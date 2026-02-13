Ponos slovenskega alpskega smučanja Žan Kranjec poln samozavesti

V četrtek, 12. februarja so minila štiri leta, odkar je Žan Kranjec Sloveniji priboril drugo moško veleslalomsko medaljo v alpskem smučanju (Jure Franko, Sarajevo 1984). V Bormiu bo tako v soboto branil srebrno kolajno, kot sam pravi, pa beseda braniti ni ustrezna, saj mu tisto iz Pekinga nihče ne more vzeti, ima jo varno shranjeno. To pa nikakor ne pomeni, da si ne želi nove, v Italiji bi rad podoživel občutke iz Pekinga, če se bo le dalo.

"Drugo mesto iz Pekinga pomeni, da kariere ne bom končal brez olimpijske kolajne, na to sem zelo ponosen. Vsekakor pa to ne pomeni, da sem zadovoljen le z njo, seveda bi rad osvojil še eno, zaupam v svoje smučanje. Zaradi ene že osvojene je tudi pritisk pred tekmo v Bormiu manjši," meni Žan Kranjec.

Pravi, da je na zadnjih treningih, pripravljal se je namreč v Reiteralmu in Aprici, slednja je od Bormia oddaljena eno uro vožnje in je nudila podobne razmere, kazal dobre vožnje.

"Verjamem, da imam v nogah vrhunske vožnje, s katerimi se lahko kosam z najboljšimi. Na treningih sem dobro smučal in dobil občutke, da lahko maksimalno napadem. Prostora za zmagovalni oder je sicer le za tri, a če pokažem svoje najboljše vožnje, sem lahko med njimi. Če pa bom z njimi prišel do slabše uvrstitve, pa tudi ne bom razočaran," mirno pričakuje tekmo veleslalomski specialist.

Ni razočaran, ker ne bo ledu

Njegov trener Miha Verdnik bo postavil prvo progo olimpijskega veleslaloma. Foto: Aleš Fevžer Njegovi letošnji dosežki kakšnega pretiranega optimizma ne nudijo, a je na prejšnje tekme že pozabil. Vse težave, ki jih je imel, je dal na stran in je prepričan, da lahko povsem sproščen prikaže vožnje, s katerimi bo zadovoljen. Ne obremenjuje se niti s podlago, niti s progama, prvo bo postavil njegov trener Miha Verdnik.

"V Bormiu še nisem smučal, danes bomo sicer imeli njen preizkus, da se seznanimo s snegom in konfiguracijo. Veliko pa sem se o njej pogovarjal in jo te dni opazoval po televiziji. Me ne skrbi, da bom prvič nastopil na tem terenu. Nisem razočaran, ker ne bo ledu, želel pa bi, da bo kompaktna podlaga, da si lahko privoščim agresivne linije, da bodo razmere vsaj podobne za vse. Sem pa bil hiter, ko sem bil v formi, tudi na slabših podlagah in menim, da sem zdaj v formi," je optimist Kranjec.

Želel je nastopiti v kombinacijskem slalomu, a ...

Zadnji treningi so ga napolnili s samozavestjo. Foto: Aleš Fevžer Optimizem mu dajejo tudi dogodki pred štirimi leti. Tudi pred Pekingom ni imel za sabo posebej dobre sezone, a je zablestel, ko je bilo to najbolj potrebno. "Zadnji treningi so me napolnili s samozavestjo," trdi Kranjec, ki se ne meni na očitke nestrokovnjakov, da je zdaj precej manj agresiven in da ima zastarelo tehniko.

"S tem se pač ne morem povsem strinjati, je pa jasno, da so bile v času, ko sem dosegal največje uspehe, vožnje drugačne. Ni pa to tako preprosto, da bom zdaj kar rekel, da bom bolj agresiven, naredil kakšno aktivacijo in bom spet na tistih vožnjah. Zato se more marsikaj poklopiti, zaupati moraš vase in v opremo. Glede tehnike pa, pred štirimi leti so govorili, da imam najboljšo, mislim pa, da se v tem času ni tako spremenila, da bi bila zastarela," trdi slovenski as.

Kranjcu ni žal, ker ni nastopil na ekipni kombinaciji ali superveleslalomu, da bi se spoznal s smučiščem. "Želel sem sicer nastopiti v kombinacijskem slalomu, a nisem zbral dovolj točk. Isto velja za superveleslalom, ni mi pa žal zaradi tega, raje imam trening moje prve discipline. V kombinaciji bi najbrž z Miho težko prišla do odličja, za superveleslalom pa potrebuješ resen trening. Seveda, če se ne želiš le spustiti po progi, tega pa jaz zagotovo ne bi storil," pred veleslalomsko tekmo ničesar ne obžaluje slovenski junak izpred štirih let.