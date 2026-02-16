Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
21.15

Osveženo pred

12 minut

Thermometer Blue 0,67

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 16. februar

Skakalna tekma dvojic Avstriji, Slovenca peta, kaotični slalom Meillardu

ZOI Domen Prevc | Tekma dvojic se je končala v snežnem metežu. Domen Prevc in Anže Lanišek sta osvojila peto mesto. | Foto Reuters

Tekma dvojic se je končala v snežnem metežu. Domen Prevc in Anže Lanišek sta osvojila peto mesto.

Foto: Reuters

V ponedeljek sta na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 Slovenijo zastopala samo Domen Prevc in Anže Lanišek na skakalni tekmi dvojic. Tekmeci so tokrat skakali bolje in po petih veljavnih serijah sta končala na petem mestu. Zadnja serija je zaradi snežnega meteža odpadla. Zlato sta osvojila Avstrijca. Vrhunec dneva bi moral biti moški slalom, a ga je zaznamovalo močno sneženje in številni odstopil. Zlato je osvojil Loic Meillard.

Domen Prevc, ZOI 2026 Milano Cortina
Sportal Prevc in Lanišek ostala brez medalje, po odpovedani seriji slavi Avstrija

Skakalni del zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 se je končal s tekmo dvojic. Anže Lanišek in Domen Prevc sta v Predazzu osvojila peto mesto. Avstrijca Jan Hörl in Stephan Embacher sta na premierni tekmi dvojic slavila zanesljivo zmago za sploh prvo avstrijsko skakalno kolajno na teh igrah. Zadnjo serijo so odpovedali, saj je začelo močno snežiti.

Loic Meillard | Foto: Reuters Loic Meillard Foto: Reuters Švicar Loic Meillard je zmagovalec slalomske preizkušnje, ki so jo zaradi močnega dopoldanskega sneženja in slabe vidljivosti zaznamovali številni odstopi. Srebrn je bil Avstrijec Fabio Gstrein, tretji pa Norvežan Henrik Kristoffersen. Norvežan Atle Lie McGrath, vodilni po prvi vožnji, je odstopil, nato pa razočarano odkorakal s proge. Že v prvi vožnji je odstopil slalomski prvak Lucas Pinheiro Braathen.

Potekata še odločilna kroga v bobu enosedu za ženske. Znan je že razplet tekmovanja v hitrostnem drsanju na tisoč metrov na kratkih progah za ženske. Smučarke prostega sloga čaka finale tekmovanja v akrobatskih skokih. Športni pari bodo zvečer nastopili v odločilnem prostem programu umetnostnega drsanja.

Loic Meillard
Sportal Meillard novi olimpijski prvak, vodilni McGrath po napaki odstopil

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 16. februar:

Končne odločitve (8):

Alpsko smučanje:
slalom, moški

Bob:
19.00 enosed, tretja in četrta vožnja, ženske

Hitrostno drsanje, kratke proge:
tisoč metrov, izločilni boji, ženske

Smučanje prostega sloga:
19.30 akrobatski skoki, finale, ženske

Smučarski skoki:
19.00 tekma dvojic, moški
(Anže Lanišek/Domen Prevc)

Umetnostno drsanje:
20.00 športni pari, prosti program

Nika Prevc, zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026
