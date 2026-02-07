Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., M. P.

Sobota,
7. 2. 2026,
13.00

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,07

Natisni članek

Natisni članek
Martin Čater Miha Hrobat Marco Odermatt smuk alpsko smučanje zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Sobota, 7. 2. 2026, 13.00

41 minut

ZOI 2026, Bormio, smuk (m)

Von Allmen olimpijski prvak v smuku. Odermatt in Hrobat brez kolajne.

Avtorji:
B. B., M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,07
ZOI Bormio smuk Franjo von Allmen | Franjo von Allmen je popolno odsmučal na svojem debiju na olimpijskih igrah. | Foto Reuters

Franjo von Allmen je popolno odsmučal na svojem debiju na olimpijskih igrah.

Foto: Reuters

Na znameniti progi Stelvio nad Bormiom se je že prvi dan olimpijskih iger Milano Cortina 2026 dogajal eden od vrhuncev – moški smuk. Prvo zlato olimpijsko kolajno je na olimpijskem debiju osvojil svetovni prvak Franjo von Allmen. Tudi za srebrnega Giovannija Franzonija je bil to prvi olimpijski nastop, že pete igre pa so to za bronastega Dominika Parisa. Brez kolajne je ostal četrti Marco Odermatt, pa tudi Miha Hrobat, ki je v cilju zaostal sekundo in 69 stotink ter končal na 12. mestu. Martin Čater je osvojil 16. mesto.

ZOI Cortina smuk Lindsey Vonn
Sportal Vonn po treningu z nasmehom, Štuhec manj zadovoljna

Miha Hrobat je ostal brez deseterice. | Foto: Reuters Miha Hrobat je ostal brez deseterice. Foto: Reuters Že prvi dan olimpijskih iger v naši soseščini se merijo najboljši smukači na svetu. Na štartu v Bormiu sta bila tudi dva Slovenca. Visoko uvrstitev je sicer s precej slabo številko 19, ko so se nad progo že zgrnili oblaki, lovil Miha Hrobat, ki je bil v prejšnji zimi tretji smukač svetovnega pokala. Ni naredil večje napake, a kot celotno zimo nima prave hitrosti. Zaostal je sekundo in 69 stotink, kar mu je prineslo 12. mesto. S številko 30 je šel na progo Martin Čater. Zaostal je sekundo in 90 stotink ter v cilju ob svojem imenu videl številko 16.

"V srednjem delu se je poznalo, da ni bilo sonca. Malo nesreče s številko. A je, kar je. Imam še eno tekmo," je v prvi izjavi v cilju za TV Slovenija povedal 31-letni Hrobat, ki ga v sredo čaka superveleslalomska tekma. "Sama vožnja je bila kar dobra. Bil sem napadalen. Imel sem eno manjšo napako v srednjem delu. Z vožnjo sem kar zadovoljen, rezultat pa je, kar je."

Miha Hrobat ne dela napak, a to zimo enostavno ni dovolj hiter. Pa je že menjal serviserja. | Foto: Reuters Miha Hrobat ne dela napak, a to zimo enostavno ni dovolj hiter. Pa je že menjal serviserja. Foto: Reuters

ZOI Bormio smuk Miha Hrobat
Sportal Že prvi dan iger Nika Prevc v boj za zlato, Miha Hrobat 12.

Franjo von Allmen | Foto: Reuters Franjo von Allmen Foto: Reuters Tekmo je odprl avstrijski smučar Daniel Hemetsberger. Izkoristil je številko ena, pa tudi dobro vidljivost, ko je bilo še sončno. A tudi prve koprene oblačnosti niso ustavile izvrstne Švicarje. Najprej je Hemetsbergerja prehitel Alexis Monney, nato tega za vsega pet stotink Marco Odermatt. Kot osmi se je zatem na progo podal Franjo von Allmen. Debitant na olimpijskih igrah –ima 24 let – je prikazal popoln nastop. Vodstvo je prevzel s kar sedmimi desetinkami prednosti. A tekme še ni bilo konec.

Giovanni Franzoni | Foto: Reuters Giovanni Franzoni Foto: Reuters Še en mladenič, še en 24-letnik, je premagal Odermatta. Italijan Giovanni Franzoni, ki je nedavno šokiral z zmago na klasičnem smuku v Kitzbühelu, je zaostal samo za Von Allmenom, za dve desetinki. Kar 12 let več ima Italijan Dominik Paris in ta je na svojih zadnjih igrah na pragu prve olimpijske kolajne. S pol sekunde zaostanka se je uvrstil na tretje mesto, z odra za zmagovalce pa pahnil Odermatta, ki je tako kot pred štirimi leti ostal brez kolajne na olimpijskem smuku. Na letošnjem je nastopilo samo 36 smučarjev.

ZOI, alpsko smučanje, Bormio, smuk (m):

1. Franjo von Allmen (Švi) 1:51,61
2. Giovanni Franzoni (Ita) +0,20
3. Dominik Paris (Ita) +0,50
4. Marco Odermatt (Švi) +0,70
5. Alexis Monney (Švi) +0,75
6. Vincent Kriechmayr (Avt) +0,77
7. Daniel Hemetsberger (Avt) +0,97
8. Nils Allegre (Fra) +1,19
9. James Crawford (Kan) +1,39
10. Kyle Negomir (ZDA) +1,59
...
12. Miha Hrobat (Slo) +1,69
16. Martin Čater (Slo) +1,90

Odermatt ostaja brez olimpijske kolajne v smuku

Marco Odermatt ostaja brez olimpijske kolajne v smuku. | Foto: Reuters Marco Odermatt ostaja brez olimpijske kolajne v smuku. Foto: Reuters Pred štirimi leti je na igrah v Pekingu zlato osvojil Švicar Beat Feuz, drugi je bil Francoz Johan Clarey in tretji Avstrijec Matthias Mayer. Boštjan Kline, zdaj trener v ekipi Ilke Štuhec, je bil 10., kar je njegova najboljša olimpijska uvrstitev in tudi najboljša slovenska smukaška uvrstitev na olimpijskih igrah. Vsi štirje so medtem končali kariero. Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki v Bormiu ne tekmuje, je bil peti, najboljši smučar zadnjih let Odermatt pa sedmi. Štirikratni zmagovalec svetovnega pokala ima za zdaj eno samo olimpijsko kolajno, zlato v veleslalomu (2022). Hrobat je bil pred štirimi leti 24.

otvoritev ZOI Domen Prevc
Sportal Igre so odprte: Prevc vihtel slovensko zastavo, olimpijski ogenj je zagorel
Lindsey Vonn
Sportal "Lindsey Vonn? Vse skupaj je res veliko tveganje."
Domen Prevc Nika Prevc odprtje iger 2026
Sportal Domen Prevc se je pošalil: Brez škandalov – bolje držim zastavo kot smučke
Miha Hrobat
Sportal Hrobat med deseterico, tudi Čater višje kot v sredo, na vrhu domači trio
 
Martin Čater Miha Hrobat Marco Odermatt smuk alpsko smučanje zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.