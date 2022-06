Veliko zanimanje za predavanje zvezdniškega psihologa v Ljubljani #foto

Nocojšnje predavanje kanadskega kliničnega psihologa Jordana Petersona je v okolici ljubljanske Hale Tivoli povzročilo prometni kaos. Organizatorji so dogodek razprodali, udeleženci pa prihajajo tudi iz sosednjih držav. Gre za enega od najbolj vidnih javnih intelektualcev zadnjih let, ki je znan po svojih kontroverznih stališčih do politične korektnosti, levičarskega aktivizma in neomarksizma.

Kanadski profesor in avtor več knjižnih uspešnic Jordan Peterson se po štirih letih znova vrača v Ljubljano. Ob 20. uri bo predstavil svojo zadnjo knjigo Onkraj reda – Še 12 pravil za življenje.

Foto: I. H. Peterson je s svojimi pogledi in mnenji v mednarodni akademski sferi naletel tako na odobravanje kot na številne kritike. Kritičarka ameriškega feminizma Camille Paglia ga je označila za najpomembnejšega in najvplivnejšega kanadskega misleca po kanadskem filozofu, sociologu in medijskem teoretiku Marshallu McLuhanu. Da je Peterson trenutno eden od najbolj vplivnih javnih intelektualcev v zahodnem svetu, je prepričan tudi ekonomist in kolumnist časnika New York Times Tyler Cowen.

Številni akademiki sicer niso prepričani, da je Peterson v resnici mislec vsebine. Nekdanja profesorica na univerzi v Torontu Ira Wells ga je na primer označila za "profesorja, ki zgolj mlati prazno slamo". Kot je poudarila, na Petersona bolj kot na kredibilnega intelektualca gleda kot na zvezdo YouTuba.

Peterson se je 19. aprila 2019 v Torontu v debati, ki so jo pred tem razglašali za intelektualni dvoboj stoletja, soočil z najbolj znanim slovenskim filozofom Slavojem Žižkom. Naslov debate je bil Sreča: kapitalizem proti marksizmu.

Pomemben je postal po objavi posnetkov na YouTubu

Peterson, ki je od leta 1999 do 2021 poučeval psihologijo na Univerzi v Torontu, je postal pomemben, potem ko je objavil serijo videoposnetkov na YouTubu, ki kritizirajo kanadski zakon C-16, ki je prepovedal diskriminacijo na podlagi "spolne identitete in izražanja". Peterson je trdil, da bo predlog zakona uporabil nekatere zaimke spola kot "prisilni govor", in to potezo povezal s politično korektnostjo in politiko identitete.

Foto: A. K. Petersonova predavanja in pogovori so zbrali na milijone ogledov na YouTubu in do leta 2018 je svojo klinično prakso in poučevanje ustavil ter izdal vplivno knjigo 12 pravil za življenje: protistrup za kaos. Po zdravstvenih težavah v letih 2019 in 2020 je izdal svojo tretjo knjigo Onkraj reda: Še 12 pravil za življenje. Izstopil je iz univerze v Torontu in se vrnil k podcastom.

