Na znameniti progi Stelvio nad Bormiom se je že prvi dan olimpijskih iger Milano Cortina 2026 dogajal eden od vrhuncev – moški smuk. Prvo zlato olimpijsko kolajno je na olimpijskem debiju osvojil svetovni prvak Franjo von Allmen. Tudi za srebrnega Giovannija Franzonija je bil to prvi olimpijski nastop, že pete igre pa so to za bronastega Dominika Parisa. Brez kolajne je ostal četrti Marco Odermatt, pa tudi Miha Hrobat, ki je v cilju zaostal sekundo in 69 stotink ter končal na 12. mestu. Martin Čater je osvojil 16. mesto.

Miha Hrobat je ostal brez deseterice. Foto: Reuters Že prvi dan olimpijskih iger v naši soseščini se merijo najboljši smukači na svetu. Na štartu v Bormiu sta bila tudi dva Slovenca. Visoko uvrstitev je sicer s precej slabo številko 19, ko so se nad progo že zgrnili oblaki, lovil Miha Hrobat, ki je bil v prejšnji zimi tretji smukač svetovnega pokala. Ni naredil večje napake, a kot celotno zimo nima prave hitrosti. Zaostal je sekundo in 69 stotink, kar mu je prineslo 12. mesto. S številko 30 je šel na progo Martin Čater. Zaostal je sekundo in 90 stotink ter v cilju ob svojem imenu videl številko 16.

"V srednjem delu se je poznalo, da ni bilo sonca. Malo nesreče s številko. A je, kar je. Imam še eno tekmo," je v prvi izjavi v cilju za TV Slovenija povedal 31-letni Hrobat, ki ga v sredo čaka superveleslalomska tekma. "Sama vožnja je bila kar dobra. Bil sem napadalen. Imel sem eno manjšo napako v srednjem delu. Z vožnjo sem kar zadovoljen, rezultat pa je, kar je."

Miha Hrobat ne dela napak, a to zimo enostavno ni dovolj hiter. Pa je že menjal serviserja. Foto: Reuters

Franjo von Allmen Foto: Reuters Tekmo je odprl avstrijski smučar Daniel Hemetsberger. Izkoristil je številko ena, pa tudi dobro vidljivost, ko je bilo še sončno. A tudi prve koprene oblačnosti niso ustavile izvrstne Švicarje. Najprej je Hemetsbergerja prehitel Alexis Monney, nato tega za vsega pet stotink Marco Odermatt. Kot osmi se je zatem na progo podal Franjo von Allmen. Debitant na olimpijskih igrah –ima 24 let – je prikazal popoln nastop. Vodstvo je prevzel s kar sedmimi desetinkami prednosti. A tekme še ni bilo konec.

Giovanni Franzoni Foto: Reuters Še en mladenič, še en 24-letnik, je premagal Odermatta. Italijan Giovanni Franzoni, ki je nedavno šokiral z zmago na klasičnem smuku v Kitzbühelu, je zaostal samo za Von Allmenom, za dve desetinki. Kar 12 let več ima Italijan Dominik Paris in ta je na svojih zadnjih igrah na pragu prve olimpijske kolajne. S pol sekunde zaostanka se je uvrstil na tretje mesto, z odra za zmagovalce pa pahnil Odermatta, ki je tako kot pred štirimi leti ostal brez kolajne na olimpijskem smuku. Na letošnjem je nastopilo samo 36 smučarjev.

ZOI, alpsko smučanje, Bormio, smuk (m):



1. Franjo von Allmen (Švi) 1:51,61

2. Giovanni Franzoni (Ita) +0,20

3. Dominik Paris (Ita) +0,50

4. Marco Odermatt (Švi) +0,70

5. Alexis Monney (Švi) +0,75

6. Vincent Kriechmayr (Avt) +0,77

7. Daniel Hemetsberger (Avt) +0,97

8. Nils Allegre (Fra) +1,19

9. James Crawford (Kan) +1,39

10. Kyle Negomir (ZDA) +1,59

...

12. Miha Hrobat (Slo) +1,69

16. Martin Čater (Slo) +1,90

Odermatt ostaja brez olimpijske kolajne v smuku

Marco Odermatt ostaja brez olimpijske kolajne v smuku. Foto: Reuters Pred štirimi leti je na igrah v Pekingu zlato osvojil Švicar Beat Feuz, drugi je bil Francoz Johan Clarey in tretji Avstrijec Matthias Mayer. Boštjan Kline, zdaj trener v ekipi Ilke Štuhec, je bil 10., kar je njegova najboljša olimpijska uvrstitev in tudi najboljša slovenska smukaška uvrstitev na olimpijskih igrah. Vsi štirje so medtem končali kariero. Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki v Bormiu ne tekmuje, je bil peti, najboljši smučar zadnjih let Odermatt pa sedmi. Štirikratni zmagovalec svetovnega pokala ima za zdaj eno samo olimpijsko kolajno, zlato v veleslalomu (2022). Hrobat je bil pred štirimi leti 24.