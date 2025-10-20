Trener Liverpoola razburil navijače Uniteda, dotaknil se je tudi Šeška

Evforija v Manchestru in žalost v Liverpoolu. Bližnji angleški mesti po nedeljskem derbiju na Anfieldu (1:2), na katerem je Benjamin Šeško zaigral od 61. minute, izžarevata drugačno energijo. Liverpool je prvič po letu 2014 nanizal štiri poraze, izjave trenerja Arneja Slota pred in po tekmi pa so čudile privržence Uniteda. Njegov stanovski kolega Ruben Amorim si je lahko vsaj za nekaj časa oddahnil. Proslavljal je največji uspeh, odkar deluje na Otoku, junak srečanja Harry Maguire pa je dodal, kako mu ta zmaga pomeni vse.

Kdo bi si mislil, da bo Ruben Amorim, ki vodi Manchester United že slabo leto dni, nanizal dve prvenstveni zmagi tako pozno, drugo pa proslavljal na dvorišču angleškega prvaka Liverpoola? 40-letnemu Portugalcu se je to posrečilo v nedeljo. Po domači zmagi nad Sunderlandom (2:0) se je razveselil še gostujočega uspeha na Anfieldu (2:1), kjer je Liverpool zmagal prvič po letu 2016.

Harry Maguire je popeljal United v 84. minuti do prestižne zmage. Foto: Reuters

Veselje v taboru Uniteda je bilo nepopisno. Rdeči vragi, ki so še enkrat več vstopili v sezono s številnimi spodrsljaji, so končno nakazali boljšo formo, na lestvici pa se povzpeli v zgornjo polovico, na deveto mesto. "To bi bila lahko prelomnica. To je odlična odskočna deska za naslednje tekme," je legendarni branilec Uniteda Gary Neville, ki deluje na Otoku kot strokovni komentator Sky Sports, prepričan, da bi lahko ta zmaga popeljala United v nove zmage in uspehe, rdečim vragom pa prinesla uvrstitev med najboljših šest ter vrnitev v Evropo.

Arne Slot težko sprejel poraz

Bryan Mbeumo je ekspresno popeljal United v vodstvo po "spornem" zadetku. Foto: Reuters Na Old Traffordu je po dragoceni zmagi v Liverpoolu zaznati bistveno več optimizma kot poprej. "To je moja največja zmaga, odkar sem trener Uniteda," je izpostavil Amorim, ki je pred srečanjem presenetil gostitelje z izborom začetne enajsterice. V njej ni bilo tudi Benjamina Šeška, kar je marsikoga presenetilo, saj je mladi Slovenec pred tem zadel v polno na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah, a so rdeči vragi tudi brez njega začeli dvoboj sanjsko.

Bryan Mbeumo je že v drugi minuti popeljal United v vodstvo (1:0), domači pa so se težko sprijaznili z zadetkom, saj so bili mnenja, da bi moral sodnik pred tem, ko je Alexis Mac Allister ravno po dvoboju z Mbeumom padel in obležal na tleh, prekiniti akcijo gostov. Na to je po srečanju opozoril tudi trener Arne Slot, ki je v prejšnji sezoni izjemno nasledil Jürgena Kloppa, v tej pa mu v zadnjem obdobju ne gre prav nič po načrtih, saj je nanizal štiri poraze. Tri v prvenstvu in enega v ligi prvakov. To se je Liverpoolu nazadnje zgodilo pred 11 leti.

Arne Slot je z Liverpoolom vknjižil že četrti zaporedni poraz. Foto: Reuters

Nizozemec je težko sprejel poraz. Kritiziral je obrambno naravnano igro Uniteda, ki je zaigral v nizkem bloku in se osredotočal na dolge podaje. "Vedno je težko igrati proti takšnim ekipam. Še težje pa je, ko po eni minuti zaostajaš z 0:1, tekmec pa doseže zadetek, ko je naš igralec na tleh. Če bi mi pred tekmo rekli, da si bomo proti ekipi s tako nizkim blokom ustvarili toliko priložnosti, kot smo si jih, ne bi pričakoval poraza," je objokoval zapravljene priložnosti.

Zakaj je Šeško začel na klopi?

Ruben Amorim je ocenil, kako je za United bolje, da Benjamin Šeško ne začne dvoboja od začetka, ampak vstopi v igro pozneje. Foto: Reuters Cody Gakpo ni imel sreče, kar trikrat je zadel okvir vrat Uniteda, nato pa v 78. minuti le izenačil na 1:1, a je veselje gostiteljev trajalo kratko. Harry Maguire je v 84. minuti še enkrat utišal Anfield in odločil zmagovalca. Slot pa se je v svojih izjavah dotaknil tudi Benjamina Šeška, največje poletne okrepitve rdečih vragov. ''Šeška smo videli na zadnjih treh, štirih tekmah igrati od prve minute, ko pa gredo v Liverpool, pa spremenijo postavo. Ni prvič, da smo se soočili z ekipo, ki je to storila," je razburil navijače rdečih vragov, ki so njegove izjave, v katerih je iskal razlog za poraz, označili za patetične.

Zakaj pa je sploh Šeško začel derbi na klopi? Trener Amorim je po sladki zmagi poudaril, kako takrat, ko je najtežje, prisluhne svojim občutkom. "Včasih je kateri izmed nogometašev v izjemni formi, a ne ustreza določeni tekmi. Takrat je bolje, da izbereš nekoga drugega in spremeniš taktiko," je Portugalec pojasnil, da se je tako odločil zaradi tega, ker bi osrednja branilca Liverpoola, to sta Virgil van Dijk in Ibrahima Konate lažje ustavila Šeška in ga nadzorovala, tako pa sta imela opravka z Matheusom Cunho," je dejal Amorim, ki je tudi v tednih največjih kritik na njegov račun računal na podporo vodstva, pri tem so v javnosti največkrat odmevale besede solastnika kluba Sira Jima Ratcliffa.

Šeško: Zmagala je ekipa

Objava Benjamina Šeška na Instagramu. Foto: Instagram Junak srečanja je postal Harry Maguire. Izkušeni angleški branilec, iz katerega se je javnost zaradi številnih napak v zadnjih sezonah delali norca, se je tokrat pokazal v povsem drugačni luči. Leny Yoro je ostal na klop, Maguire pa ni skrival sreče: "Ta zmaga mi pomeni vse. V zadnjih sezonah nas je Liverpool povsem zasenčil. Našim navijačem nismo mogli privoščiti toliko takšnih priložnosti, da bi se na takem stadionu veselili treh točk," je izpostavil.

V 84. minuti mu je kot eden prvih po zadetku pritekel v objem Šeško, ki je zaigral od 61. minute in proti vratom Liverpoola sprožil enkrat, a ne v okvir vrat. Namučil je obrambo rdečih, po njegovi prvi gostujoči zmagi na Otoku pa je kratko in jedrnato na Instagramu ob svoji fotografiji zapisal: "Zmagala je ekipa. Vsi skupaj."

Naslednja tekma za United se obeta konec tedna proti Brightonu, Liverpool pa čaka pred tem še zahtevno gostovanje v Nemčiji. V sredo bo gostoval v ligi prvakov pri Eintrachtu v Frankfurtu in skušal prekiniti črni niz.