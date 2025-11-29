Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Sobota,
29. 11. 2025,
20.11

52 minut

Se pripravlja ustanovitev nove stranke, ki bo vsem "zmešala štrene"?

A. Ž.

Thomas Sattelberger

Thomas Sattlberger bo skušal ustanoviti stranko, ki bo nekakšna zamenjava za stranko FDP.

Foto: Guliverimage

Za razliko od Slovenije v Nemčiji ni tako pogosto ustanavljanje strank, vsaj takih ne, ki bi imele kakšno možnost za uspeh na volitvah. A zdaj bo, kot kaže, Nemčija v prihodnosti dobila novo liberalno-konservativno stranko. Njen pobudnik je nekdanji član uprave podjetja Deutsche Telekom, nekdanji poslanec v bundestagu in nekdanji državni sekretar v nemški vladi Thomas Sattelberger.

Kot piše nemški poslovni medij Manager Magazin, Thomas Sattelberger okoli sebe zbira ljudi, s katerimi bi ustanovil novo liberalno-konservativno stranko in se z njo na prihodnjih nemških zveznih volitvah skušal prebiti v nemški zvezni parlament. Redne parlamentarne volitve bodo leta 2029.

Nagovarjanje mladih volivcev?

Sattelberger, ki je odkrito istospolno usmerjen, je sicer član liberalne FDP, a očitno ni več zadovoljen z njo. FDP je na letošnjih zveznih volitvah znova izpadla iz bundestaga. Kot pravi 76-letni Sattelberger, bo s svojo gospodarsko-liberalno stranko skušal nagovarjati mlajše generacije.

Nemčija Thomas Sattelberger
