Brazilcu Braathnu so se uresničile olimpijske sanje, Kranjec na 12. mestu

Norvežan v dresu Brazilije Lucas Pinheiro Braathen je novi olimpijski prvak v veleslalomu! 25-letnik je vodil že po prvi vožnji in zdržal pritisk v finalu. To je prva olimpijska medalja za Braathna in prva za Brazilijo, za katero nastopa od leta 2024. Srebro je osvojil Švicar Marco Odermatt (+0.58), njegov rojak Loic Meillard pa si je z zaostankom 1,17 sekunde prismučal bron. Žan Kranjec je napadel iz 9. izhodišča po prvi vožnji, na koncu pa pristal na 12. mestu (+2,44).

Zmagovalna trojka: srebrni Odermatt, zlati Braathen in bronasti Meillard. Foto: Guliverimage

Žan Kranjec v Bormio ni pripotoval v šampionski formi. Na prvo progo se je pognal z ugodno startno številko osem takoj po elitni sedmerici, a se na postavitvi svojega trenerja Mihe Verdnika ni znašel. Zaostanek 2,11 sekunde je pomenil deveti čas in napad iz ozadja.

Čeprav je po prvi vožnji še verjel v preobrat, v finalu ni ponovil čudežne vožnje, ki mu je pred štirimi leti v Pekingu kot osmemu po prvi vožnji na koncu prinesla srebrno olimpijsko kolajno.

Žan Kranjec je olimpijski veleslalom končal na 12. mestu. Foto: Guliverimage

Iskreno: Ne vem, če bi se danes lahko boril za medalje

"V drugem teku sem lažje smučal kot v prvem. Predvsem sneg je dobil več vlage, smuči so bolje stekle, proga je bila lažja in speljana bolj naravnost, kar pa pomeni, da je bila lažja tudi za vse ostale. Vsaka malenkost je štela. Nekaj sem pustil v prvem teku v zgornjem delu, v drugem teku pa v spodnjem delu, sicer verjamem, da bi lahko bil nekaj mest višje, a za medaljo danes ne vem, če bi se lahko boril," je bila prva Kranjčeva izjava za TV Slovenija.

"S pristopom v drugi vožnji si ne morem karkoli očitati. Glede na potek sezone ne morem reči, da sem izjemno razočaran, ker nisem osvojil medalje, ali da bi bilo veliko presenečenje, ker nisem na stopničkah. Sicer nikoli ne obupaš, vedno upaš na najboljše, samo smučanje ni slabo, za stopničke pa bi se moralo prav vse 'poklopiti'," je dejal slovenski tekmovalec, ki je bil pred Bormiom od oktobra le dvakrat višje kot danes s šestim in devetim mestom na tekmah v Copper Mountainu in Söldnu.

Ob Kranjčevem nastopu je vodil Avstrijec Marco Schwarz, ki je bil na prvi progi komaj 18. Kranjec je s prve vožnje prinesel 63 stotink zaloge ter se pogumno pognal v boj za odličje. Že v prvem odseku je izgubil skoraj dve desetinki, nato je v drugem odseku stopil na plin in si zagotovil pol sekunde prednosti. Pred finišem je imel 11 stotink zaloge, a je v zadnjih metrih izgubil vso prednost in ciljno črto prečkal kot četrti z zaostankom 16 stotink sekunde za Schwarzem.

1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 2:25.00

2. Marco Odermatt (Švi) +0.58

3. Loic Meillard (Švi) +1.17

4. Thomas Tumler (Švi) +1.45

5. Atle Lie McGrath (Nor) +1.82

12. Žan Kranjec (Slo) +2.44

Odstop:

To je bila edina tekmovalna disciplina za Kranjca v Bormiu. Na moškem slalomu ne bo tekmoval. Alpske smučarke se bodo v nedeljo v Cortini d'Ampezzo merile za veleslalomsko zlato. Na startu bodo tri Slovenke - Ana Bucik Jogan na svojih zadnjih v karieri, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi na svojih prvih olimpijskih igrah.

