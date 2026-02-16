Tekma z vsaj sedmimi favoriti, a vse oči uprte v Brazilca

V alpskem smučanju morajo na zimskih olimpijskih igrah podeliti samo še dva od desetih kompletov odličij. Slalomistke bodo v Cortini d'Ampezzo tekmovale v sredo, že ta ponedeljek pa slalomiste čaka tekma v Bormiu. Prva vožnja se začne ob 10. uri, finale ob 13.30. Slovenca ni na štartu. Po veleslalomskem zlatu bo skušal dvojno krono osvojiti Brazilec Lucas Pinheiro Braathen. Tokrat pa nima prednosti številke ena, na žrebu je dobil šestico. Tekmo bo odprl Norvežan Atle Lie McGrath, vodilni slalomist zime.

Pred štirimi leti je bil zlat Clement Noel. Foto: Reuters Pred štirimi leti je olimpijsko zlato v slalomu osvojil francoski veteran Clement Noel, srebrn je bil Avstrijec Johannes Strolz, bronast pa Norvežan Sebastien Foss-Soleväg. Slalom je že nekaj sezon ena najbolj nepredvidljivih disciplin v moškem smučanju. To zimo smo v svetovnem pokalu na devetih tekmah dobili kar sedem različnih zmagovalcev. Po dve zmagi imata Norvežan Atle Lie McGrath in Francoz Paco Rassat, enkrat pa so zmagali Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, Noel, Norvežana Timon Haugan in Henrik Kristoffersen (četrti na olimpijskih igrah pred štirimi leti) ter Avstrijec Manuel Feller. Zmagovalca letošnjega olimpijskega slaloma je zato zelo težko napovedati.

Pinheiro Braathen je dobil novembrski slalom v Leviju. Foto: Guliverimage Lucas Braathen je v Pekingu tako kot v veleslalomu odstopil tudi na slalomski tekmi. Takrat je še smučal za Norveško, zadnji dve sezoni pa tekmuje za domovino svoje mame, za Brazilijo. Na teh igrah je že spisal veliko zgodbo, ko je osvojil veleslalomsko zlato – čeprav je pravzaprav slalom njegova boljša disciplina. V tej ima štiri zmage v svetovnem pokalu, v veleslalomu pa le dve. Dobil je uvodni slalom te zime v Leviju, kar je bila prva zmaga za brazilsko alpsko smučanje v svetovnem pokalu. Pravi, da vsak dan nosi pritisk 200 milijonov Brazilcev, a se ga je gotovo nekaj otresel po zlati soboti in bo zato ta ponedeljek samo še toliko bolj nevaren za kolajno.