Šeško se bo žal še načakal, Bijol pred veliko spremembo?

Tudi ta konec tedna na Otoku ne bo manjkalo zanimivih premierligaških spopadov. Leeds United bo skušal črni niz prekiniti na Etihadu, Jake Bijola pa najverjetneje znova ne bo v udarni enajsterici. Manchester United bo brez poškodovanega Benjamina Šeška, ki bo moral še malce počakati na vrnitev na igrišča, v nedeljo gostoval pri Crystal Palacu. V London se jutri odpravlja tudi ranjeni Liverpool. Trenerju Arneju Slotu se bo skromnih rezultatih trese stolček, zdaj ga čaka izziv z West Hamom. Vrhunec kroga predstavlja derbi vodilnih na Stamford Bridgu. Chelsea bo gostil Arsenal, oba londonska velikana pa sta med tednom izkazala odlično formo v ligo prvakov.

Sobota, 29. november:

Jaka Bijol bo najverjetneje dvoboj na Etihadu začel na klopi. Foto: Reuters Današnje dogajanje na Otoku se bo začelo s tremi tekmami ob 16. uri. Leeds United bo z Jako Bijolom gostoval pri Manchester Cityju. Leedsu ne gre najbolje, saj je padel v črni niz porazov. Navijači so bili zelo razočarani po zadnjem domačem porazu proti Aston Villi (1:2). Ker jih po Cityju čakata še dvoboja s Chelseajem in Liverpoolom, se trenerju Danielu Farkeju trese stolček. Nemec najverjetneje danes ne bo v začetno enajsterico uvrstil slovenskega reprezentanta. Korošec je hitro izgubil mesto v udarni postavi, med najboljših enajst se je vrnil Nizozemec Pascal Struijk.

Ker pa bi lahko v primeru novih neuspehov pri Leedsu prišlo do trenerske menjave, bi morda oživele tudi možnosti, da bi Bijol vendarle v nadaljevanju sezone večkrat začel dvoboj od prve minute. Danes čaka obrambno vrsto Leedsa ogromno dela, saj je Erling Haaland v angleškem prvenstvu v izjemni strelski formi.

Cunha že naslednji teden, kaj pa Šeško?

Varovanci Rubena Amorima bodo v nedeljo gostovali v Londonu. Foto: Reuters Manchester United bo grenak priokus po zadnjem razočaranju, ko je doma ostal praznih rok proti Evertonu (0:1), skušal sprati na zahtevnem gostovanju v Londonu. Na stadionu Selhurst Park bo gostoval pri Crystal Palacu, ob odsotnosti poškodovanih Benjamina Šeška in Matheusa Cunhe pa bi lahko napad rdečih vragov od prve minute sestavljali Mbeumo, Diallo in Mount.

Trener Ruben Amorim je v petek spregovoril o poškodbi 22-letnega slovenskega napadalca. Dal je vedeti, da se Posavec še ne bo vrnil tako hitro. Prihodnji teden bi lahko za United že zaigral Brazilec Cunha, na vrnitev slovenskega asa, ki je v krstni sezoni v Angliji do zdaj dosegel dva zadetka, pa bo potrebno očitno počakati na drugo polovico decembra. Še nekaj tednov bo odsoten tudi izkušeni branilec Harry Maguire.

Trenerju Liverpoola se trese stolček

Arne Slot je z Liverpoolom izgubil stik z vrhom lestvice. Foto: Reuters Branilec naslova Liverpool doživlja v zadnjih mesecih pravcato nočno moro. Porazi jezijo navijače tako v angleškem prvenstvu kot tudi v ligi prvakov. Nazadnje je na Anfieldu doživel polom proti PSV Eindhovnu (1:4). Nizozemcu Arneju Slotu, ki je poleti pripeljal številne drage okrepitve, a druga za drugo za zdaj niso upravičile nakupa, se pošteno trese stolček.

Če v nedeljo ne bo premagal West Hama, bi se lahko morda že poslovil od vročega stolčka. Kladivarji so v zadnjem obdobju pod vodstvom novega trenerja Nuna Espirita Santa v dobri formi. Dobili so zadnji domači tekmi, zdaj želijo spraviti v slabo voljo še rdeče.

Derbi vodilnih na Stamford Bridgu

V velikem derbiju 13. kroga se bosta v Londonu spopadla Chelsea in Arsenal. Topničarjem gre dobro tudi brez številnih poškodovanih napadalcev. Imajo šest točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Chelseajem. Oba kluba sta v odlični formi. Med tednom sta v ligi prvakov nadigrala evropska velikana. Modri so ugnali Barcelono, topničarji pa Bayern.

Cole Palmer je poleti blestel v finalu svetovnega klubskega prvenstva. Foto: Reuters

Pri gostiteljih se bo po dveh mesecih na igrišče vrnil Cole Palmer, Arsenal pa bo skušal nadaljevati pozitiven trend, saj je na zadnjih šestih gostovanjih na Stamford Bridgu vselej ostal neporažen. Za mesto v napadu se potegujeta Joao Pedro in Liam Delap, po izjemnem zadetku proti Barceloni bi se lahko v začetni postavi znašel Estevao.

Angleško prvenstvo, 13. krog:

Sobota, 29. november:

Nedelja, 30. november:

Lestvica: