Š. L.

Sobota,
14. 2. 2026,
6.00

Zimske olimpijske igre, Milano Cortina 2026, 14. februar

Žan Kranjec brani srebro, slovenski orli v neizprosen boj

Š. L.

Domen Prevc | Domen Prevc je med glavnimi favoriti za odličje na veliki skakalnici. | Foto Reuters

Domen Prevc je med glavnimi favoriti za odličje na veliki skakalnici.

Foto: Reuters

Sloveniji se na olimpijskih igrah obeta pestra sobota. Ob 10.00 se bo na veleslalomsko progo podal slovenski veleslalomist in branilec srebra iz Pekinga Žan Kranjec. Druga vožnja bo ob 13.30. Na sporedu bo tudi težko pričakovana tekma smučarskih skakalcev na veliki napravi. Za Slovenijo bo ob 18.45 nastopila trojica Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc. Na ženski biatlonski tekmi (sprint, 7,5 kilometra) se bodo ob 14.45 na olimpijskem prizorišču v Anterselvi merile Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman. Opoldne pa se bo v smučarskem teku začela ženska štafeta na 4 × 7,5 kilometra. Od Slovenk bodo na startu Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja.

V četrtek, 12. februarja, so minila štiri leta, odkar je Žan Kranjec Sloveniji priboril drugo moško veleslalomsko medaljo v alpskem smučanju (prvo je osvojil Jure Franko v Sarajevu leta 1984). V Bormiu bo tako v soboto branil srebrno kolajno, a bo vse prej kot preprosto. Prva vožnja bo ob 10.00, druga ob 13.30.

Žan Kranjec bo nastopil v veleslalomu. | Foto: Reuters Žan Kranjec bo nastopil v veleslalomu. Foto: Reuters

Ob 12.00 se bo v smučarskem teku začela ženska štafeta na 4 × 7,5 kilometra. Od Slovenk bodo na startu Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja. Ob 14.45 sprinterska tekma na 7,5 kilometra čaka biatlonke. Slovenske barve bodo branile Anamarija Lampič, Polona Klemenčič ter debitantki na OI Lena Repinc in Manca Caserman.

Ob 18.45 bo vsa pozornost usmerjena v Predazzo in moško preizkušnjo na veliki skakalnici. Za Slovenijo bo nastopila trojica Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc.

Poleg preizkušenj s Slovenci bodo olimpijske medalje delili še na štirih tekmovanjih. Potekali bosta dve moški tekmi v hitrostnem drsanju, in sicer na 500 metrov ter izločilni boj na kratke proge na 1.500 metrov. V izločilnih bojih se bodo smučarke prostega sloga v parih merile v kategoriji grbin, tekmovalke skeletona pa v večernih urah čakata še tretja in četrta vožnja, s čimer bo konec posamičnih tekmovanj v tej disciplini. 

Na ženskem turnirju v hokeju bosta četrtfinalni tekmi med Kanadčankami in Nemkami ter Finkami in Švicarkami. Na hokejskem moškem turnirju pa bosta v skupini B tekmi Slovaška – Švedska in Finska – Italija, v skupini C pa Nemčija – Latvija in ZDA – Danska. 

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 14. februar:

Končne odločitve (8):

Alpsko smučanje:
10.00 veleslalom, prva vožnja, moški
13.30 veleslalom, druga vožnja, moški (Žan Kranjec)

Biatlon:
14.45 sprint, 7,5 kilometra, ženske (Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc, Manca Caserman)

Hitrostno drsanje:
17.00 500 metrov, moški

Hitrostno drsanje, kratke proge:
20.15 1.500 metrov, izločilni boji, moški

Skeleton:
18.00 tretja in četrta vožnja, ženske

Smučanje prostega sloga:
10.30 grbine, izločilni boji, pari, ženske

Smučarski skoki:
18.45 posamična tekma, velika skakalnica, moški (Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc)

Smučarski tek:
12.00 štafeta, 4 × 7,5 kilometra, ženske (Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja)

Predtekmovanja:

Krling:
– ligaški del, moški:
14.05 Češka – Velika Britanija
14.05 Švedska – Kitajska
14.05 Švica – Kanada
14.05 Nemčija – ZDA
– ligaški del, ženske:
09.05 Italija – Kitajska
09.05 Velika Britanija – Kanada
09.05 Švica – Japonska
19.05 Kanada – Švica
19.05 Japonska – ZDA
19.05 Južna Koreja – Danska
19.05 Italija – Švedska

Hitrostno drsanje:
16.00 ekipno zasledovanje, četrtfinale, ženske

Hitrostno drsanje, kratke proge:
21.00 tisoč metrov, kvalifikacije, ženske
22.05 tri tisoč metrov, polfinale, ekipno, ženske

Hokej:
– skupina B, moški:
12.10 Švedska – Slovaška
16.40 Finska – Italija
skupina C, moški:
12.10 Nemčija – Latvija
21.10 ZDA – Danska
–​​​​​​​ četrtfinale, ženske:
16.40 Kanada – Nemčija
21.10 Finska – Švica

Smučanje prostega sloga:
19.30 akrobatski skoki, kvalifikacije, ženske

