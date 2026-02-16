Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
M. P.

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
7.00

Osveženo pred

11 ur, 56 minut

Atle Lie McGrath Clement Noel Henrik Kristoffersen Lucas Pinheiro Braathen Paco Rassat slalom alpsko smučanje Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

ZOI 2026, Bormio, slalom (m)

Tekma z vsaj sedmimi favoriti, a vse oči uprte v Brazilca

Braathen | Lucas Pinheiro Braathen bo skušal sebi in vsem nam še enkrat vzeti dih. | Foto Reuters

Lucas Pinheiro Braathen bo skušal sebi in vsem nam še enkrat vzeti dih.

Foto: Reuters

V alpskem smučanju morajo na zimskih olimpijskih igrah podeliti samo še dva od desetih kompletov odličij. Slalomistke bodo v Cortini d'Ampezzo tekmovale v sredo, že ta ponedeljek pa slalomiste čaka tekma v Bormiu. Prva vožnja se začne ob 10. uri, finale ob 13.30. Slovenca ni na štartu. Po veleslalomskem zlatu bo skušal dvojno krono osvojiti Brazilec Lucas Pinheiro Braathen. Tokrat pa nima prednosti številke ena, na žrebu je dobil šestico. Tekmo bo odprl Norvežan Atle Lie McGrath, vodilni slalomist zime.

Pred štirimi leti je bil zlat Clement Noel. | Foto: Reuters Pred štirimi leti je bil zlat Clement Noel. Foto: Reuters Pred štirimi leti je olimpijsko zlato v slalomu osvojil francoski veteran Clement Noel, srebrn je bil Avstrijec Johannes Strolz, bronast pa Norvežan Sebastien Foss-Soleväg. Slalom je že nekaj sezon ena najbolj nepredvidljivih disciplin v moškem smučanju. To zimo smo v svetovnem pokalu na devetih tekmah dobili kar sedem različnih zmagovalcev. Po dve zmagi imata Norvežan Atle Lie McGrath in Francoz Paco Rassat, enkrat pa so zmagali Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, Noel, Norvežana Timon Haugan in Henrik Kristoffersen (četrti na olimpijskih igrah pred štirimi leti) ter Avstrijec Manuel Feller. Zmagovalca letošnjega olimpijskega slaloma je zato zelo težko napovedati.

Pinheiro Braathen je dobil novembrski slalom v Leviju. | Foto: Guliverimage Pinheiro Braathen je dobil novembrski slalom v Leviju. Foto: Guliverimage Lucas Braathen je v Pekingu tako kot v veleslalomu odstopil tudi na slalomski tekmi. Takrat je še smučal za Norveško, zadnji dve sezoni pa tekmuje za domovino svoje mame, za Brazilijo. Na teh igrah je že spisal veliko zgodbo, ko je osvojil veleslalomsko zlato – čeprav je pravzaprav slalom njegova boljša disciplina. V tej ima štiri zmage v svetovnem pokalu, v veleslalomu pa le dve. Dobil je uvodni slalom te zime v Leviju, kar je bila prva zmaga za brazilsko alpsko smučanje v svetovnem pokalu. Pravi, da vsak dan nosi pritisk 200 milijonov Brazilcev, a se ga je gotovo nekaj otresel po zlati soboti in bo zato ta ponedeljek samo še toliko bolj nevaren za kolajno.

ZOI 2026, Bormio, slalom (m), štartna lista:

1. Atle Lie McGrath (Nor)
2. Loic Meillard (Švi)
3. Paco Rassat (Fra)
4. Clement Noel (Fra)
5. Henrik Kristoffersen (Nor)
6. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)
7. Timon Haugan (Nor)
8. Armand Marchand (Bel)
9. Eduard Hallberg (Fin)
10. Steven Amiez (Fra)
11. Manuel Feller (Avt)
12. Fabio Gstrein (Avt)
13. Linus Strasser (Nem)
14. Alex Vinatzer (Ita)
15. Tanguy Nef (Švi)
