavlja niti nogomet. Jan Oblak spada že vrsto let med najboljše vratarje na svetu. V dresu Atletica postavlja nove mejnike in rekorde, po imenitni sobotni predstavi, ko je pomagal Simeonejevi četi do prepričljive zmage nad Sevillo (3:0) in poskrbel za najlepšo obrambo dvoboja, pa je nogometni svet obšel podatek, kako je na večni lestvici čuvajev mreže, ki so v la ligi ohranili mrežo največkrat nedotaknjeno, poskočil na fantastično tretje mesto. Prehitel je legendarnega vratarja madridskega Reala Ikerja Casillasa!

Pri 32 letih še vedno vztraja v imenitni formi. V zadnjih tednih je nepremagljiv na španskem prvenstvu. Med vratnicama Atletica je nanizal tri dvoboje, na katerih ni prejel zadetka, rdeče-belim pa pomagal do treh zaporednih zmag (Osasuna, Betis in Sevilla), s katerimi so se na lestvici približali vrhu.

🇸🇮✨ Jan Oblak, class as always. 3 consecutive cleansheets in La Liga. pic.twitter.com/GZ65JfSUDe — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 1, 2025

Imenitna obramba Oblaka proti Sevilli

Nazadnje je v soboto na Metropolitanu ugnal Sevillo s 3:0. Ni imel veliko dela, saj je zbral le dve obrambi, je pa s tisto prvo, ki je spravila na noge privržence Atletica, navdušil nogometni svet. Pri vodstvu z 1:0 je namreč Srb Nemanja Gudelj v 73. minuti sprožil nevaren strel proti Oblakovim vratom, a se je Škofjeločan izkazal z izjemnim posredovanjem.

🚨 Jan Oblak with a big save!!



Gudelj shoots from long range but Oblak dives to his right and makes the save. pic.twitter.com/xEtaBUkdYG — Sleeper Atletico Madrid (@SleeperAtletico) November 1, 2025

Njegovi soigralci so v nadaljevanju srečanja še dvakrat zatresli mrežo gostov iz Andaluzije, končni rezultat (3:0) je postavil Antoine Griezmann in se razveselil jubilejnega 200. zadetka v la ligi. Da je večer minil v znamenju okroglih številk, je poskrbel tudi podatek, kako je Diego Simeone, ki vodi Atletico neprekinjeno že poldrugo desetletje, dočakal 250. tekmo na španskem prvenstvu, na katerem njegovi varovanci niso prejeli zadetka.

Oblak z njim sodeluje od leta 2014, v tem obdobju pa je zbral kar 179 srečanj, na katerih ni prejel gola. Ker je v tem obdobju branil le na 380 tekmah, je njegova statistika naravnost osupljiva, saj to pomeni, da s pomočjo soigralcev v obrambi ne prejema zadetkov na skoraj vsaki drugi tekmi. Prejema tako malo zadetkov, da je v bogati karieri že šestkrat prejel priznanje zamora, ki ga španski športni dnevnik Marca podeljuje prvoligaškemu vratarju z najmanjšim številom prejetih zadetkov. S tem je postavil absolutni rekord v zgodovini španskega prvenstva, s tem pa še ni prenehal pisati zgodovine. To mu uspeva tudi v tej sezoni.

Zaostaja le še za Zubizarreto in Buyom

Iker Casillas si je med vratnicama madridskega Reala prislužil status klubske ikone. Foto: Reuters Španija se tako že dolgo klanja dosežkom samozavestnega vratarja iz Slovenije, ki je konec oktobra na lestvici vratarjev z največjim številom tekem brez prejetega zadetka skočil na tretje mesto. Prehitel je legendarnega Španca Ikerja Casillasa. Nekdanji vratar in kapetan madridskega Reala je bil pred leti tudi eden izmed njegovih vzornikov, zdaj pa mu na omenjeni lestvici gleda v hrbet. Potrebno je tudi omeniti, kako je ponos slovenskega nogometa do omenjenega dosežka prišel na zgolj 380 tekmah, Casillas pa je ostal 177-krat nepremagan na 510 nastopih.

Če bo Oblak vztrajal na vratih Atletica še nekaj sezon, ni izključeno, da bi se lahko na tovrstni lestvici prebil še višje. Drugo mesto na večni lestvici la lige zaseda še en legendarni vratar Reala Francisco "Paco" Buyo (213 tekem z nedotaknjeno mrežo), rekorder pa je nepozabni vratar Barcelone Andoni Zubizarreta, ki je ostal nepremagan na kar 235 tekmah la lige.

Two games this week.

Two clean sheets.



Jan Oblak 🐐 pic.twitter.com/Tohi94kE67 — Atlético de Madrid (@atletienglish) November 2, 2025

Kar pa se tiče povprečja, je Oblak v tem pogledu razred zase. Nepremagan je ostal kar na 47 odstotkih vseh prvenstvenih tekem Atletica, Casillas pa le na slabih 35 odstotkov. Le malce višji je odstotek rekorderja Zubizarette (37,8 odstotka) in drugouvrščenega Buya (39,3 odstotka), kar le še poveličuje dosežek Oblaka, ki mu v tem pogledu na Pirenejskem polotoku ni para.

Čez dva tedna čakata Jana Oblaka in Slovenijo odločilna spopada v kvalifikacijah za SP 2026. Foto: Aleš Fevžer

Vrhunska forma Oblaka lahko veseli tudi selektorja Matjaža Keka, ki se dobro zaveda, kako pomembno vlogo ima za slovensko izbrano vrsto razigrani Škofjeločan. Slovenija bo še kako potrebovala tako zanesljivega vratarja, saj jo že čez dva tedna čakata odločilna spopada v kvalifikacijah za SP 2026, po katerih bo jasno, ali bi lahko Kekova četa še ostala v boju za nastop na največjem tekmovanju. Najprej bo 15. novembra na razprodanem stadionu v Stožicah gostila Kosovo, tri dni pozneje pa bo gostovala na Švedskem.