Nove spremembe v Domžalah, vodenje prve ekipe prevzema stari znanec

NK Domžale Darko Birjukov | Darko Birjukov je z Domžalami že osvajal lovorike. Leta 2011 je popeljal nogometaše v rumenem dresu do pokalne in superpokalne lovorike. | Foto Vid Ponikvar

Darko Birjukov je z Domžalami že osvajal lovorike. Leta 2011 je popeljal nogometaše v rumenem dresu do pokalne in superpokalne lovorike.

Foto: Vid Ponikvar

Zadnjeuvrščeni slovenski nogometni prvoligaš Domžale, ki se je po nenadnem odhodu vlagateljev znašel v nezavidljivem položaju in ostal tudi brez trenerskega štaba, je povlekel prvo potezo. Španec Emilio Millan je zapustil Domžalčane brez osvojene točke na šestih tekmah, začasno vodenje članske ekipe pa prevzema stari znanec domžalskega kluba Darko Birjukov. Na vročem stolčku rumene družine se bo predstavil prihodnji konec tedna, ko ga čaka obračun z vodilnim Celjem.

Olimpija Noah
Sportal Ranjena Olimpija v Ajdovščini, NZS ni ugodilo želji Alberta Riere

"Izkušenemu nogometnemu strokovnjaku bodo pri delu pomagali Matej Podlogar, ki ostaja tudi na čelu selekcije do 17 let, Dejan Milić, ki bo delal z vratarji, in Žan Luka Jerman, ki je že doslej skrbel za telesno pripravo. V Nogometnem klubu Domžale smo v tem prehodnem obdobju rešitev iskali znotraj kluba in vsem omenjenim se zahvaljujemo, da so bili pripravljeni prevzeti to odgovorno nalogo," so zapisali v sporočilu za javnost pri Domžalah, ki so v uvodu domače lige vpisale šest zaporednih porazov.

Obenem pa so v soboto v klubu izvedeli še, da se umikajo "domnevni vlagatelji" na čelu s Tomom Zelenovićem. Dodali so, da so pri tem ostali brez pravih odgovorov in pojasnil ter poudarili, da so nad takšnim razpletom presenečeni in globoko razočarani. "Po vseh opravljenih pogovorih smo pričakovali resen pristop ter dolgoletno sodelovanje, a so se investitorji po dveh mesecih nenadoma odločili za umik," so dodali.

Darko Birjukov bo skušal Domžalam v zahtevnem obdobju pomagati do rezultatskega dviga. | Foto: Vid Ponikvar Darko Birjukov bo skušal Domžalam v zahtevnem obdobju pomagati do rezultatskega dviga. Foto: Vid Ponikvar

V Domžalah, kjer naj bi klub pestile tudi finančne težave, pravijo, da je njihova dolžnost, da zaščitijo igralce, zaposlene in navijače ter zagotovijo stabilnost kluba.

Tega v domači ligi nov izziv čaka prihodnjo nedeljo, ko bo gostoval pri visokoletečih in še stoodstotnih Celjanih.

NK Domžale Balzan
Sportal NK Domžale tone vse globlje, investitorji so pobegnili
Aljaž Strajnar Mura
Sportal Nadarjeni vratar po desetih tekmah iz Mure prestopil v Italijo
Prva liga Telemach 1. SNL Emilio Millan Darko Birjukov NK Domžale
