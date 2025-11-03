Odvzem vozniškega dovoljenja? Naredite to, predno bo prepozno!

Vozniško dovoljenje predstavlja svobodo in neodvisnost, zato je njegova izguba lahko velika ovira v vsakdanjem življenju. Ne glede na razlog odvzema obstajajo pravne možnosti za njegovo vrnitev – ključno pa je, da ukrepate pravočasno. Le tako ima odvzem vozniškega izpita lahko tudi srečen konec.

Foto: Sedem d.o.o.

Zakaj vam lahko odvzamejo vozniško dovoljenje?

V Sloveniji velja sistem kazenskih točk, ki deluje kot mehanizem za povečanje varnosti v prometu. Ko voznik v obdobju dveh let zbere 18 kazenskih točk (za mlade voznike je ta meja sedem točk), mu vozniško dovoljenje preneha veljati za vse kategorije. Nekateri izmed najpogostejših prometnih prekrškov, ki lahko vodijo do odvzema, so:

vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc,

znatna prekoračitev dovoljene hitrosti,

nepravilno prehitevanje,

uporaba mobilnega telefona med vožnjo,

pobeg s kraja prometne nesreče …

Vožnja pod vplivom alkohola

Vožnja pod vplivom alkohola je najpogostejši razlog za pridobitev kazenskih točk in posledično tudi odvzem vozniškega dovoljenja. V primeru vožnje pod vplivom alkohola so sankcije še posebej stroge.

V skladu z zakonodajo je dovoljena meja alkohola v krvi na testu največ 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (0,5 ‰ alkohola). Velja tudi pogoj, da voznik ne kaže znakov motenj v vedenju, ki bi lahko vplivale na njegovo zanesljivost pri vožnji v cestnem prometu. V tem primeru sledijo najmanj 300 evrov kazni in štiri kazenske točke. Če ste imeli nekaj kazenskih točk že od prej, se te seveda seštejejo. Ko seštevek doseže ali preseže 18 kazenskih točk, sledi odvzem vozniškega dovoljenja.

Maksimalna kazen zaradi vožnje pod vplivom alkohola se izvede, če voznik prekorači 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka. V tem primeru sledijo finančna kazen 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja ter v določenih primerih celo pridržanje na policijski postaji.

Pozor! Če test alkoholiziranosti zavrnete, to pomeni samodejno prejemanje najvišje mogoče kazni za alkoholizirano vožnjo – izguba izpita zaradi alkohola.

Foto: Sedem d.o.o.

Kako poteka postopek vrnitve vozniškega dovoljenja?

Ko prekrškar doseže prag za odvzem izpita, mu lahko policija vozniško dovoljenje najprej začasno odvzame. Nato sledi sodni postopek, kjer se odloči, ali bo odvzem trajen ali pa obstajajo možnosti za milejše sankcije.

Če ste od prekrškovnega organa prejeli obvestilo o začasnem odvzemu, imate 15 dni časa, da vložite predlog za vrnitev dovoljenja. Predlog mora biti strokovno sestavljen, saj je treba jasno navesti razloge za njegovo vračilo in priložiti dokazila, kot je zdravniško potrdilo. S pravilnim pristopom lahko dosežete, da vam sodišče omogoči vožnjo do končne odločitve sodišča.

Če sodišče izda pravnomočno odločbo o trajnem odvzemu dovoljenja, imate še vedno možnost vložitve predloga za odlog izvršitve. Spet ne pozabite na 15-dnevni rok. V tem primeru sodišču predlagate, da namesto odvzema določi preizkusno dobo (pogojna kazen) in rehabilitacijske ukrepe. V času pogojne kazni (od 6 do 24 mesecev) morate dokazati, da ste vesten voznik, in ne smete storiti prometnega prekrška.

Zakaj je pravna pomoč pomembna?

Postopek vrnitve vozniškega dovoljenja je pravno zahteven, zato je ključno, da se nanj pripravite premišljeno. Pravilno sestavljen predlog, ki upošteva zakonodajo in specifike primera, lahko bistveno poveča možnosti za pozitivno rešitev. Pravnik na dlani vam lahko pomaga pri argumentiranju, pripravi dokumentov in vas vodi skozi celoten postopek.

Ne odlašajte – v primeru izgube vozniškega dovoljenja je čas ključnega pomena. Poiščite pravno pomoč čim prej in si zagotovite najboljše možnosti za uspešno vrnitev izpita!

Kako se izogniti odvzemu vozniškega dovoljenja?

Najboljši način za ohranitev vozniškega dovoljenja je odgovorno ravnanje v prometu. Upoštevajte prometne predpise, izogibajte se tveganim vedenjem, kot so prehitra vožnja, uporaba mobilnega telefona ali vožnja pod vplivom alkohola. Redno spremljajte število kazenskih točk, in če se približujete kritični meji, razmislite o preventivnih ukrepih, kot je obisk varnostnih delavnic za izbris kazenskih točk.

