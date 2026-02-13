Jamajčan, Kenijec in Singapurec, ki pišejo olimpijsko zgodovino #video

Konec tedna bosta v Bormiu in Cortini d'Ampezzo olimpijska veleslaloma, na začetku naslednjega tedna sledita še slaloma. To sta disciplini, ko na igrah vedno spremljamo tudi nekaj tako imenovanih smučarskih eksotov. Tudi letos bo tako. V Bormiu so največ pozornosti poželi Jamajčan, Kenijec in Singapurec.

Na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 2.871 sodelujočih športnikov prihaja iz 92 držav, a je pričakovano, da bodo kolajne osvojili športniki iz največ četrtine teh držav. Na olimpijskih igrah namreč lahko nastopajo tudi športniki, ki se na tekme svetovnega pokala ne morejo uvrstiti, saj niso dovolj dobri, ker prihajajo iz držav, kjer snega sploh ne poznajo, tako da nimajo ne pogojev ne finančnih sredstev in ne tradicije zimskih športov. V Bormiu bo denimo v slalomu tekmoval Jamajčan, v slalomu in v veleslalomu pa Kenijec in Singapurec.

V Bormiu so kar nekaj pozornosti deležni smučarji iz za ta šport eksotičnih držav:

"Upam, da je to začetek nečesa večjega za celotno Afriko"

Issa Laborde Foto: Reuters Mednarodni olimpijski komite si prizadeva za širitev zimskih športov v države, kjer te tradicije nimajo, zato igre v središče postavijo tudi smučarje, ki so v cilju z desetimi ali celo 15 sekundami zaostanka. "Res sem vesel, da sem del osmih afriških držav na teh olimpijskih igrah. Upam, da je to začetek nečesa večjega za celotno Afriko in še posebej za Kenijo," je v pogovoru za Reuters dejal Issa Laborde. Kenijski alpski smučar ima 18 let. Je Kenijec po mami, po očetu Francoz. Ta je bil reševalec na francoskem smučišču in je sina na smuči postavil že pri dveh letih.

"Nimamo gora ali snega niti nizkih temperatur"

Faiz Basha Foto: Reuters "Za te olimpijske igre je bil moj cilj, da sploh pridem sem. Ta cilj sem izpolnil. Zdaj sem osredotočen, da čim bolje smučam. Rezultat bo morda prišel pozneje, saj bi si rad zdaj predvsem nabral čim več izkušenj." Drugi kenijski smučar na igrah do zdaj v Bormiu zbira tudi avtograme najboljših na svetu. Sploh prvič pa bo v športu na snegu na igrah tekmoval Singapurec. 23-letni Faiz Basha je sicer odraščal v Švici, kjer ga je na smuči postavila mama. "Nimamo gora ali snega niti nizkih temperatur. Lepo je, da svet izobražujem o svoji državi in pokažem, da se da, čeprav prihajam s tropskega otoka. Delamo s tem, kar imamo. Če moram trenirati na rolerjih na stadionu, bom to počel. Vesel sem, da sem vseeno prišel tako daleč."

Henri Rivers s sestrama in staršema Foto: Reuters

Henri Rivers Foto: Reuters

Zaradi dveletnega vojaškega roka je Basha v tem času na snegu treniral samo deset dni, sicer pa samo na rolerjih. S tropskega otoka prihajajo tudi 18-letni Jamajčan Henri Rivers in njegovi sestri dvojčici. "Pred dvema ali tremi leti smo šli z družino na Jamajko in na letališču videli kip jamajške bob ekipe. In sem si rekel, da moram biti nekega dne na igrah tudi jaz," je ponosno pripovedoval Henri. V Bormiu so skupaj s starši, tekmoval bo le Henri. "Sestri sta z mano, da me motivirata, da bi bil vsak dan boljši smučar in človek. Komaj čakam, da ju vidim, kako bosta navijali zame na dan tekme, da mi končno pokažeta, da me imata radi, ne da mi ves čas kažeta, da me sovražita," pove v smehu.

"Če bova nervozni, bo to čutil tudi on. Radi bi mu pokazali popolno podporo in bili veseli. Veva, da bo prišel v cilj in dobro smučal," vanj verjame Henniyah Rivers. Živijo in trenirajo v ZDA. Tujina je za smučarje iz teh dežel edina možnost. "To je šele začetek. Komaj čakam, da vidim, kako daleč lahko pridemo," pravi Henri. Henniyah dodaja: "Vsi na Jamajki so navdušeni. Vsi nas imajo radi in navijajo za nas."

"Moje poti ne bi predlagal drugim Singapurcem"

Faiz Basha Foto: Reuters

"Upam, da bo v prihodnosti na igrah veliko ljudi iz Afrike. In mogoče bodo boljši in se bodo borili za kolajne. To bi bilo super," se je v prihodnost smučanja v Afriki optimistično uzrl Issa Laborde. A realno tega ne moremo pričakovati: smučanje je drag šport že, če živiš v državah s snegom. Faiz Basha zato pove: "Moje poti ne bi predlagal drugim Singapurcem ali ljudem iz drugih tropskih držav, saj ni lahka. Pa še veliko stane. In v športu, kot je smučanje, potrebuješ določene vrline, ki se jih lahko naučiš samo zelo mlad." Njihove treninge sicer pomaga financirati tudi MOK.