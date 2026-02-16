Skakalna tekma dvojic Avstriji, Slovenca peta, kaotični slalom Meillardu

V ponedeljek sta na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 Slovenijo zastopala samo Domen Prevc in Anže Lanišek na skakalni tekmi dvojic. Tekmeci so tokrat skakali bolje in po petih veljavnih serijah sta končala na petem mestu. Zadnja serija je zaradi snežnega meteža odpadla. Zlato sta osvojila Avstrijca. Vrhunec dneva bi moral biti moški slalom, a ga je zaznamovalo močno sneženje in številni odstopil. Zlato je osvojil Loic Meillard.

Skakalni del zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 se je končal s tekmo dvojic. Anže Lanišek in Domen Prevc sta v Predazzu osvojila peto mesto. Avstrijca Jan Hörl in Stephan Embacher sta na premierni tekmi dvojic slavila zanesljivo zmago za sploh prvo avstrijsko skakalno kolajno na teh igrah. Zadnjo serijo so odpovedali, saj je začelo močno snežiti.

Loic Meillard Foto: Reuters Švicar Loic Meillard je zmagovalec slalomske preizkušnje, ki so jo zaradi močnega dopoldanskega sneženja in slabe vidljivosti zaznamovali številni odstopi. Srebrn je bil Avstrijec Fabio Gstrein, tretji pa Norvežan Henrik Kristoffersen. Norvežan Atle Lie McGrath, vodilni po prvi vožnji, je odstopil, nato pa razočarano odkorakal s proge. Že v prvi vožnji je odstopil slalomski prvak Lucas Pinheiro Braathen.

Potekata še odločilna kroga v bobu enosedu za ženske. Znan je že razplet tekmovanja v hitrostnem drsanju na tisoč metrov na kratkih progah za ženske. Smučarke prostega sloga čaka finale tekmovanja v akrobatskih skokih. Športni pari bodo zvečer nastopili v odločilnem prostem programu umetnostnega drsanja.