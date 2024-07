Elon Musk: Moj sin je mrtev

Tehnološki podjetnik Elon Musk ima veliko otrok, domnevno kar enajst, in to s tremi ženskami. Veliko preglavic mu dela predvsem eden od otrok, sin Xavier. Ta je pred leti spremenil spol in se iz Xavierja preimenoval v Vivian. Musk pravi, da je njegov sin Xavier mrtev in da ga je ubil virus woke. Xavier oziroma zdaj Vivian je leta 2022 ob spremembi imena in priimka izjavila, da noče biti v nobenem oziru več povezana s svojim očetom.

V Južni Afriki rojeni milijarder Elon Musk, ki je pred časom javno podprl republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, je imel zelo odmeven intervju oziroma pogovor z znanim kanadskim psihologom Jordanom Petersonom za njegov podkast.

Odmeven odlomek o Muskovem sinu Xavierju

Pogovor, ki je bil posnet v Muskovi tovarni Gigafactory v Teksasu, traja skoraj dve uri. V celoti je objavljen na YouTubu pod naslovom Wokizem, Trump in tehnologija (ang. Wokeness, Trump and Technology). Številni krajši odlomki pogovora so objavljeni tudi na družbenem omrežju X, ki je v Muskovi lasti.

Viralen je postal predvsem odlomek, v katerem Musk govori o svojem sinu Xavierju, ki je pred leti spremenil spol ter ime in priimek: iz Xavierja Alexandra Muska se je preimenoval v Vivian Jenno Wilson. Leta 2004 rojena Vivian (ima še brata dvojčka Griffina) je ena od petih otrok, ki jih ima Musk s Kanadčanko Justine Wilson, s katero je bil poročen med letoma 2000 in 2008.

Vivian noče imeti nič z Muskom

Leta 2022 je Xavier oziroma Vivian, ko je dopolnila 18 let, na sodišču v Santa Monici v Kaliforniji vložila peticijo za spremembo svojega imena in spola. Zahtevala je tudi prevzem maminega priimka, da bi tako prekinila kakršnokoli povezavo z očetom.

Vivian je v sodni vlogi med drugim navedla, da "ne živi več z biološkim očetom in da ne želi biti na noben način povezana z biološkim očetom". Sodišče je na koncu izdalo nov rojstni list – moški Xavier je tako tudi uradno postal ženska Vivian.

Musk in Vivian zdaj nimata več stikov. Musk trdi, da je Vivian postala komunistka in da je prepričana, da so vsi bogataši zlobni. To prepričanje je posledica kalifornijskega šolskega sistema, v katerem imajo prevlado neomarksisti, je že leta 2022 v pogovoru za Financial Times dejal milijarder. V pogovoru je tudi dejal, da ima zelo dobre odnose z vsemi drugimi otroki. "Ne morem vseh dobiti na svojo stran," je še pojasnil.

"Prevarali so me"

V pogovoru s Petersonom je Musk, ki ostro zavrača Xavierjevo spremembo spola, dejal: "Moj sin Xavier je mrtev, ubil ga je virus woke." V pogovoru je Musk zatrdil, da so ga prevarali, da je podpisal dokumente za Xavierja.

"To je bilo, preden sem sploh razumel, kaj se dogaja. Bilo je v času covida, zato je bilo veliko zmede. Rekli so mi, da bi lahko Xavier naredil samomor, če ne spremeni spola," je še dejal.

Musk: Uničil bom virus woke

Peterson je v pogovoru dejal, da ni kliničnih dokazov, ki bi podpirali trditev, da njegov otrok potrebuje zdravniško pomoč, na kar je Musk odgovoril: "Strinjam se z vami, da bi morali ljudje, ki to promovirajo, v zapor."

Musk je tudi dejal, da ga je izkušnja s Xavierjevo spremembo spola spodbudila, da je napovedal vojno ideologiji woke in da se je zaobljubil, da bo uničil virus woke. "In pri tem že imamo nekaj uspeha."

Selitev družb v Teksas zaradi kalifornijskega zakona

Pred časom je Musk napovedal selitev sedežev svojih podjetij Tesla in SpaceX iz Kalifornije v Teksas, in sicer zaradi kalifornijskega zakona, ki šolam omogoča, da spolno usmerjenost ali spolno identiteto učencev kot zaupno informacijo skrivajo pred starši. Zakon, ki ga je podpisal kalifornijski guverner Gavin Newsome, je začel veljati 15. julija letos.

Musk ima po poročanju medijev domnevno vsaj enajst živečih otrok s tremi ženskami. V zvezi s kanadsko pisateljico Justine Wilson se mu je rodilo šest otrok (eden od njih je umrl kmalu po rojstvu, ko je bil star deset tednov), tri otroke ima s kanadsko glasbenico Grimes (njeno pravo ime je Claire Elise Boucher) in tri s Kanadčanko Shivon Zilis, ki je bila tudi Muskova uslužbenka.

Kaj je gibanje woke oziroma ideologija woke



Angleški izraz woke, ki bi ga lahko v slovenščino prevedli kot zbujenstvo ali budnost, izhaja iz izraza temnopoltih Američanov – stay woke, tj. ostani buden. Prvotno pomeni, da si pozoren na pojave rasizma oziroma rasne diskriminacije. V zadnjih desetletjih je dobil širši pomen, in sicer v smislu pozornosti tudi na druge oblike družbene enakosti.



Med del gibanja woke spadajo tudi identitetna politika (da človeka določajo predvsem njegove identitete, na primer spol in rasa), prepričanje, da je spol le družbeni konstrukt in ne biološka danost, ter zahteve po politični korektnosti. Tudi t. i. kultura preklica oziroma kultura izbrisa, cancel culture (pozivi, da se človeka, ki je izrekel ali storil nekaj nesprejemljivega, bojkotira, javno zavrne ali odpusti iz službe), se povezuje z gibanjem woke.



Gre za gibanje, ki je del politične levice, zaradi česar ima velike nasprotnike na desni strani političnega prostora. Izraz woke je tako na ameriški desnici dobil zelo negativen prizvok. Za floridskega guvernerja Rona DeSantisa (njegov velik podpornik je tudi Musk) je ideologija woke prepričanje, da v ameriški družbi obstajajo sistemske krivice (na primer rasna neenakost, op. p.) in da je treba te (domnevne) krivice odpravljati.